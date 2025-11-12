Tipsport extraliga 2025/26

Rukavice, pak hokejka? Vítkovický kouč Varaďa: Gól Kaluse měl platit

Autor: ,
  23:06
Ani nesprávně neuznaný gól v úvodu utkání proti Českým Budějovicím nezlomil hokejisty Vítkovic, kteří v předehrávce 23. kola nakonec porazili Motor 4:2. Rozhodčí Adam Kika a Tomáš Mejzlík ve 4. minutě neuznali po kontrole u videa trefu Marka Kaluse, podle trenéra Václava Varadi se ale jednalo o regulérní branku.
Václav Varaďa

Václav Varaďa | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Hráči Vítkovic se radují z gólu proti Budějovicím.
Zleva Patrik Demel z Vítkovic a Nick Olesen z Českých Budějovic.
Budějovický Filip Přikryl (vlevo) a v Vojtěch Port z Vítkovic.
Momentka z utkání Vítkovice (modrá) - Budějovice.
5 fotografií

Vítkovice po reprezentační pauze odstartovaly domácí zápas rychlým gólem z první přesilovky, ale radost ze čtvrté minuty byla předčasná. Jihočeši uspěli s trenérskou výzvou, při které sudí z dostupných záběrů nerozšifrovali, že autorovi gólu puk přihrál Anthony Nellis po sklepnutí puku rukavicí ještě jemným šťouchnutím hokejky a nikoliv rukou, jak znělo vysvětlení verdiktu.

„Ptal jsme se jich, jestli viděli zásah rukavicí, a řekli mi, že ano. Pak jsem se zeptal, jestli viděli zásah holí od Nellise, a řekli, že ne. Na záběrech, které měli, to neviděli. Já jsem po třetině samozřejmě viděl, že to bylo jasně tečované a měl to být gól,“ řekl Varaďa na tiskové konferenci.

Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí

Emotivní vítkovický kouč bral situaci, která zahrála v neprospěch jeho týmu, smířlivě. „Někdy to tak je. Já si to sám pamatuju ze série proti Dallasu, když jsme hráli play off (NHL) s Buffalem. Taky tam byl ‚no goal‘ a Brett Hull nám to tam pak nakonec zametl. Hráčům jsme o té situaci samozřejmě v kabině řekli, ale brali jsme to pozitivně. Šli jsme tomu vítězství naproti v třetí třetině,“ prohlásil Varaďa, někdejší úspěšný útočník.

Vítkovice zápas nakonec zvládly i bez tří opor: potrestaného Jakuba Zbořila, zraněného Samuela Kňažka a nemocného Marka Hrivíka. „Povstali noví bojovníci. Port, Brůna, Hauser a další si s tím dokázali poradit. Měli super zápas,“ potěšilo Varaďu.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 22 9 3 2 8 63:59 35
7. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 22 10 0 4 8 56:56 34
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 22 10 1 1 10 65:61 33
10. HC OlomoucOlomouc 22 10 1 1 10 50:55 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

12. listopadu 2025  20:08,  aktualizováno  23:13

Václav Varaďa

Ani nesprávně neuznaný gól v úvodu utkání proti Českým Budějovicím nezlomil hokejisty Vítkovic, kteří v předehrávce 23. kola nakonec porazili Motor 4:2. Rozhodčí Adam Kika a Tomáš Mejzlík ve 4....

12. listopadu 2025  23:06

Kolín nastřílel vedoucí Slavii sedm gólů a poskočil na druhou příčku

Hokejisté Kolína se radují ze vstřelené branky.

Hokejisté Slavie prohráli v 21. kole první ligy doma s Kolínem 4:7 a v čele tabulky se jejich náskok na druhé Středočechy snížil na devět bodů. Ve všech čtyřech ostatních zápasech středečního...

12. listopadu 2025  22:07

Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí

Liberecký Martin Faško-Rudáš (vlevo) a jeho spoluhráč Adam Musil se snaží...

Hokejová extraliga je zpět, po reprezentační přestávce měla na programu dvě předehrávky. Vítkovice doma otočily souboj proti budějovickému Motoru a vyhrály 4:2, stejným výsledkem uspěl Liberec proti...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  21:01

Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL

David Pastrňák z Boston Bruins pálí v zápase proti Toronto Maple Leafs.

Je nejlepším českým hokejistou současnosti, nenajde se téměř nikdo, kdo by neznal jméno David Pastrňák. Než si však havířovský rodák vydobyl místo mezi hvězdami NHL, musel se blýsknout řadou gólů,...

12. listopadu 2025  17:50

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Kometa Brno nemohla hlasitěji křičet, že v osmifinále Ligy mistru odmítá postoupit dál. Zčásti naleznete pro český klub pochopení, evropská soutěž je pro většinu prodělečná. Ale způsob, jakým...

12. listopadu 2025  15:32

Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Má za sebou titul s Kometou a další tři medaile, 98 gólů a 546 zápasů v extralize, ale taky pád na dno. Teď se z něj Jan Káňa, někdejší elitní útočník české nejvyšší soutěže, zase drápe nahoru. Z...

12. listopadu 2025  11:38

Hurá na led, Pasta má 400 gólů v NHL! Tolik jsem jich nedal ani na tréninku, bavil kouč

Poté, co v NHL vstřelil gól s pořadovým číslem 400, dostal David Pastrňák i...

Vnikl do útočného pásma a samostatný únik zakončil přesně tak, jak má v oblibě. Geniálně, nechytatelně. Gólmana poslal dlouhým naznačením na jednu stranu a za betonem poslal puk do sítě. Už po...

12. listopadu 2025  11:10

Před příchodem do Plzně napsal Jeřábkovi. Teď se Lajunen těší na souboj s bráchou

15. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. října 2025. Zleva...

Na konci září posílil defenzivní řady plzeňských hokejistů Ville Lajunen. Na západ Čech přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného lotyšského beka Kristianse Rubinse a v dosavadních zápasech ukázal,...

12. listopadu 2025  9:05

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...

Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...

12. listopadu 2025  7:33

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

12. listopadu 2025  5:20,  aktualizováno  7:13

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Hokejisté Komety Brno podlehli v úvodním duelu osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Luley 1:6. Český šampion se sice ujal brzy vedení díky brance Davida Moravce, ale na začátku druhé třetiny...

11. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:45

