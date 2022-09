Hrát jako proti Pardubicím, můžeme porazit každého, cítí kladenský Michnáč

„Myslím si, že jsme odehráli to, co jsme mohli. To, co po nás trenéři chtěli. Musíme to ještě vyladit. Ale když budeme takhle hrát, můžeme porazit každého,“ myslí si útočník Albert Michnáč, který dal druhý kladenský gól.

A mohl rozhodnout i v prodloužení, jenže před brankou se zřítil k ledu a z protiútoku rozhodl pardubický Robert Říčka. Michnáč vzteky fláknul hokejkou o tyčku a ještě po skončení utkání vyfasoval dvouminutový trest za nesportovní chování.

„Prodloužení je buď – anebo. Myslím si, že jsem v něm byl faulovaný. Ale nevím, bylo to v rychlosti. Spadl jsem, už jsem se nestihl vrátit a oni dali z protiútoku gól. Mohli jsme mít bod navíc.“

Za zlomový bod označil jeden z kladenských trenérů Otakar Vejvoda branku Poulíčka na 3:4 jen čtyři minuty před sirénou. „V té době jsme utkání jakoby kontrovali. I když útočili pořád, drželi jsme je na vnější straně. Pak přišla prohraná buly, střela, dorážka a gól, který hostům dal energii,“ tvrdil kouč. Dynamo srovnalo 65 vteřin před koncem 3. třetiny při hře bez brankáře.

Podle kladenského novice Michnáče, který minulou sezonu hrál ve Slavii, slovenském Prešově a epizodně v Českých Budějovicích, jeho celek za dvoubrankového vedení neustrážil předbrankový prostor. „Musíme být v obranném pásmu lepší. Více si to hlídat před bránou. Oni využili dvě skákavé dorážky. Musíme víc blokovat střely, nedostávat blbé góly v závěru. A poučit se z toho,“ velí třiadvacetiletý útočník. „Pardubice jsou dobrý tým, silný soupeř, papírově jeden z nejlepších v extralize. Máme aspoň bod, v uvozovkách aspoň. Hráli jsme občas i skvěle, celkově dobře. S tím, co jsme předvedli, nás to mrzí.“

Zvlášť když Kladno pořádalo mejdan k otevření zrekonstruovaného stadionu. Vyprodalo ho 5 200 fanoušků, kulisa byla elektrizující. „Moc děkujeme, že lidi přišli, maximálně jsem si to užíval,“ vzkázal příznivcům Michnáč. „Hala je skvělá. Když bude pořád plný barák, bude to super.“