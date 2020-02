Věřím, že Kometě brzo pomůžu, říká posila brněnského útoku Červený

Zatím trénuje mimo led, kam ho poslalo zranění z 22. prosince, kdy ještě hrál za Hradec Králové. Tehdy důrazný zákrok v utkání proti Plzni odnesl otřesem mozku a zhmožděním krční páteře.

Co váš režim v Brně po přestupu obnáší?

Připravuji se s kondičním trenérem a postupně se budu zapojovat do tréninku s A mužstvem. Kometa je skvělá organizace, co jsem měl zatím tu čest poznat. Všechno funguje, jak má, a jsem zde spokojený.

Měla Kometa snahu si ověřit, že jí budete ještě do konce sezony platný?

To se samozřejmě ověřovat dá, ale u tohoto zranění těžko může někdo vědět, jak se léčení bude vyvíjet. S trenérem a majitelem Komety (Liborem Zábranským) jsem mluvil a jeho zájem o mé služby je i pro další roky. Za tuto důvěru jsem rád.

Odhadnete, kdy nastoupíte do zápasu?

Nerad bych, protože se to odhaduje těžko. Každý den v přípravě přidáváme zátěž a uvidím, jestli mě něco nezastaví. Spíš než s hlavou mám problémy s krční páteří, kvůli které jsem nemohl přistoupit k těžším tréninkům. V tuto chvíli je to docela dobré a můžu si postupně přidávat. Věřím, že naskočit do zápasu budu schopen brzo, ale přece jen jsem pět až šest týdnů nehrál. Klíčové bude přijít v odpovídající kondici. Příprava by měla směřovat k tomu, abych byl platný v play off, kde bych chtěl Kometě pomoct k poháru.

Máte zkušenost s otřesem mozku z předchozí kariéry?

Asi před deseti lety jsem podobné zranění prodělal, i když rozdíly by se našly. Krk mě bolel jinak než tehdy. Tohle současné zranění nebylo ani tak vážné, ale nepustilo mě do zátěže, od krku mě bolela hlava. Spíš se to vleklo, než že by to bylo těžké zranění.

Jak se vám přihodilo?

Dostal jsem úder ramenem do hrudníku a hlava mi šla za protihráčovo rameno. Udělala podobný pohyb jako při bouračce v autě, když vás zachytí bezpečnostní pás a hlava jde dopředu. Právě z toho jsem měl pohmožděnou krční páteř.

Ulevilo se vám, že dopadl přestup do Komety, na který jste v Brně čekal?

Jsem rád, že jsem v týmu, který mě chce. Že to je Kometa, je skvělé.

Uvažujete o tom, že byste dohrál sezonu co nejlépe a řekl si o zahraniční angažmá?

Uvidíme, co bude, ale především chci říct, že mám čtyřletou smlouvu, kterou Kometa převzala. Nechtěl bych spekulovat o nějakém odcházení. Jsem rád za to, jak to dopadlo, a bude jen na Kometě, jak dlouho v jejích řadách vydržím.

Povzbuzuje vás takto deklarovaný zájem? Takový postoj od klubu zní úplně jinak než slova hradeckého šéfa Miroslava Schöna, který vás vyprovodil nelichotivými výroky o špatném poměru cena/výkon.

No... (pousměje se) Jeho slova mě trochu překvapila, ale to je asi tak všechno, co k tomu mohu říct. Můj pohled na situaci byl jiný. Teď je to už uzavřená kapitola.

Možná je vhodný čas svůj pohled uvést, co vy na to?

Nechci se do toho pouštět. Na Hradec mám jenom dobré vzpomínky, a že hráči přestupují, je v hokeji úplně normální. V rámci extraligy jsem přestoupil poprvé, pokud nepočítám stěhování celého klubu z Českých Budějovic do Hradce Králové, ale pro hokejistu je to běžná událost. V Hradci je spousta skvělých lidí, kteří tam pro klub odvádí skvělou práci, a tak budu na tamní organizaci vzpomínat.

V Hradci jste byl posledním hráčem, který tam v roce 2013 přišel v rámci přesunu extraligy. Je ve vašem odchodu odtud i kus nostalgie?

Už je to dlouho, co k tomu stěhování došlo. V extralize se hráči točí a někdy k tomu muselo dojít, že v Hradci nikdo z původních Českých Budějovic nezbyde. Tak to je. Možná by to vydrželo o rok nebo o dva déle, ale stalo by se to. Většina mančaftů je složena z hráčů odjinud.

Vybavíte si na první dobrou nějakou vzpomínku ze zápasů na brněnském ledě, která by vám utkvěla v paměti?

Co si vybavím, je hodně nepřátelská atmosféra, ve které tam hostující týmy hrají. (usmívá se) Moje vzpomínka se váže k poslednímu zápasu, který jsem tam za Hradec sehrál a dal jsem v něm gól a nahrávku. Ta se mi vybaví jako první. Už se nemůžu dočkat, až v Brně vyjedu k zápasu a zažiju tu atmosféru taky na straně domácích.