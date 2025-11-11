Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

„Obří dík všem. Od prťat po nejstarší běžce, zástupcům klubu ve všech rovinách od mládeže po A tým, přes město a fanoušky z různých částí zimáku a vlastně i republiky,“ vzkázal na sociálních sítích předseda Ropáků Jan Ptáček, který běžel taky navzdory ne úplně funkčním nohám. „A velký díky za nápad Ondřeji Moutvičkovi a Evě Rambouskové. Ukazuje to, jaká jsme a dokážeme být komunita.“
Reichel svůj úsek zdolal dříve, neboť v sobotu 8. listopadu, tedy v den konání Chezatonu, byl jako asistent reprezentační dvacítky na turnaji na Slovensku. „Slavíme 80 let od založení klubu, plného historie, dřiny, ale i radosti,“ vzkázal fanouškům kapitán zlaté generace českého hokeje.
Dva atleti Karel Karas a Martin Gazda zvládli celou trať, tedy bezmála dvacet kilometrů, o symbolickou štafetu se podělila řádka osob a osobností spjatých s litvínovským hokejem.
Na trasu po ochozech kolem ledové plochy se vydali například mistr světa a bývalý šéf klubu Robert Kysela, trenér extraligového áčka Jakub Petr, předseda mládeže Kamil Havelka, starostka města Kamila Bláhová, s kolem bubeník z kotle Dalibor Frýba, na vozíčku další z věrných fanoušků Jan Hamák. Jako štafetový kolík posloužila minihokejka s pukem, každý z účastníků dostal pamětní medaili.
Řada z nich měla fanouškovská trička Litvínov nezhasne!, která se snaží podpořit přežití klubu po avizovaném odchodu většinového majitele Orlenu. „Litvínov nezhasne a ani se nezastaví!“ znělo motto Chezatonu. Ptáček tvrdí: „Chtěli jsme ukázat, že 80 let historie klubu něco znamená. