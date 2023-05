Radost z hokeje berou Oleszovi systém i sudí, ale ještě nekončí. Bude pískat?

Rostislav Olesz si připouští myšlenku, že už mu možná začala sportovní penze. Avšak hokejovou kariéru v sedmatřiceti letech bronzový olympionik z Turína po konci v Olomouci ještě balit nemíní.

„Uvidíme, jestli budou nějaké možnosti. Neříkám, že končím, ale už je to v takové fázi, že to musí dávat smysl i rodině. Dcerka má rok, kluk jedenáct a přijde mi, že nejlepší investice teď bude věnovat se dětem,“ prohlásil v podcastu Z voleje útočník s téměř čtyřmi stovkami startů v NHL.

Po čtyřech sezonách v extraligové Olomouci nedostal nabídku na prodloužení kontraktu. „Uteklo to strašně rychle,“ ohlíží za hanáckou štací. „Když jsem přicházel, říkal jsem si: Tu jednu sezonu to bude úžasné. Najednou jsou čtyři a najednou konec. Třeba ještě ne...“

V uplynulém ročníku bývalého forvarda Floridy, Chicaga či New Jersey Devils limitovalo zranění, kvůli kterému nastoupil v play off pouze do jediného utkání. V základní části stihl 38 zápasů a připsal si čtyři góly a deset nahrávek.

„K věku je zdraví dobré. V play off se sešlo více věcí a nemohl jsem nastoupit, to mrzí,“ lituje, že se s olomouckými fanoušky nerozloučil na ledě. „Vím, co jsem udělal špatně. Trénování už bych neměl tak hrotit, tělo to nedává v kombinaci se zápasy a cestováním.“

V Olomouci plnil roli hlavně mentora, čas na ledě mu od příchodu z Vítkovic postupně klesal, nastupoval převážně ve čtvrté brázdě. Avšak i tam si získal pozorné fanoušky. Jeho přehled ve hře a síla u hrazení pořád patří k nejlepším v soutěži. A když byly zraněné opory, dokázal být znovu rozdílovým hráčem.

Menší role ho někdy štvala

Olesz přiznává, že i kvůli menší roli v mančaftu postupně ztrácel radost z hokejového zápolení. „Když byli kluci zranění, dostal jsem větší roli a čas na ledě, ale věděl jsem, že až se uzdraví, půjdu zase zpátky. Svoji práci jsem odvedl,“ přemítá.

„I s hodně mladými hráči a juniory jsme vyhráli na Spartě, to jsem si užil. Kluci byli poprvé v O2 aréně a pak jsem šel zase do své čtvrté. Když to řeknu z voleje, tak mě to místy sra... Dával jsem tomu něco, ale sport vám to někdy nevrací,“ povídá upřímně.

Zapšklý však neodchází, za svou krásnou kariéru je někdejší sedmička draftu vděčná. V Olomouci vyzdvihuje jedinečnou partu v kabině.

„Šatna v Olomouci je úžasná, specifická, člověk do ní strašně chodí, i když nehraje a je součástí. Tohle se strašně těžko opouští. Byl jsem rád, že jsem byl s mladými kluky a mohl jsem něco předat,“ podotýká. „Ale některé věci mi už nedávaly smysl, už v tom nebyl ten sport, který mám rád a ve kterém jsem vyrůstal.“

Nejde sestoupit, pohoda. A sudí? Stát ve státě

Na mysli i srdci toho má více. Třeba nudný systém soutěže, jenž téměř všem klubům dává jistotu záchrany i play off. „Neprospívá sportu, ale majitelé chtějí mít nějakou jistotu. Ten model je pohoda, jen jeden hraje baráž, nesestupuje přímo, jste uvolněný. Kdyby se vrátil model osmi týmů, poslední by padal přímo, měla by větší náboj první ligy a extraliga by měla kvalitnější hokejisty. Ale je těžké sehnat peníze do sportu.“

Štvalo jej také nejednotné posuzování zákroků. Co je někde čistý hit, které byl zvyklý přijímat i rozdávat v NHL, byl jinde už faul. „Nevíte, co máte hrát. Komu můžete dát tělo, komu ne, jak se postavit.“

K sudím je kritický. „Jsem hodně rozčarovaný ze situace okolo rozhodčích, jak pískají, jak se chovali na ledě,“ říká otevřeně. „Jsou rozhodčí, kterým nemůžu přijít na jméno, vím, že nás podělali.“

Dvě jména však pochválí: „Strašně se mi líbí, jak píská Robin Šír, i když se mnou nebude někdo souhlasit. Hrál hokej, je z Ostravy jako já a byl mým vzorem. A pak Jeřábek. Člověka ovšem mrzí, že nemají v extralize v každém zápase takový šmrnc, jako na mezinárodní úrovni.“

Sparťanský brankář Alexander Salák inkasuje z hole Rostislava Olesze z Olomouce

Na své úrovni byli měli podle Olesze čeští rozhodčí dál pracovat a posouvat se. „Jak se hokej zrychlil, měli se změnit, tam trošku pokulhávají, ale musím říct, že i tak jsou jedni z nejlepších v Evropě.“

Aby nezůstal jen u slov, sám kariéru rozhodčího zvažuje. Byl na semináři pro sudí a odpískal přípravný zápas dorostenců v Porubě. „Super zkušenost. Neříkám, že nebudu pískat, ale nechce se mi do toho. Je to stát ve státě,“ líčí.

Hlavu si během kariéry čistí s rodinou a koníčky. Baví ho závody v autě do vrchu, střelba zbraní ve vojenských prostorech na vzdálený terč a především chov slepic.

„Jezdím na velké burzy, život mimo mantinely je krásný,“ říká. „Problém jsou ale dravci. Teď mi tam lítal jestřáb jak do KFC. Musel jsem udělat sítě, ale slepice si našly cestu ven,“ usměje se.

Mimochodem, o jeho vajíčka byl velký zájem také v olomoucké kabině. „Museli jsme udělat pořadník.“

Nejen proto se Olesze vyplatí angažovat.