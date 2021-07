Marosz zpátky ve Vítkovicích: Cítil jsem se tu dobře, což byla priorita

Proč se rozhodl odejít z Kladna? „Jsem tu víceméně doma, do Třince to mám kousek. Navíc jsem se tu při loňském hostování cítil dobře, což pro mě byla priorita,“ odpověděl třicetiletý centr.

Jaké to je být znovu na ledě?

Všichni jsme se těšili, i když ten začátek vždy trochu bolí. Už se těšíme, až začneme hrát.

Na led jste naskočili rovnou z dovolené?

Dva týdny jsme teď měli pauzu. Ale někteří jsme si jen tak lehce byli zabruslit už v neděli.

Výstroj máte novou?

Jo, takže nějakou chvíli potrvá, než si na ni zvyknu. I pohyb je něco jiného. Vše budeme teprve ladit.

Takže na řešení nějakého složení formací je ještě brzo, že?

Hodně brzo. Spoustu kluků tady ale znám. Vždyť jsem s nimi hrával. Je ale na trenérech, aby mužstvo složili co nejlépe, to jde mimo nás hráče.

Jak se vám líbí zdejší kádr?

Nevypadá špatně, mohlo by to být dobré, ale vše ukážou až zápasy. Sezona bude náročná, protože padat budou dva týmy. Uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní.

Co to znamená?

Jako pokaždé musíme hlavně dobře potrénovat a najít ideální složení, naladit se na ligu a začít ji dobře.