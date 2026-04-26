Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Pan Loukota nám o ní zakázal mluvit

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  9:30
Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla 1:4 v sérii, veterán jen hlesl: „Nádrž byla prázdná, síly scházely.“ O prolínací soutěži po příkazu shůry pomlčel, ale hostující fanoušci zase skandovali proti ní včetně pokřiku APK mafia.
Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu.

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník Jihlavy Tomáš Čachotský. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jihlavští fanoušci
Zimní stadion Ivana Hlinky při pátém utkání baráže o extraligu mezi Litvínovem...
Litvínovští hokejisté se radují z gólu v pátém utkání baráže proti Jihlavě.
Litvínovský útočník Matúš Sukeľ slaví gól v pátém barážovém utkání proti...
17 fotografií

Upřímně, dá se postoupit v systému, kdy extraligový celek odpočívá šest týdnů, zatímco vy bojujete na krev v play off?
Těžko říct. Já bych vám tady řekl spoustu slov k baráži, ale nám před minulým zápasem přišel od pana Loukoty (ředitele extraligy a Asociace profesionálních klubů ledního hokeje) dopis do kabiny, že se k tomu nesmíme vyjadřovat. A já nechci, aby za mě Dukla platila pokutu. Takže se k tomu vyjadřovat nebudu.

Litvínovský spasitel Kaše: Nikdo neměl v hlavě, že spadneme. My ani fanoušci

Litvínov měl až v baráži poprvé v sezoně kompletní sestavu, hrálo i to roli?
To je baráž. Nechci se ani k tomu vyjadřovat. Nám chyběli hráči, že jo. A tři jejich rozdíloví to uhráli, tak to prostě je.

Ale soupeře jste znervózněli, jste na tým pyšný?
Jo, jsem hrdý na mančaft. My jsme udělali titul, měli jsme pohár. A jediné, co mě strašně mrzí, že jsme to nemohli ani oslavit. My prostě neměli čas. Skončili jsme sedmý finálový zápas a dvě hodiny jsme slavili v kabině, druhý den jsme museli regenerovat a chystat se na baráž. To je prostě… nevím ani, jak to nazvat.

Brzy po začátku pátého utkání v Litvínově jste dostali dva góly za 16 sekund. Projevilo se, že energie vyprchala?
Začátek se nám nepovedl, asi i vinou únavy. Domácí na nás vletěli, to jsme čekali. Udělali jsme chyby, oni z toho dali góly. Určilo to ráz zápasu a už bylo strašně těžké do toho naskočit. Bohužel naše nádrž už byla úplně prázdná, myslím, že to šlo vidět. Nezbývaly nám síly, abychom skóre mohli otočit nebo se zápasem něco udělat. Pro nás to bylo strašně těžké.

A Jáchymovo vyloučení do konce zápasu, které Litvínov ztrestal dalším gólem, vás definitivně poslalo do kolen?
Bohužel, stalo se. Úmysl v tom nebyl, chtěl Hlavu hrát tělem, netrefil ho, ale trefil ho nohou. Vyloučení úplně jasné. Dneska se nám to prostě nepovedlo, to je život, to je hokej.

Ještě ve druhé třetině jste tlačili.
Chtěli jsme hrát až do konce, když naši fanoušci přijeli takovou dálku. Chtěli jsme pro ně aspoň jeden gól. Jenže síly scházely. Domácí pak hráli jednoduše, puky vyhazovali ze třetiny, to jim v klidu stačilo. A zaslouženě vyhráli.

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Jaký je sumář celé série?
Škoda prvního zápasu. Sedm minut do konce jsme v Litvínově vedli, měli jsme to urvat a série by asi vypadala úplně jinak. Domácí by byli nervóznější. Jenže na kdyby se nehraje. Prostě oni to zvládli, my ne. Potvrdilo se, že s přibývajícím časem to pro nás bude těžší.

