Litvínovský patriot a vůdce zlaté generace českého hokeje udržel chemiky mezi smetánkou, udržel jejich 67 let trvající nepřerušenou tradici v nejvyšší soutěži. Oficiálně coby šéf realizačního štábu, fakticky jako hlavní architekt záchrany na střídačce. „Kdybychom spadli, hokej na nejvyšší úrovni by tady už asi nebyl...“
Jak vám bylo, když stadion burácel Alby, Alby!?
Je to hezké. Víte, když jste z Litvínova, je tady nějaká tradice a něco pro klub děláte, tak to pro mě není jako pro nějakého Pražáka, který sem přijde a je mu to jedno. Pro mě je to srdcová záležitost. A děkuju fanouškům, že mě vykřičeli. Já byl rád, že náš poslední zápas baráže dopadl, jak dopadl.
Měl jste v hlavě scénář, co by se s Litvínovem stalo, kdyby přece jen sestoupil do první ligy?
Já říkal, že baráž není jednoduchá a může se stát cokoliv, ale tento scénář jsem neměl. Vím, že po psychické stránce je to hrozně náročná série, a pokud by Litvínov spadl, tak by tady hokej na té nejvyšší úrovni už asi nebyl.
Sponzoři by to vzdali?
Všechno je napojené na nejvyšší soutěž. Stávající sponzoři, ale i noví, kteří přijdou s podporou, chtěli extraligu v Litvínově.
Je úleva, když se to povedlo?
Jsem rád, že je všechno za námi. Jednoduché to nebylo. Sezona byla, jaká byla, ale úkol, co mi kluci dali, tedy (budoucí majitelé klubu) Jirka Šlégr s Robertem Kyselou, tak se splnil.
Jaké to byly nervy? Zažil jste jako hráč velké bitvy včetně olympijského finále.
Vždycky je lepší, když hrajete, než se starat o to, co nemůžete až tak ovlivnit. Ale kluci byli dobře připravení a my přes 40 dní trénovali, celé jsme to tady předělali. Systémově i fyzicky. Všechno bylo směrované na baráž.
Byl tým před vaším příchodem fyzicky zanedbaný?
K tomu se nebudu vyjadřovat, ne přes média.
Jak těžkým soupeřem v baráži vám byla Jihlava?
Bylo vidět, že ne náhodou vyhrála Maxa ligu. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Pro nás bylo klíčové zvládnout první zápas, což se povedlo. I když jsme měli dva přáteláky, je to něco jiného než normální zápas v sezoně. Pak se nám podařilo třikrát vyhrát, škoda čtvrtého zápasu v Jihlavě, kdy jsme nehráli první třetinu dobře. Ale před domácími fanoušky jsme to zvládli.
Jak vy vnímáte formát baráže? Je spravedlivá?
To nebudu komentovat. Baráž je prostě takhle udělaná, já ji tak nevymyslel. My sice po základní části extraligy nehráli, ale měli jsme to hodně těžké. Fakt není sranda 42 dní jen trénovat. Když už seženete nějakého partnera na zápas, stejně jim půjčíte dvě pětky, aby se vůbec mohlo utkání odehrát. Ani pro nás to nebylo vůbec snadné.
67 let...
...působí Litvínov v nejvyšší hokejové soutěži. Tedy od roku 1959. Nikdy ji neopustil, což můžou říct už jen Pardubice. Jednou měl na kahánku, v roce 1962 skončil na sestupovém místě, ale den před startem ligy se odhlásil Spartak Kolín a Litvínov přijal nabídku Ústřední sekce ledního hokeje zůstat mezi vyvolenými.
Mužstvo táhla elitní lajna s bratry Kašovými. Jste hrdý, jak zvládli svoji vůdcovskou roli?
Jsou to naši lídři, oba Kašouni a kapitán Matúš Sukeľ táhnou naše mužstvo. Zvládli to výborně, smekám před nimi. Nebylo to pro ně jednoduché, baráž je skutečně psychicky náročná. David, Ondra i Suki ukázali, že jsou praví lídři týmu. A dotáhli ho, kam jsme chtěli.
Zůstanou v Litvínově?
Běží jim smlouvy, klíčoví kluci tady zůstanou. S některými kluky, které jsme tady chtěli, už jsme podepsali, za to jsem rád. Tak 80 procent mužstva se nám podařilo zachovat a určitě tým ještě doplníme o nějaké hráče.
Třeba o reprezentačního útočníka Davida Kämpfa, naposledy hráče Washingtonu, jak se spekuluje?
Když máte takové informace... Já je nemám, bohužel.
Jaká tedy bude nejbližší budoucnost Litvínova?
Věřím, že to tady postavíme dobře. Změní se hodně věcí. A hlavně mužstvo od příští sezony bude připravené na to, aby hrálo extraligu daleko líp. Abychom nemuseli řešit, co jsme řešili letos.
Vy zůstáváte v roli trenéra ?
Pobavím se s Jirkou Šlégrem a Robertem Kyselou. A pak uvidíme, co bude dál. Teď se potřebuju taky trochu oklepat, fakt ty zápasy nebyly jednoduché.
Oslavil jste záchranu skleničkou?
Dal jsem si něco po zápase s trenéry a s kluky. Udrželi jsme extraligu, ale tady není co oslavovat. Musíme se vrhnout do práce.
Litvínov přečkal ekonomickou i herní krizi, dokázal se semknout. Zahřálo vás to jako patriota a srdcaře?
To se málokdy vidí. Naše malé město se semklo od začátku, když loni v červnu přišla ta špatná zpráva o plánovaném odchodu majitele Orlenu. Ale my to dokázali posunout, Jirka s Robertem udělali velký kus práce. My zase měli za úkol extraligu udržet na ledě, což se nám nakonec podařilo.
I s pomocí fanoušků, kteří patří ke zlatému fondu Litvínova?
Klobouk dolů před Honzou Ptáčkem z fanklubu Ropáci, který udělal ohromnou marketingovou práci. Viz jeho projekty Litvínov nezhasne, Litvínov nespadne. Jsme strašně rádi, že máme fanoušky za sebou a že jsme jim to vrátili tím, že klub se zachránil.