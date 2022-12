Dusno v Kladně. Zavřelo se na víc než hodinu v kabině, mluvil hlavně Jágr

„Ještě jsem takhle dlouhé pozápasové sezení nezažil a doufám, že už ani nezažiju. Nepadla tam žádná hrozná slova, ale je to nepříjemné. Chceme si po zápasech zazpívat a jít domů s hlavou nahoře. Místo toho pořád brousíme dno tabulky,“ vykládal útočník Adam Kubík, když se po bezmála hodině a půl konečně dveře hráčské šatny otevřely.

Legendární kladenský masér Vladimír Malý, muž s franzjozefovským knírkem, předtím obveseloval čekající novináře. Nechal je okoštovat vaječný koňak vlastní výroby, nakrájel jim husí klobásu z Maďarska, přinesl pití, které propaguje Jágr, vyprávěl, jak se chystá na bramborový salát. Ovšem za zdí v kabině vánoční nálada rozhodně nepanovala.

„Hlavní slovo k tomu měl majitel, ale dost kluků ukázalo odvahu a řekli si k tomu své. Hrajeme všichni, ne jen on,“ zmínil Kubík hvězdného Jágra. „Jestli čekáme, že nás spasí tím, že skočil na led… Tak to není a on sám to ví. Může nás vyhecovat a my se k němu musíme přidat.“

Legendární padesátník plánoval návrat do extraligy na později, jenže marodka v týmu jeho comeback uspíšila. Odkroutil si třetí zápas v řadě, i do třetice musel skousnout porážku. Zatímco v předchozích dvou partiích bodoval díky třem asistencím, proti Hradci Králové vyšel poprvé naprázdno.

„On je ale výborný. Drží se na puku, má ten velkej zadek, jak říkáme, a je hrozně těžké mu ho sebrat. Umí na sobě podržet hráče, rozdat přihrávku,“ tvrdil hostující útočník Radovan Pavlík, autor dvou gólů. „V přesilovce zablokoval hráče a odjel, Beran díky tomu dostal puk před prázdnou bránu a skóroval. Podle mě je Jágr platný, i když mu je už tolik.“

Fanoušci Kladna si fotí Jaromíra Jágra na trestné lavici.

Jenže ani to nestačí. A nestačily ani tři body za gól a dvě přihrávky kapitána Tomáše Plekance, další kladenské celebrity. Nestačilo ani vedení 2:1 a 3:2. Rytíři padli potřetí v řadě a pošesté z posledních sedmi kol.

„Upřímně, jsme v hov..., všichni to vidíme,“ použil Kubík expresivní výraz, vystihující blbou náladu Kladna. „Už je na čase s tím něco udělat. Nikdo jiný to neodehraje, odpovědnost je na nás. Bylo na místě se zavřít v kabině. Není podstatné, jak dlouho jsme tam seděli, ale co v ní padlo. Musíme si uvědomit, za co tady hrajeme. Chceme Kladno udržet v extralize, pro mě a ostatní Kladeňáky by to mělo být to hlavní.“

Neplánovaná a neveselá seance patřila výhradně hráčům. „Já v šatně nebyl, nevím, co se tam dělo,“ tvrdil jeden z trenérů Pavel Skrbek, rozčarovaný z přístupu týmu: „Chybí nám obětavost. V tomhle směru bych čekal víc vzhledem k tomu, kde se nacházíme. Nevím, proč tomu tak je. Hradec dával špinavé góly, my jsme minimálně dva dostali kvůli tomu, že se bojíme. Zbytečně.“

Zatímco hradecký Mountfield si díky výhře zasloužil páteční volno, jak měl slíbeno, Kladno půjde i den před Vánoci na šichtu. „U nás volno není na pořadu dne. Měli bychom se chytnout nevím za co a dát do toho všechno a strhnout to,“ burcoval rozmrzelý Kubík.

Přitom Kladno nevypadá jako typický outsider, i s top soupeři dokáže držet krok a dusit je. „Pořád dokola se bavíme o tom, že naše hra někdy vypadá slušně, dáme góly, ale body nebereme. S Hradcem jsme byli dvě třetiny lepší, ovšem ve finále je nám to k ničemu, protože máme zase nulu,“ krčí útočník bezmocně rameny. „Není pro nás super chodit do kabiny a vědět, že jsme poslední. Pak nás hokej ani nemůže bavit. Je nutné se sebrat, najít sílu a přehodit to do lepších kolejí.“