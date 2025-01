Černoch o vzestupu Varů: Přístup jako v nároďáku. Nikdo nic nevypustí

„Jasně, že se cítím dobře. Hlava je ve sportu hrozně důležitá a samozřejmě mě těší, že konečně týmu pomáhám i nějakými body,“ říká.

Už jich má na kontě 27 (7+20), o dva více než za celý minulý ročník. Spoluhráč z elitní formace Ondřej Beránek vládne extraligovým střelcům a vše zapadá do mozaiky, která Energii vykresluje postavení v nejlepší šestce.

Překvapení? Pro mnohé jedno z největších v probíhajícím ročníku.

Osmadvacetiletý centr svému celku věří. „Koukám se, kde se pohybujeme my. Soupeře tolik nesleduji, ale na naše postavení v tabulce se dívám. Určitě chceme hrát co nejvýš, to chce ale každý,“ směje se Černoch.

Co po nedělní výhře v Liberci na aktuální páté místo říkáte?

Jsme rádi, že hrajeme nahoře, dává nám to zdravé sebevědomí. Snažíme se každý zápas vyhrát, tabulka je vyrovnaná a každá malá série porážek nás může odsunout dolů. Není to tak, že bych si řekl: Jsme pátí, hrajeme s dvanáctým, to bude v klidu. Každý může porazit každého.

Jako kapitána vás zlepšení oproti loňsku hodně těší?

Céčko mám na hrudi já, cítím určitou zodpovědnost za naše výsledky. Jsem rád, že můžu dělat kapitána v týmu, v jakém jsem. Loni jsem zažil strašně těžkou sezonu, nedařilo se mně ani týmu. A prvního se všichni ptají kapitána, co s tím. Musím říct, že to bylo ubíjející. Letos si vše užívám, pohybujeme se v jiných patrech tabulky.

Kterou ze změn v Karlových Varech byste označil za klíčovou pro posun vpřed?

Jednoznačně trenéři. Před kouči jako jsou pánové Patera s Moravcem si nikdo nedovolí cokoliv vypustit. Bavili jsme se s Berym (Beránkem), že je to podobné jako v nároďáku. Všichni jedou naplno a nikdo nic nevypustí. Tréninky vypadají fakt dobře. Všichni víme, co dokázal pan Patera v hokeji, obrovská persona. Navíc skvělý člověk, vše dovede skvěle vysvětlit. Každý pozná, že hokeji ohromně rozumí.

A daří se i vám osobně, co konkrétně vám pomohlo nejvíc?

Sport je hodně o hlavě, ale také o obyčejném štěstíčku. (úsměv) I loni jsme měli mraky šancí, ale zkrátka jsme nedávali góly. Berymu se letos extrémně daří. Vše se nám vrací tuhle sezonu.

Máte větší klid v hlavách, když se takhle daří?

Jasně, člověk si hned víc věří. Hraji s Ondrou Beránkem, který má dvacet gólů a padá mu to. Někdy jsem trochu bitý já, protože ho víc hledám, vím, že mu tam teď padá všechno. (úsměv) Ale hodně našich gólů je i ošklivých, hrajeme jednoduše. Nedáváme žádné žabky přes celé pásmo, nehrajeme na krásu. Snažíme se o jednoduché věci a dál makat i vzadu. Oba s Berym umíme zároveň i jiné věci, než góly. Pomáháme týmu i jinak.

Užíváte si letošní sezonu?

Užívám, určitě. Ze začátku to nebylo ono, ale někdy od října si vše sedlo. Pohybujeme se v tabulce v klidných vodách. Přijdete na trénink, jste v pohodě. Víte, že se vám daří a hrajete nahoře. Každý kdo hokej hrál ví, jaké to je. Jak velký rozdíl je být dvanáctí nebo šestí. Diametrální rozdíl. Nehrozí nám po jedné prohře pád na poslední místo. Pro hlavu skvělá změna, ale pořád není konec. Ještě nás čeká hodně práce.