Majitel vašeho klubu Slavomír Pavlíček vás po zápase poplácal a řekl: Příště zas! Takže příště zase?
Pan majitel je naprosto skvělý, pozitivní. Říkal, že to příště zkusíme znovu. Akorát k tomu vede strašně dlouhá cesta, protože musíte vyhrát Maxa ligu. A mančaftů, které to budou chtít, je strašně moc.

Budete u toho?
Jestli mě trenéři nevyhodí, tak jo. (smích)

A kdy se dočká Jihlava? Ujčík: Nevím... Extraligové hráče do 1. ligy neseženete

Mají krásnou novou halu i bohatého majitele, ale kdy se hokejová Jihlava dočká i vytoužené extraligy? Kouč Dukly Viktor Ujčík po prohrané baráži s Litvínovem hledal odpověď těžko. „Pokud chcete postoupit, musíte tým posílit už před sezonou daleko víc. Potřebujete minimálně dvě extraligové lajny, ale kde je vzít? Extraligovým hráčům se do první ligy přirozeně nechce,“ krčil trenér trochu bezradně rameny. „Sami vidíte, jak je těžké se do extraligy dostat. Rozdíl tam prostě je. My bychom takové zápasy jako v baráži potřebovali hrát daleko častěji, abychom si na tu rychlost zvykli,“ zamýšlel se Ujčík po posledním zápase sezony.

Jihlavský kouč Viktor Ujčík na střídačce.

Dukla na Hlinkově stadionu rupla 0:5 a celou sérii ztratila 1:4. A to vlastně dopadla ještě dobře, v předešlých třech barážích prvoligista neurval ani jednu bitvu. „Jsme rádi, že jsme v sérii uhráli ten jeden zápas. Když jsme do ní šli, věděli jsme, že nejdůležitější bude první duel. A jestli se chceme soupeři dostat do hlav, musíme ho zvládnout. Bohužel jsme padli v prodloužení a myslím, že od té doby už si Litvínov sérii kontroloval,“ viděl bývalý reprezentační útočník.

Hlavně elitní litvínovskou formaci s bratry Kašovými a Nicolasem Hlavou nedokázala Jihlava eliminovat. „Samozřejmě jsme vymýšleli, zda na ně nasadit lajnu, jestli na ně hrát osobku. Ale usoudili jsme, že to smysl nemá, protože byli skoro pořád na ledě. Rozbili bychom si všechna střídání. Říkali jsme, ať si kluci na ně dávají pozor, ale těžko se to hlídá, oni jsou opravdu rozdíloví.“

David Kaše 4 góly + 2 asistence, Ondřej Kaše 0+7, Hlava 1+1, to jsou statistiky elitní letky Vervy. „Chtěli jsme se jim samozřejmě dostat trošku víc pod kůži, ale je to složité. Oni přesně vědí, co na ledě dělat. Pro naše kluky to byla zase další zkušenost, když si mohli zahrát proti takovým hráčům.“

Sobotní páté dějství baráže rozsekl drtivý litvínovský nástup, za necelé tři minuty to bylo 2:0. „Vstup jsme si samozřejmě představovali úplně jinak. Čekali jsme - i s ohledem na první třetinu minulého zápasu v Jihlavě - že na nás domácí vlítnou a budou chtít rozhodnout hned. A kvůli našim dvěma chybám, u kterých si nemyslím, že vyplynuly z únavy, se jim to povedlo. Hřebíčkem do rakve byl trest na pět minut a do konce zápasu. Litvínov se uklidnil, dodalo mu to křídla a se zápasem už pak nešlo nic udělat.“

Přesto se o to Ujčík pokusil. Když za stavu 0:4 ve druhé třetině měla Jihlava přesilovku, odvolal gólmana Berana a Dukla hrála power play. Jenže nesnížila, ale inkasovala popáté. „Ještě pořád jsem věřil tomu, že i gól na 1:4 nás může nakopnout. Chtěl jsem, abychom ho dali, i kvůli lidem, kteří nás sem přijeli podpořit. Pokus ale dopadl tak, jak dopadl celý zápas. Pak už jsem jen klukům říkal, ať nevypustí ani jediné střídání. Kvůli našim fanouškům, sobě i celé sezoně, která byla skvělá. Aspoň jsme to dohráli důstojným způsobem,“ ocenil trojnásobný mistr světa.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Baráž

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Vladař v NHL chyboval při prohře Philadelphie, Carolina postoupila

Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje proti střele Sidneyho Crosbyho z...

