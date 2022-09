Růžička po prvním bodu Litvínova: Měli jsme pohovory, už jsme hráli jako tým

„Věřím, že když budeme takhle pokračovat, zlomí se to a budeme získávat tři body,“ nepochybuje olympijský šampion.

Po úterním výbuchu 3:6 na ledě českobudějovického Motoru ovšem hráče nešetřil. „Ale nevím, jestli bylo vyloženě dusno. Spíš jsme měli ve hře věci, které se nelíbily nám i trenérům, a sedli jsme si k tomu. Je potřeba to zastavit včas,“ tvrdil kapitán Petr Straka.

Růžička líčil: „Měli jsme po Budějovicích určité pohovory, hodně věcí jsme si rozebrali a řekli, co a jak, co od každého chceme. Jak po jednotlivcích, tak po dvojicích. Hráči vědí, o co jde, a že musí pracovat.“

Výkon proti Motoru se mu vůbec nezamlouval, proti Liberci naopak už ano. „V Budějovicích nám nešlo vůbec nic. Neuhlídali jsme Gulaše s Pechem, tihle dva nás porazili. A já si myslím, že máme tak výborné hráče, že by nás ani takoví dva hokejisté neměli porazit. Proti Liberci už jsme předvedli týmový výkon. A právě takhle musíme hrát: jít do toho jako tým, ne jako jednotlivci.“

Což Verva dokázala. A demonstrovala to i deset minut před koncem 3. třetiny, když celé dvě minuty úspěšně čelila dvojnásobné přesilovce Tygrů. „V ní se to lámalo,“ cítil Růžička.

Útočník Matúš Sukeľ litoval: „Když jsme ubránili oslabení tří proti pěti, což zvlášť proti Liberci není lehké, myslel jsem, že bychom měli vyhrát. Bohužel staré pravidlo se nepotvrdilo, ani my jsme pak přesilovku nevyužili. Vůbec si jimi letos nepomáháme, proměnili jsme jich málo.“

Ostatně gólů obecně by si Růžička představoval víc. Litvínov jich ve čtyřech zápasech nastřílel sedm. „Třeba v prvním útoku jsme teď dali k sobě Stránského se Zdráhalem, to spojení funguje, jen se nemůžou střelecky prosadit. Ale hrají dobře, takže věřím, že to přijde,“ myslí si trenér Růžička.

I výsledkově se Litvínov potřebuje chytit. Ani jeden ze čtyř zápasů nevyhrál, podlehl i Vítkovicím a Spartě.

„Neřekl bych, že je na nás deka, ale určitě není příjemné první zápasy prohrát. Po Budějovicích jsme padli zase na zadek, proti Liberci už jsme opět začali dobře dělat malé věci, třeba mikrosouboje. Musíme se od toho odrazit a dál hrát jako tým a pomáhat si, což v Budějovicích nebylo,“ pozoroval Sukeľ.

V neděli chemici pauzírují, pak pokračují v domácím trojboji: v úterý na Hlinkův zimní stadion dorazí Kladno, příští neděli Hradec Králové.

„Vážím si, že v zápase s Libercem jsme vůbec nepropadli. V některých pasážích jsme soupeře i přehrávali. Hráči ukázali, že se vrací k tomu, co předváděli v přípravě. I když nemáme tolik bodů, věříme, že to přijde. Chceme v tabulce výš,“ burcuje Růžička.

Bez vítězství zůstávají v extralize kromě Litvínova rovněž Plzeň a mistrovský Třinec.