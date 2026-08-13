Rulík začal kladenské angažmá výhrou na ledě Liberce, Sparta nestačila na Boleslav

O výhře Kladna rozhodl přesilovkový gól Oskara Lislera z první třetiny, čisté konto udržel Adam Brízgala. Bílí Tygři ve třetím přípravném zápase poprvé prohráli.
Litvínov v létě oficiálně převzal jako hlavní kouč Robert Reichel a jeho svěřenci na úvod proti Chomutovu nezaváhali. Gól a dvě asistence si připsal Petr Koblasa. Čisté konto vychytali Matej Tomek a Pavel Čajan, jenž od druhé třetiny nahradil zraněného slovenského gólmana.
V třineckém dresu v přípravě září Oscar Flynn. V úterý se hattrickem podílel na výhře Ocelářů nad Frýdkem-Místkem, nyní se třikrát střelecky prosadil proti Slovanu Bratislava. Třinec porazil slovenský tým zejména díky vydařené druhé třetině, kterou vyhrál 4:1.
Druhou výhru v druhém přípravném zápase si stejně jako Třinec připsal Hradec Králové, v jehož dresu se proti Olomouci dvakrát gólově prosadil Radovan Pavlík. Stejnou bilanci měl i Kristián Pospíšil, jenž pomohl Brnu opět vedenému majitelem klubu Liborem Zábranským k výhře 3:0 nad Jihlavou. Čisté konto udržel Jan Kavan.
Sparta proti Mladé Boleslavi nasadila i hlavní letní posily Matěje Blümela s Jiřím Sekáčem, v Poděbradech ale s Bruslaři prohrála 1:3. O dva góly vítězů se postarala kanadská posila Antoine Morand.
28:09 Tomov
01:00 Morand
50:16 Antoine Morand
57:40
Kovář (Kořenář) – Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, N. Seppälä, Tomov – Chlapík, Špaček, Blümel – Sekáč, Shore, Řepík – K. Hrabík, Vesalainen, Dzierkals – Daníček, O. Najman, Hyka.
16:51 Turan (Buček, Ličko)
27:56 Buček (Korczak)
41:59 Turan (Kašlík, Eklind)
48:02 Maier (Buček)
48:46 Turan (Solenský)
24:59 Hrehorčák (Aubrecht, Roman)
26:19 Kubiesa (Flynn, D. Musil)
36:23 Flynn (Marian Adámek, Kubiesa)
39:20 Aubrecht (P. Chlán)
44:55 Flynn (Voženílek, Marian Adámek)
48:52 Flynn
Andrisík (Haronik) – Bereš, Zeleňák, Turan, Ličko, Beňo, Maier – Lupták, Solenský, Jasenec – Cedzo, Korczak, Kašlík – Buček, Peterek, Bondra – Petriska, Eklind, Varga.
Mazanec – Marian Adámek, Marinčin, D. Musil, Pyrochta, Průšek, Aubrecht – Kubiesa, Voženílek, Flynn – Kurovský, P. Chlán, Daňo – Roman, Hrehorčák.
18:04 Klíma (Jergl)
35:45 Pavlík (McCormack)
51:07 R. Pavlík (Marha)
15:10 M.Vitouch (Berglund)
59:13 Herčík (Tomeček, Freibergs)
Škorvánek (Vomáčka) – McCormack, Kalina, Mudrák, Koch, Pláněk, Sýkora – Jergl, Klíma, Kohout – Nenonen, Tamáši, Perret – Tariška, D. Pavlík, R. Pavlík – Jón, Pilař, Marha.
Cichoň (Haas) – Hrádek, Freibergs, Černý, Ondrušek, Petrovický, Řezníček, Stella, Cosgrove – M. Vitouch, Berglund, Kos – Senyshyn, D. Vitouch, Herčík – Matýs, Macuh, Tomeček – Anděl, Štohanzl, Ministr.
Počet diváků: 1524
18:30 Pospíšil (Zbořil, Leino)
44:27 Pospíšil (Ščotka)
52:44 Kollár
Beran (Žajdlík) – Dundáček, Mareš, Rimko, Strejček, Ozols, Bergmanis, Srdínko – Štefančík, Kulda, Winder – Lhoták, Menšík, Michnáč – Čachotský (C), Kupriianov, Cachnín – Jiránek, Pořízek, Brož
Kavan (Rabčan) – Kučeřík (A), Davidson, Ščotka, Beroun, Mikyska, Král, Svozil – Pospíšil (C), Leino, Hartl – Kunc, Brabenec, Čajkovič – Selič, Kollár (A), Zbořil – Süss, Kusko, Vehovský – Nedomlel
Rozhodčí: Daniel Jechoutek, Tomáš Micka – David Klouček, Jakub Dědek
Počet diváků: 5304
14:21 Koblasa (Jonáš Bednařík, Husinecký)
41:29 Šprynar (Jurčík, Koblasa)
48:51 Husinecký (Koblasa)
M. Tomek (20. Čajan) – Tittl, Baláž, Soušek, Beran, Husinecký, Kaštánek, Prokeš – Pištěk, Jonáš Bednařík, Volejníček – Urban, Zygmunt, Šámal – Koblasa, J. Peroutka, Šprynar – Jurčík, Jícha, Havelka.
Jekel (Šatný) – Krutil, Žovinec, T. Žižka, Pinkas, Havel, Kadeřávek, Konvalinka – Coskey, R. Přikryl, Boucher – M. Tůma, Badinka, Eret – T. Svoboda, Šilar, M. Svoboda – Handl, Matai.
Rozhodčí: Čamra, Zeliska – Lhotský, Maňák
Počet diváků: 2225
18:14 Lisler (M. Procházka, Pietroniro)
Kváča (Hamalčík) – Šimek (C), Kachlíř, Zile, Hanousek, Macháček, Ivan – Rychlovský, A. Najman, Hujer – Lenc, Filippi, Sandberg – Pérez, A. Musil, Kučera – Vlach, F. Jansa, Špilka.
Brízgala (Šrámek) – Houdek, Blain, Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas, Matějíček – Adam Kubík, F. Přikryl, Hlava – Ryšavý, Marcel, S. Redlich – Forman, Konečný, M. Procházka – Lisler, Bláha, Bareš.