Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Rulík za Rulíkem. Dřív se tomu bránili, teď kouč mistrů světa povede syna v Kladně

Petr Bílek
  11:09aktualizováno  11:54
Rodinná pouta v hokejovém Kladně: po trenérovi Radimu Rulíkovi se k Rytířům přesouvá i jeho syn Adam, důrazný obránce, který už středočeskému klubu v minulé sezoně epizodně vypomohl. V kariéře se potkávají poprvé, dříve se tomu bránili. Kromě toho účastník extraligy oznámil, že pokračuje kanadský obránce Jérémie Blain.
Adam Rulík, hokejový obránce, posílil Kladno.

Adam Rulík, hokejový obránce, posílil Kladno. | foto: Rytíři Kladno

Adam Rulík s tátou Radimem, trenérem národního týmu.
Daniel Kružík, Adam Rulík a Martin Osmík z Karlových Varů se radují z gólu.
Martin Havelka z Litvínova (vlevo) přišpendlil k mantinelu Adama Rulíka z...
Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.
15 fotografií

„Kladno je pro mě nové prostředí, na které se velmi těším. Od sezony mám pozitivní očekávání. Hodně mě motivuje říct si o pevné místo v sestavě,“ prozradil v tiskové zprávě devětadvacetiletý Rulík.

Už dříve Rytíři představili jeho tátu jako nového trenéra, který přichází po úspěšném působení v reprezentaci korunovaném titulem mistrů světa v roce 2024. V dospělých budou spolu v jednom týmu poprvé.

„Během zápasu mě trénoval snad jen jednou ve druhé třídě,“ tvrdil Rulík junior před dvěma lety pro iDNES Premium. „Pak jsem ho zažil při angažmá v Mostě, který spolupracoval s Litvínovem, kde táta působil. Most si půjčoval hráče na střídavé starty, Litvínov jim poslal pětku, ale na oplátku chtěl pět kluků do tréninku. A občas jsem mezi nimi byl i já.“

Stát s ním na střídačce? To bych bral! Rulíkův syn vypráví, s tátou má dohodu

Syn vzpomínal, že tátovy tréninky se mu líbily, protože měly skvělé tempo a vymyslel zajímavá cvičení. Dokonce se kdysi bavili také o tom, jestli by se chtěli potkat v jednom týmu. „A došli jsme k závěru, že bychom do toho nešli. Nebylo by to dobré ani pro jednoho z nás. Dokonce říkal, že kdyby měl dvě nabídky, asi by si kvůli mně vybral tu druhou.“

Všechno je jinak, společné angažmá se nakonec upeklo.

Rulík se po ukončení štace v Karlových Varech stal kmenovým hráčem Kladna. Už loni v říjnu u Rytířů zaskakoval při jejich marodce. „Adam nám sice krátce, ale velmi dobře vypomohl už v minulé sezoně. Je to spolehlivý obránce, který dokáže přitvrdit a umí být velmi platný při oslabení. Má vysokou tréninkovou morálku a charakter. Pro tým udělá všechno,“ představil ho Tomáš Plekanec, sportovní ředitel Rytířů.

V extralize je bilance Rulíka mladšího 94 zápasů, gól a dvě asistence. O dost bohatší životopis má v Maxa lize, odehrál 308 utkání v Sokolově, Mostu, Litoměřicích a Karlových Varech, jimž pomohl k návratu do extraligy.

Trenér národního týmu Radim Rulík během zápasu proti Kanadě.

Součástí obrany Rytířů zůstává také Jérémie Blain. Byť byl čtyřiatřicetiletý Kanaďan minulou sezonu zvolen jedním z kapitánů týmu, ročník mu značně komplikovaly zdravotní problémy. Stihl jen 22 zápasů.

„Během nich ovšem ukázal, že stále dokáže být velmi platným členem obrany a jedním z týmových lídrů,“ ocenil Plekanec. „Dohodli jsme se tedy na pokračování dosavadní spolupráce, která závisí na jeho zdravotním stavu i počtu startů.“

Vstoupit do diskuse

Mistrovství světa ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Bojkot Ruska = přísný trest. Hrozbu sestupu může odvrátit i vláda

Momentka z utkání Českých her mezi Českem a Ruskem

Kontumace jako menší zlo, ale i diskvalifikace a sestup. To jsou tresty, které mohou český hokej v příštích měsících postihnout, pokud se mezinárodní společenství rozhodne vrátit Rusko na sportovní...

Blokáda Rusů musí skončit, vrátíme se už brzy, řekl Larionov. Spletli se Američané?

Igor Larionov, 31. března 2026.

NHL tento týden otevřela další kapitolu na téma Rusko a návrat do mezinárodního hokeje. „Vím, že vedení NHL není spokojeno s prezidentem IIHF Lucem Tardifem. Neobávám se, že bychom na Světovém poháru...

Protivové z Las Vegas. Kráčí za pohárem, ale kdekdo je nesnáší. Důvodů je víc

Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále...

Páni, jak tahle hokejová banda štve soupeře, fanoušky i reportéry! Borci v nablýskané zbroji se na samém sklonku sezony střetávají s Carolina Hurricanes o Stanley Cup a jejich příznivci se tetelí...

Trefil ho puk o rychlosti 140 km/h, přímo do obličeje. Bek se ale na led rychle vrátil

Obránce Brayden McNabb z Vegas v krvi, ve finále o Stanley Cup schytal tvrdý...

