Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Pan Loukota nám o ní zakázal mluvit

Upřímně, dá se postoupit v systému, kdy extraligový celek odpočívá šest týdnů, zatímco vy bojujete na krev v play off?
Těžko říct. Já bych vám tady řekl spoustu slov k baráži, ale nám před minulým zápasem přišel od pana Loukoty (ředitele extraligy a Asociace profesionálních klubů ledního hokeje) dopis do kabiny, že se k tomu nesmíme vyjadřovat. A já nechci, aby za mě Dukla platila pokutu. Takže se k tomu vyjadřovat nebudu.
Litvínov měl až v baráži poprvé v sezoně kompletní sestavu, hrálo i to roli?
To je baráž. Nechci se ani k tomu vyjadřovat. Nám chyběli hráči, že jo. A tři jejich rozdíloví to uhráli, tak to prostě je.
Ale soupeře jste znervózněli, jste na tým pyšný?
Jo, jsem hrdý na mančaft. My jsme udělali titul, měli jsme pohár. A jediné, co mě strašně mrzí, že jsme to nemohli ani oslavit. My prostě neměli čas. Skončili jsme sedmý finálový zápas a dvě hodiny jsme slavili v kabině, druhý den jsme museli regenerovat a chystat se na baráž. To je prostě… nevím ani, jak to nazvat.
Brzy po začátku pátého utkání v Litvínově jste dostali dva góly za 16 sekund. Projevilo se, že energie vyprchala?
Začátek se nám nepovedl, asi i vinou únavy. Domácí na nás vletěli, to jsme čekali. Udělali jsme chyby, oni z toho dali góly. Určilo to ráz zápasu a už bylo strašně těžké do toho naskočit. Bohužel naše nádrž už byla úplně prázdná, myslím, že to šlo vidět. Nezbývaly nám síly, abychom skóre mohli otočit nebo se zápasem něco udělat. Pro nás to bylo strašně těžké.
A Jáchymovo vyloučení do konce zápasu, které Litvínov ztrestal dalším gólem, vás definitivně poslalo do kolen?
Bohužel, stalo se. Úmysl v tom nebyl, chtěl Hlavu hrát tělem, netrefil ho, ale trefil ho nohou. Vyloučení úplně jasné. Dneska se nám to prostě nepovedlo, to je život, to je hokej.
Ještě ve druhé třetině jste tlačili.
Chtěli jsme hrát až do konce, když naši fanoušci přijeli takovou dálku. Chtěli jsme pro ně aspoň jeden gól. Jenže síly scházely. Domácí pak hráli jednoduše, puky vyhazovali ze třetiny, to jim v klidu stačilo. A zaslouženě vyhráli.
Jaký je sumář celé série?
Škoda prvního zápasu. Sedm minut do konce jsme v Litvínově vedli, měli jsme to urvat a série by asi vypadala úplně jinak. Domácí by byli nervóznější. Jenže na kdyby se nehraje. Prostě oni to zvládli, my ne. Potvrdilo se, že s přibývajícím časem to pro nás bude těžší.
Majitel vašeho klubu Slavomír Pavlíček vás po zápase poplácal a řekl: Příště zas! Takže příště zase?
Pan majitel je naprosto skvělý, pozitivní. Říkal, že to příště zkusíme znovu. Akorát k tomu vede strašně dlouhá cesta, protože musíte vyhrát Maxa ligu. A mančaftů, které to budou chtít, je strašně moc.
Budete u toho?
Jestli mě trenéři nevyhodí, tak jo. (smích)
A kdy se dočká Jihlava? Ujčík: Nevím... Extraligové hráče do 1. ligy neseženete
Mají krásnou novou halu i bohatého majitele, ale kdy se hokejová Jihlava dočká i vytoužené extraligy? Kouč Dukly Viktor Ujčík po prohrané baráži s Litvínovem hledal odpověď těžko. „Pokud chcete postoupit, musíte tým posílit už před sezonou daleko víc. Potřebujete minimálně dvě extraligové lajny, ale kde je vzít? Extraligovým hráčům se do první ligy přirozeně nechce,“ krčil trenér trochu bezradně rameny. „Sami vidíte, jak je těžké se do extraligy dostat. Rozdíl tam prostě je. My bychom takové zápasy jako v baráži potřebovali hrát daleko častěji, abychom si na tu rychlost zvykli,“ zamýšlel se Ujčík po posledním zápase sezony.
Dukla na Hlinkově stadionu rupla 0:5 a celou sérii ztratila 1:4. A to vlastně dopadla ještě dobře, v předešlých třech barážích prvoligista neurval ani jednu bitvu. „Jsme rádi, že jsme v sérii uhráli ten jeden zápas. Když jsme do ní šli, věděli jsme, že nejdůležitější bude první duel. A jestli se chceme soupeři dostat do hlav, musíme ho zvládnout. Bohužel jsme padli v prodloužení a myslím, že od té doby už si Litvínov sérii kontroloval,“ viděl bývalý reprezentační útočník.
Hlavně elitní litvínovskou formaci s bratry Kašovými a Nicolasem Hlavou nedokázala Jihlava eliminovat. „Samozřejmě jsme vymýšleli, zda na ně nasadit lajnu, jestli na ně hrát osobku. Ale usoudili jsme, že to smysl nemá, protože byli skoro pořád na ledě. Rozbili bychom si všechna střídání. Říkali jsme, ať si kluci na ně dávají pozor, ale těžko se to hlídá, oni jsou opravdu rozdíloví.“
David Kaše 4 góly + 2 asistence, Ondřej Kaše 0+7, Hlava 1+1, to jsou statistiky elitní letky Vervy. „Chtěli jsme se jim samozřejmě dostat trošku víc pod kůži, ale je to složité. Oni přesně vědí, co na ledě dělat. Pro naše kluky to byla zase další zkušenost, když si mohli zahrát proti takovým hráčům.“
Sobotní páté dějství baráže rozsekl drtivý litvínovský nástup, za necelé tři minuty to bylo 2:0. „Vstup jsme si samozřejmě představovali úplně jinak. Čekali jsme - i s ohledem na první třetinu minulého zápasu v Jihlavě - že na nás domácí vlítnou a budou chtít rozhodnout hned. A kvůli našim dvěma chybám, u kterých si nemyslím, že vyplynuly z únavy, se jim to povedlo. Hřebíčkem do rakve byl trest na pět minut a do konce zápasu. Litvínov se uklidnil, dodalo mu to křídla a se zápasem už pak nešlo nic udělat.“
Přesto se o to Ujčík pokusil. Když za stavu 0:4 ve druhé třetině měla Jihlava přesilovku, odvolal gólmana Berana a Dukla hrála power play. Jenže nesnížila, ale inkasovala popáté. „Ještě pořád jsem věřil tomu, že i gól na 1:4 nás může nakopnout. Chtěl jsem, abychom ho dali, i kvůli lidem, kteří nás sem přijeli podpořit. Pokus ale dopadl tak, jak dopadl celý zápas. Pak už jsem jen klukům říkal, ať nevypustí ani jediné střídání. Kvůli našim fanouškům, sobě i celé sezoně, která byla skvělá. Aspoň jsme to dohráli důstojným způsobem,“ ocenil trojnásobný mistr světa.