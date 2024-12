Pořádně nazlobené Vary. Krvavé zranění v obličeji sudí trestali, druhé přešli

„Zápas nebyl nakloněn na naši stranu,“ řekl po utkání na rovinu karlovarský obránce Janis Jaks, čímž si u disciplinární komise mohl říct o pokutu za vyjádření k výkonu rozhodčích.

Dění nechápali jak domácí fanoušci, kteří naštvaně zaházeli led plastovými kelímky, tak ani trenér Pavel Patera. Ten zase sudím ze střídačky ironicky ukazoval zdvižený palec a přisadil si pár sprostých slovíček.

Sám klub následně na svém webu v komentáři k utkání vydal: „Rozhodčí se do toho v závěru zamotali, vyloučili hráče faulovaného do obličeje nebo hráče, který ani nerozuměl, že mluví na něj. Podařilo se jim pokazit oběma celkům závěr utkání. Hradec byl dvě třetiny jasně lepším týmem, kaňka na samotném konci zápasu tento výkon ale zastíní.“

Utkání se vyhrotilo tři a půl minuty před koncem třetí třetiny, kdy Hradec vedl 3:1 a Vary v přesilové hře zachraňovaly výsledek.

Před hradeckou brankou v rozmezí dvou sekund schytal nejdřív krosček do obličeje Ondřej Procházka od obránce Ralfse Freibergse, hned nato ošklivý zákrok po svém kolegovi zopakoval i Dávid Mudrák. Ten zacílil na karlovarského kapitána Jiřího Černocha.

Na oba zákroky se podívejte zde:

Oba útočníci se dlouho nezvedali z ledu, bolestivě se drželi za tvář a následně šlo vidět, že Procházka si do ručníku utírá krev.

Vyústění?

Sudí se dlouho radili, video ale zkontrolovat nešli a nakonec vyloučili Freibergse na dvě minuty za hrubost a „dvojkou“ za sekání potrestali i samotného zraněného Procházku, toho času už v kabině.

Přitom Vary měly naději na to, že si dvě minuty zahrají přesilovou hru pět na tři a třeba stáhnou soupeřův náskok. Místo toho se utkání vyostřilo a Černoch si to s Mudrákem museli vyříkat až v bitce.

„Myslím si, že to, co se stalo na ledě, nebylo potřeba. Doufám, že někdo zasáhne a zajistí, aby se to více nedělo. Na konci to bylo opravdu špatné,“ nechápal Jaks.

Redakce iDNES.cz oslovila vedení extraligy, aby se k závěru utkání vyjádřilo a rozhodnutí sudích Luďka Pilného a Tomáše Mejzlíka vysvětlilo.