Skácel se na led a vzápětí z něj rychle zmizel. Opakované záběry ukázaly, jak hrozivé zranění Brayden McNabb utrpěl. Prudce letící puk ho zasáhl do plexištítku a částečně do nosu. „Nejsem si úplně...

Rusko za rohem, zahraje si za rok hokej v Česku? U soudů i vítězí, MOV chystá zvrat

Premium
Ruský brankář Andrej Vasilevskij kryje puk v utkání proti Česku.

Co budou Češi dělat? Smíří se s faktem, že světový sport znovu vítá válečné agresory zpět na mezinárodní scéně, nebo vznikne v Evropě pevná opozice, která snahy Rusů a Bělorusů zablokuje?...

Rulík za Rulíkem. Dřív se tomu bránili, teď kouč mistrů světa povede syna v Kladně

Adam Rulík, hokejový obránce, posílil Kladno.

Rodinná pouta v hokejovém Kladně: po trenérovi Radimu Rulíkovi se k Rytířům přesouvá i jeho syn Adam, důrazný obránce, který už středočeskému klubu v minulé sezoně epizodně vypomohl. V kariéře se...

11. června 2026  11:09,  aktualizováno  11:54

Kapitán na útěku. Larkin touží po Stanley Cupu a chce měnit dres, vybral tři favority

Útočník Dylan Larkin z Detroitu si kryje puk před Bradnonem Saadem ze St. Louis.

Poprvé ve své kariéře v NHL může Dylan Larkin oblékat jiný než detroitský dres. Současný kapitán Red Wings se po konci sezony rozhodl požádat o výměnu a vybral si tři organizace, které by jako jeho...

10. června 2026  16:24

Střílel i slavil vleže. Stačí jen trocha štěstí, smál se Staal kuriózní vítězné trefě

Jordan Staal z Caroliny se raduje z trefy do prázdné branky v utkání proti...

Vstřelil kuriózní vítězný gól a výrazně přispěl k vyrovnání finálové série Stanley Cupu. Řeč je o kapitánovi Caroliny Jordanu Staalovi, který vrchol hokejové NHL proti Vegas (5:3) ozdobil...

10. června 2026  13:53

Fribourg ho vyždímal jako hadr pracovité uklízečky. Spíkr Novotný o zážitcích z MS

Po domácím MS čeká Novotného v květnu další vrchol – moderování světového...

Fribourg se během základní skupiny nedávného mistrovství světa v hokeji proměnil v hlučnou českou kolonii. Skvělou kulisu, kterou česká média přirovnávala k atmosféře při zlatém šampionátu v pražské...

10. června 2026  10:48

Bojkot Ruska = přísný trest. Hrozbu sestupu může odvrátit i vláda

Momentka z utkání Českých her mezi Českem a Ruskem

Kontumace jako menší zlo, ale i diskvalifikace a sestup. To jsou tresty, které mohou český hokej v příštích měsících postihnout, pokud se mezinárodní společenství rozhodne vrátit Rusko na sportovní...

10. června 2026

Kapitán Staal zařídil Carolině dvěma góly vyrovnání finálové série proti Vegas

Jordan Staal z Caroliny se raduje z trefy do prázdné branky v utkání proti...

Hokejisté Caroliny zvítězili ve čtvrtém pokračování finálové série play off NHL 5:3 na ledě Vegas a srovnali stav na 2:2 na zápasy. Hlavním hrdinou byl dvougólový kapitán Hurricanes Jordan Staal,...

10. června 2026  6:47,  aktualizováno  7:33

S rabiátem za Stanley Cupem? McDavida a spol. má vést kontroverzní kouč

Mike Babcock šéfuje hokejistům Toronta.

Jednalo by se o návrat známého a úspěšného trenéra. Ovšem také člověka s kontroverzní pověstí. I přesto se zdá, že by hokejisty Edmontonu s hvězdami Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem měl...

9. června 2026  18:47

Medaile za zmrzlinu. Finský hráč pátrá po mistrovském zlatu, přišel o něj na karaoke

Finský útočník Jesse Puljujärvi v utkání s Českem na Švédských hrách.

Zlato z letošního hokejového mistrovství světa měl na krku sotva den a už o něj přišel. Jesse Puljujärvi zůstal bez cenného kovu po titulových oslavách v Helsinkách. „Všechny medaile kolovaly mezi...

9. června 2026  14:45

Pastrňák útočí na devátou Zlatou hokejku, Sedlák či Gudas v desítce chybí

David Pastrňák s trofejí pro vítěze ankety Zlatá hokejka.

Osminásobný vítěz Zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku...

9. června 2026  14:06

Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)

Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech...

9. června 2026  12:26

České hokejistky čeká na listopadovém šampionátu skupina A v Esbjergu

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a USA. Světový šampionát se bude premiérově...

9. června 2026  12:13

Rusko za rohem, zahraje si za rok hokej v Česku? U soudů i vítězí, MOV chystá zvrat

Premium
Ruský brankář Andrej Vasilevskij kryje puk v utkání proti Česku.

Co budou Češi dělat? Smíří se s faktem, že světový sport znovu vítá válečné agresory zpět na mezinárodní scéně, nebo vznikne v Evropě pevná opozice, která snahy Rusů a Bělorusů zablokuje?...

9. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.