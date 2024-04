Najman málem hrdinou Sparty. Nechali jsme na ledě všechno, chválil spoluhráče

Jak byste zápas zhodnotil?

Odehráli jsme úžasné utkání, nechali jsme na ledě všechno. Odmakali jsme ho a Třinec byl jen šťastnější.

Jste z toho smutný, naštvaný nebo jaký pocit převládá?

Nic z toho. Je to 3:3, není vůbec konec. V sobotu se ukáže, kdo je lepší tým. Hrozně se na to těším.

Co udělají s psychikou tři ztracené zápasy v řadě?

Není to úplně nejlepší, ale co se dá dělat. Začneme zase od nuly, rozhodne jeden zápas.

Věřili jste, že sudí po kontrole záznamu Voženílkův srovnávací gól neuznají?

Trochu jsme doufali, že ho neuznají. Ale s tím nic neuděláte. Snažíme se to neřešit. Prostě ho uznal. Hraje se až do poslední sekundy a oni toho využili.

Nezdá se vám, že Třinec prověřuje vaši psychiku?

Já myslím, že nejsme jediní. Oni už pár let prověřují víc týmů.

Vladimír Sobotka ze Sparty hlídá ležícího Viliama Čacha, útočníka Ocelářů.

Když pomineme poslední sekundu základní hrací doby, předvedli jste velmi dobrý taktický výkon. Mnohem lepší než v posledních dvou duelech.

Ano. Hráli jsme výborně. Oproti předchozím utkáním jsme měli od začátku výborný pohyb, díky tomu nám i forčekink ve středním pásmu šel mnohem líp než předtím. Jenom jsme dali méně gólů než soupeř. V sobotu do toho musíme vlítnout od první sekundy, jít střídání za střídáním, stejně jako teď. Pokud to doma odehrajeme jako tady, tak se o nás nebojím.

Od čeho se tedy odpíchnete?

Určitě od dobrého pohybu, co jsme tady měli. Plus obětavost, tlak do brány, dali jsme několik tyček. Taky Kovárna (Jakub Kovář) zachytal výborně. Jak říkám, pokud v sedmém zápase zahrajeme stejně, není se čeho bát.

Předvedli jste i spoustu bloků. Vede tudy cesta k vítězství?

Kluci v tomhle odvádí neskutečnou práci, skáčou proti střelám po hlavě. Bojují pro tým. Nikdo totiž není víc než tým. My víme, že v sobě máme hroznou sílu a věřím, že to v sobotu urveme.

Hraje se už ve 13 hodin kvůli nedělnímu florbalovému finále. Je to velký nezvyk?

Nedá se nic dělat. Pro oba týmy je to stejné. Nebudeme se na nic vymlouvat.