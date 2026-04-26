Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
  18:05
Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po zádech s legendární Zárubovou naganskou hláškou: Jsi pašák, Alby! „Není co slavit, musíme se vrátit do práce,“ zavelel však zlatý olympionik jen nedlouho poté, co Verva v sobotu doma smetla Jihlavu 5:0 a v baráži dominovala 4:1 na zápasy.
Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Robert Reichel (uprostřed) se raduje ze záchrany. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínovský patriot a vůdce zlaté generace českého hokeje udržel chemiky mezi smetánkou, udržel jejich 67 let trvající nepřerušenou tradici v nejvyšší soutěži. Oficiálně coby šéf realizačního štábu, fakticky jako hlavní architekt záchrany na střídačce. „Kdybychom spadli, hokej na nejvyšší úrovni by tady už asi nebyl...“

Jak vám bylo, když stadion burácel Alby, Alby!?
Je to hezké. Víte, když jste z Litvínova, je tady nějaká tradice a něco pro klub děláte, tak to pro mě není jako pro nějakého Pražáka, který sem přijde a je mu to jedno. Pro mě je to srdcová záležitost. A děkuju fanouškům, že mě vykřičeli. Já byl rád, že náš poslední zápas baráže dopadl, jak dopadl.

Měl jste v hlavě scénář, co by se s Litvínovem stalo, kdyby přece jen sestoupil do první ligy?
Já říkal, že baráž není jednoduchá a může se stát cokoliv, ale tento scénář jsem neměl. Vím, že po psychické stránce je to hrozně náročná série, a pokud by Litvínov spadl, tak by tady hokej na té nejvyšší úrovni už asi nebyl.

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Sponzoři by to vzdali?
Všechno je napojené na nejvyšší soutěž. Stávající sponzoři, ale i noví, kteří přijdou s podporou, chtěli extraligu v Litvínově.

Je úleva, když se to povedlo?
Jsem rád, že je všechno za námi. Jednoduché to nebylo. Sezona byla, jaká byla, ale úkol, co mi kluci dali, tedy (budoucí majitelé klubu) Jirka Šlégr s Robertem Kyselou, tak se splnil.

Jaké to byly nervy? Zažil jste jako hráč velké bitvy včetně olympijského finále.
Vždycky je lepší, když hrajete, než se starat o to, co nemůžete až tak ovlivnit. Ale kluci byli dobře připravení a my přes 40 dní trénovali, celé jsme to tady předělali. Systémově i fyzicky. Všechno bylo směrované na baráž.

Byl tým před vaším příchodem fyzicky zanedbaný?
K tomu se nebudu vyjadřovat, ne přes média.

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Ondřej Kaše se raduje se svými ratolestmi.

Jak těžkým soupeřem v baráži vám byla Jihlava?
Bylo vidět, že ne náhodou vyhrála Maxa ligu. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Pro nás bylo klíčové zvládnout první zápas, což se povedlo. I když jsme měli dva přáteláky, je to něco jiného než normální zápas v sezoně. Pak se nám podařilo třikrát vyhrát, škoda čtvrtého zápasu v Jihlavě, kdy jsme nehráli první třetinu dobře. Ale před domácími fanoušky jsme to zvládli.

Jak vy vnímáte formát baráže? Je spravedlivá?
To nebudu komentovat. Baráž je prostě takhle udělaná, já ji tak nevymyslel. My sice po základní části extraligy nehráli, ale měli jsme to hodně těžké. Fakt není sranda 42 dní jen trénovat. Když už seženete nějakého partnera na zápas, stejně jim půjčíte dvě pětky, aby se vůbec mohlo utkání odehrát. Ani pro nás to nebylo vůbec snadné.

67 let...

...působí Litvínov v nejvyšší hokejové soutěži. Tedy od roku 1959. Nikdy ji neopustil, což můžou říct už jen Pardubice. Jednou měl na kahánku, v roce 1962 skončil na sestupovém místě, ale den před startem ligy se odhlásil Spartak Kolín a Litvínov přijal nabídku Ústřední sekce ledního hokeje zůstat mezi vyvolenými.

Mužstvo táhla elitní lajna s bratry Kašovými. Jste hrdý, jak zvládli svoji vůdcovskou roli?
Jsou to naši lídři, oba Kašouni a kapitán Matúš Sukeľ táhnou naše mužstvo. Zvládli to výborně, smekám před nimi. Nebylo to pro ně jednoduché, baráž je skutečně psychicky náročná. David, Ondra i Suki ukázali, že jsou praví lídři týmu. A dotáhli ho, kam jsme chtěli.

Zůstanou v Litvínově?
Běží jim smlouvy, klíčoví kluci tady zůstanou. S některými kluky, které jsme tady chtěli, už jsme podepsali, za to jsem rád. Tak 80 procent mužstva se nám podařilo zachovat a určitě tým ještě doplníme o nějaké hráče.

Třeba o reprezentačního útočníka Davida Kämpfa, naposledy hráče Washingtonu, jak se spekuluje?
Když máte takové informace... Já je nemám, bohužel.

