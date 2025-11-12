Rukavice, pak hokejka? Vítkovický kouč Varaďa: Gól Kaluse měl platit

Vítkovice po reprezentační pauze odstartovaly domácí zápas rychlým gólem z první přesilovky, ale radost ze čtvrté minuty byla předčasná. Jihočeši uspěli s trenérskou výzvou, při které sudí z dostupných záběrů nerozšifrovali, že autorovi gólu puk přihrál Anthony Nellis po sklepnutí puku rukavicí ještě jemným šťouchnutím hokejky a nikoliv rukou, jak znělo vysvětlení verdiktu.
„Ptal jsme se jich, jestli viděli zásah rukavicí, a řekli mi, že ano. Pak jsem se zeptal, jestli viděli zásah holí od Nellise, a řekli, že ne. Na záběrech, které měli, to neviděli. Já jsem po třetině samozřejmě viděl, že to bylo jasně tečované a měl to být gól,“ řekl Varaďa na tiskové konferenci.
Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí
Emotivní vítkovický kouč bral situaci, která zahrála v neprospěch jeho týmu, smířlivě. „Někdy to tak je. Já si to sám pamatuju ze série proti Dallasu, když jsme hráli play off (NHL) s Buffalem. Taky tam byl ‚no goal‘ a Brett Hull nám to tam pak nakonec zametl. Hráčům jsme o té situaci samozřejmě v kabině řekli, ale brali jsme to pozitivně. Šli jsme tomu vítězství naproti v třetí třetině,“ prohlásil Varaďa, někdejší úspěšný útočník.
Vítkovice zápas nakonec zvládly i bez tří opor: potrestaného Jakuba Zbořila, zraněného Samuela Kňažka a nemocného Marka Hrivíka. „Povstali noví bojovníci. Port, Brůna, Hauser a další si s tím dokázali poradit. Měli super zápas,“ potěšilo Varaďu.