Daniel Vladař neodvrátil v 1. kole play off NHL sedmnácti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 2:4 s Pittsburghem. Flyers jsou ale stále ve výhodné pozici, vedou 3:1 na zápasy. Prvním postupujícím...

26. dubna 2026  8:49

Litvínovský spasitel Kaše: Nikdo neměl v hlavě, že spadneme. My ani fanoušci

Litvínovští hokejisté se radují z gólu v pátém utkání baráže proti Jihlavě.

Jestli měli fanoušci Litvínova v baráži nervy na kaši, výkony bratrů Kašových jim vrátily kuráž. Hvězdná dvojka se zásadně podepsala pod záchranu extraligové bašty v sérii proti Jihlavě. Starší...

25. dubna 2026  21:21

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

25. dubna 2026  21:07

Litvínov - Jihlava 5:0. Suverénní výhra na závěr baráže, favorit udržel extraligu

Litvínovští hokejisté slaví záchranu extraligy.

Žádné drama, ale jednoznačná záležitost. Extraligová baráž skončila pátým zápasem, Litvínov uhájil příslušnost v nejvyšší hokejové soutěži i pro příští sezonu. Před domácím publikem přejel Jihlavu...

25. dubna 2026  19:49,  aktualizováno  20:12

Po skalpech favoritů prohra s outsiderem. Osmnáctka na MS podlehla Německu

Trenér Jan Tomajko udílí pokyny českým hokejistům do 18 let během utkání se...

Čeští hokejisté do 18 let podlehli v třetím utkání na mistrovství světa Německu 2:3 v prodloužení. Po předchozích vítězstvích v Bratislavě nad Američany a Švédy svěřenci kouče Jana Tomajka na turnaji...

25. dubna 2026  15:36

V nominaci Finska na České hokejové hry je i Mikael Seppälä ze Sparty

Eemil Erholtz (47), Harri Pesonen (82) a Mikael Seppälä pomáhají zraněnému...

Obránce Mikael Seppälä z pražské Sparty se dostal do nominace finských hokejistů pro České hry (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích. Kouč Antti Pennnanen má v osmadvacetičlenném kádru na...

25. dubna 2026  14:18

Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil

Český gólman Jakub Dobeš leží zavalený v brankovišti.

Vybrat jednoho z nich by vzhledem k dění v nočních zápasech nebylo fér. Všichni si zmínku zaslouží. Čeští brankáři v NHL zapsali vítězství a nejen to, výrazně se o nich mluvilo. Hokejové trio Lukáš...

25. dubna 2026  12:38

Dobeš, Vejmelka i Dostál vychytali výhry a vedení v sériích play off

Jakub Dobeš v brance Montrealu chytá puk po střele Gage Goncalvese z Tampy.

Páteční program play off hokejové NHL patřil českým gólmanům. Výhru vychytali Jakub Dobeš z Montrealu, Karel Vejmelka z Utahu i Lukáš Dostál z Anaheimu. Jejich celky se tak dostaly shodně do vedení v...

25. dubna 2026  7:14,  aktualizováno  7:59

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

24. dubna 2026  22:06

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Klapka si musí nominaci vybojovat. Rulík sleduje i AHL: Víme, jaké hráče tam máme

Debata Radima Rulíka a Tomáše Plekance na české střídačce.

V útrobách jihlavské arény, v níž čeští hokejisté porazili Rakousko 4:0, usedl po zápase za stůl a oznámil nominaci na Fortuna Hockey Games. Tentokrát bohatší i o několik jmen ze zámoří. Kromě...

24. dubna 2026  21:30

Rulík staví tým pro MS. Největší hvězdou Hronek, šanci dostanou i hráči z farmy

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

24. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.