Jaká tedy bude nejbližší budoucnost Litvínova?
Věřím, že to tady postavíme dobře. Změní se hodně věcí. A hlavně mužstvo od příští sezony bude připravené na to, aby hrálo extraligu daleko líp. Abychom nemuseli řešit, co jsme řešili letos.

Vy zůstáváte v roli trenéra ?
Pobavím se s Jirkou Šlégrem a Robertem Kyselou. A pak uvidíme, co bude dál. Teď se potřebuju taky trochu oklepat, fakt ty zápasy nebyly jednoduché.

Litvínovský spasitel Kaše: Nikdo neměl v hlavě, že spadneme. My ani fanoušci

Oslavil jste záchranu skleničkou?
Dal jsem si něco po zápase s trenéry a s kluky. Udrželi jsme extraligu, ale tady není co oslavovat. Musíme se vrhnout do práce.

Litvínov přečkal ekonomickou i herní krizi, dokázal se semknout. Zahřálo vás to jako patriota a srdcaře?
To se málokdy vidí. Naše malé město se semklo od začátku, když loni v červnu přišla ta špatná zpráva o plánovaném odchodu majitele Orlenu. Ale my to dokázali posunout, Jirka s Robertem udělali velký kus práce. My zase měli za úkol extraligu udržet na ledě, což se nám nakonec podařilo.

I s pomocí fanoušků, kteří patří ke zlatému fondu Litvínova?
Klobouk dolů před Honzou Ptáčkem z fanklubu Ropáci, který udělal ohromnou marketingovou práci. Viz jeho projekty Litvínov nezhasne, Litvínov nespadne. Jsme strašně rádi, že máme fanoušky za sebou a že jsme jim to vrátili tím, že klub se zachránil.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Baráž

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

ONLINE: Pardubice - Třinec 1:0. Těsný rozdíl hlavně díky Kacetlovi, Willovi pomohla tyč

Sledujeme online
Tlačenice před třineckou bránou ve finálovém utkání proti Třinci

O šampionovi se ještě nerozhodne, přesto jeden z finalistů hokejové extraligy získá velkou výhodu. Pardubice s Třincem hrají za stavu 2:2 na zápasy v nedělním pátém duelu o zisk mečbolu. Vítěze tak...

26. dubna 2026  18:27

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

26. dubna 2026  18:05

Šance pro mladé. Švédové berou na České hry i šest zlatých medailistů z MS juniorů

Švédští hokejisté se raduj z vítězství nad Finskem.

Kouč švédských hokejistů Sam Hallam zařadil do dvaadvacetičlenné nominace na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích deset nováčků. Mezi nimi jsou i tři ze čtyř posil z...

26. dubna 2026  17:53

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  13:21

Průšvih za brankou. Chybujícího Vladaře mrzely dva góly: Nebýt jich, vyhráli jsme

Rickard Rakell (vpravo) a Sidney Crosby oslavují gól Pittsburghu. Vlevo je...

Vybral si snad první smolné momenty v letošním play off NHL. A zrovna během pár minut. „Nikdo není dokonalý,“ reagoval hokejový brankář Dan Vladař na otázky po čtvrtém utkání série s Pittsburghem, v...

26. dubna 2026  12:34

Euro Hockey Tour 2026: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

26. dubna 2026  11:17

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

26. dubna 2026  11:08

Vladař v NHL chyboval při prohře Philadelphie, Carolina postoupila

Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje proti střele Sidneyho Crosbyho z...

Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy. Prvním postupujícím...

26. dubna 2026  8:49

Litvínovský spasitel Kaše: Nikdo neměl v hlavě, že spadneme. My ani fanoušci

Litvínovští hokejisté se radují z gólu v pátém utkání baráže proti Jihlavě.

Jestli měli fanoušci Litvínova v baráži nervy na kaši, výkony bratrů Kašových jim vrátily kuráž. Hvězdná dvojka se zásadně podepsala pod záchranu extraligové bašty v sérii proti Jihlavě. Starší...

25. dubna 2026  21:21

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

25. dubna 2026  21:07

Litvínov - Jihlava 5:0. Suverénní výhra na závěr baráže, favorit udržel extraligu

Litvínovští hokejisté slaví záchranu extraligy.

Žádné drama, ale jednoznačná záležitost. Extraligová baráž skončila pátým zápasem, Litvínov uhájil příslušnost v nejvyšší hokejové soutěži i pro příští sezonu. Před domácím publikem přejel Jihlavu...

25. dubna 2026  19:49,  aktualizováno  20:12

Po skalpech favoritů prohra s outsiderem. Osmnáctka na MS podlehla Německu

Trenér Jan Tomajko udílí pokyny českým hokejistům do 18 let během utkání se...

Čeští hokejisté do 18 let podlehli v třetím utkání na mistrovství světa Německu 2:3 v prodloužení. Po předchozích vítězstvích v Bratislavě nad Američany a Švédy svěřenci kouče Jana Tomajka na turnaji...

25. dubna 2026  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.