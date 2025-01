Pavlík gólem ochránil fanoušky od posměchu. Pracují v Pardubicích, vysvětluje

Byla na vás i na týmu vidět obrovská euforie, tak moc to pro vás znamená?

Je to ten nejúžasnější pocit. Asi i proto, že jsme v poslední době prohrávali a že jsme tím tuhle sérii zlomili.

Znovu se ukázalo, že derby je přece jen něco víc, i když jde o stejné body. Vnímáte to také tak?

Asi to tak je, i když vlastně nevím proč. Je ale pravda, že víme, jaká bude atmosféra, že bude plný dům, že nás lidi poženou. A taky někteří naši fanoušci pracují v Pardubicích a když prohrajeme, tak tam neradi jezdí, protože se jim tam smějí.

Měli jste za sebou mizerné utkání v Olomouci a čtvrtou porážku v řadě. V čem byla změna?

V Olomouci jsme hráli opravdu hodně špatně a tam jsme si řekli, že něco změnit musíme, že se musíme vrátit k tomu, co máme dělat. Změnili jsme to, snad to bude pokračovat.

Dvakrát jste vedli, dvakrát Pardubice vyrovnaly, podruhé ne moc dlouho před koncem. Vaše taktika pro závěr?

Říkali jsme si, že do nich musíme bušit. Víme, že sice mají kvalitní obránce, ale když jim nedáme prostor, tak že jim to dělá problém. A myslím si, že jsme to zvládli na jedničku.

Přineslo vám to vítězný gól, který jste vstřelil po přihrávce Davida Šťastného. Jak byste ho popsal?

David vystihl rozehrávku, puk zachytil a přihrál mi to k brankovišti. Mně stačilo jen nastavit hokejku a naštěstí to tam zapadlo.

Byla z toho obrovská oslava a druhá přišla za chvíli po skončení zápasu. Příjemné chvíle. Byl to výbuch emocí. Já si myslím, že každý hráč to vnímal a přesně tohle jsme potřebovali. Dneska jsme ukázali, že jsme dobrý tým a že je v něm hodně energie.