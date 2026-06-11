Rulík za Rulíkem. Dřív se tomu bránili, teď kouč mistrů světa povede syna v Kladně

„Kladno je pro mě nové prostředí, na které se velmi těším. Od sezony mám pozitivní očekávání. Hodně mě motivuje říct si o pevné místo v sestavě,“ prozradil v tiskové zprávě devětadvacetiletý Rulík.
Už dříve Rytíři představili jeho tátu jako nového trenéra, který přichází po úspěšném působení v reprezentaci korunovaném titulem mistrů světa v roce 2024. V dospělých budou spolu v jednom týmu poprvé.
„Během zápasu mě trénoval snad jen jednou ve druhé třídě,“ tvrdil Rulík junior před dvěma lety pro iDNES Premium. „Pak jsem ho zažil při angažmá v Mostě, který spolupracoval s Litvínovem, kde táta působil. Most si půjčoval hráče na střídavé starty, Litvínov jim poslal pětku, ale na oplátku chtěl pět kluků do tréninku. A občas jsem mezi nimi byl i já.“
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Syn vzpomínal, že tátovy tréninky se mu líbily, protože měly skvělé tempo a vymyslel zajímavá cvičení. Dokonce se kdysi bavili také o tom, jestli by se chtěli potkat v jednom týmu. „A došli jsme k závěru, že bychom do toho nešli. Nebylo by to dobré ani pro jednoho z nás. Dokonce říkal, že kdyby měl dvě nabídky, asi by si kvůli mně vybral tu druhou.“
Všechno je jinak, společné angažmá se nakonec upeklo.
Rulík se po ukončení štace v Karlových Varech stal kmenovým hráčem Kladna. Už loni v říjnu u Rytířů zaskakoval při jejich marodce. „Adam nám sice krátce, ale velmi dobře vypomohl už v minulé sezoně. Je to spolehlivý obránce, který dokáže přitvrdit a umí být velmi platný při oslabení. Má vysokou tréninkovou morálku a charakter. Pro tým udělá všechno,“ představil ho Tomáš Plekanec, sportovní ředitel Rytířů.
V extralize je bilance Rulíka mladšího 94 zápasů, gól a dvě asistence. O dost bohatší životopis má v Maxa lize, odehrál 308 utkání v Sokolově, Mostu, Litoměřicích a Karlových Varech, jimž pomohl k návratu do extraligy.
Součástí obrany Rytířů zůstává také Jérémie Blain. Byť byl čtyřiatřicetiletý Kanaďan minulou sezonu zvolen jedním z kapitánů týmu, ročník mu značně komplikovaly zdravotní problémy. Stihl jen 22 zápasů.
„Během nich ovšem ukázal, že stále dokáže být velmi platným členem obrany a jedním z týmových lídrů,“ ocenil Plekanec. „Dohodli jsme se tedy na pokračování dosavadní spolupráce, která závisí na jeho zdravotním stavu i počtu startů.“