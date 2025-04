Vítkovice sice v únoru uplatnily na Barinku opci, ale nedávno oznámily, že vnuk šéfa českého hokeje Aloise Hadamczika v klubu po dohodě končí. Bývalý mládežnický reprezentant odehrál v letošní sezoně za Vítkovice 49 utkání s bilancí osmi branek a deseti asistencí.

Už dříve Kladno získalo trio mladých hráčů, do defenzivy navrátilce z kanadské OHL Martina Matějíčka a Tomáše Tomka ze Sparty, do útoku Oskara Lislera. Osmnáctiletý mládežnický reprezentant Lisler naposledy působil ve švédské juniorské lize a posbíral v ní 37 kanadských bodů za 16 gólů a 21 asistencí. Dvaadvacetiletý Tomek má na kontě 48 extraligových startů, letos nastoupil za Spartu do dvaceti utkání a dočkal se také prvních dvou branek v nejvyšší soutěži. Jihlavský odchovanec Matějíček v tomto ročníku OHL naskočil do 68 zápasů, a přestože má spíše defenzivní úkoly, nastřílel 13 gólů a přidal 16 asistencí.

Kromě posil klub oznámil i pokračování spolupráce se dvěma stávajícími hráči, Rytíři uplatnili opci na 21letého útočníka Sebastiána Redlicha a již třináctou sezonu bude modrobílý dres oblékat Jakub Strnad. Třiatřicetiletý defenzivní forvard letos zasáhl do všech dvaapadesáti utkání základní části extraligy a připsal si 3 góly a 7 asistencí, v oslabeních byl nejvytěžovanějším útočníkem Rytířů.