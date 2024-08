Dmowski už je v plné síle: Je skvělé znovu rozdávat a přijímat rány

Nyní už v plné síle vyhlíží turnaj v německém Straubingu, do kterého Mountfield vstoupí čtvrtečním duelem s německým Norimberkem

„Bylo fajn vrátit se za kluky na led. Byl to pro mě dlouhý měsíc, protože jsem se snažil dohnat kondici po zranění ramene,“ vypravoval borec, jenž do Hradce zamířil po úspěšné sezoně v barvách slovenského Popradu, kde se zařadil mezi nejlepší střelce tamní ligy

Co vám ukázal první zápas?

Že už se cítím skvěle. Přitom to byla tvrdě vybojovaná výhra se spoustou úseků, do kterých se při přesilovkách a oslabeních do hry museli zapojit speciální týmy. Užil jsem si to.

Hra v zápase se Slovanem byla fyzicky opravdu hodně náročná, vyhovuje vám takový způsob hokeje?

Zbožňuju ho, do mé hry skvěle zapadá. I když připouštím, že po zranění ramene musí člověk být přece jen trochu opatrnější. Brzy z mé strany ale uvidíte ještě fyzičtější hokej.

Zranil jste se na letním kempu. Jak k němu došlo?

Dostal jsem nešťastný hit, který mě na měsíc vyřadil. Ale už jsem v plné síle.

Takže žádný problém?

Naopak, bylo skvělé znovu rozdávat a přijímat hity a rány. Už se těším na turnaj do Německa.

Co od něj očekáváte?

Doufám ve dvě výhry, chci ten turnaj ovládnout a myslím si, že na to máme.

Vy jste hrál v přípravě poprvé, ale hradecký tým po výhře v úvodním zápase přípravy za sebou měl tři porážky. Jde sice „jen“ o přípravu, ale necítil jste na spoluhráčích přece jen trochu tlak?

Osobně jsem na to nemyslel, ale pár kluků se chtělo vrátit na správnou cestu. Já jsem chtěl hrát svoji hru, moji spoluhráči chtěli to samé a došli jsme si pro výhru.

Proti Slovanu jste hrál v útoku s Jakubem Pourem a Giem Estephanem. Odpovídá to tomu, s kým v současné době trénujete?

Trénovali jsme spolu celý týden, takže už mohla vznikat jakási společná chemie. A v zápase to šlapalo, myslím si, že jsme hráli velmi dobře a že jsme si vypracovali dost šancí. Jen je musíme proměňovat a pak budeme hodně nebezpeční.

V Hradci Králové jste dva měsíce, jak jste se zabydlel?

Jsem tady s manželkou a se psem, celá moje rodina je tady šťastná, nemůžu si na nic stěžovat. Už se nemůžu dočkat ostré sezony.

Jak se vůbec zrodil váš přesun do Hradce po roce stráveném na Slovensku?

Nejdřív jsem se hodně soustředil na sezonu na Slovensku a s agentem jsem byl v kontaktu ohledně přestupu až někdy v únoru. Psal mi, že má skvělou nabídku od Mountfieldu a chce vědět můj názor. Hradec nabízel přesně to, co jsem chtěl, všechno bylo perfektní. Takže jsem neváhal a na dohodu jsem velmi brzy kývl, ještě předtím jsem o tom řekl manželce.

Jste v Evropě s manželkou, co vám na možný přesun do Čech řekla?

Byla nadšená, smála se a vše mi schválila.

Procházel jste výbornou sezonou v Popradu, nabídek prý bylo i víc. Co rozhodlo pro Hradec?

Slyšel jsem na něj chválu ze všech stran a nikdo, s kým jsem se bavil, neřekl nic špatného. Mluvil jsem s více lidmi, kteří v Česku hráli, i se spoluhráčem z Popradu Jakem Cardwellem, který před pár lety hrál za Pardubice. Říkal mi, že Mountfield je fantastický tým. A já jsem ve své kariéře na bodě, na kterém chci být přesně v takovém prostředí.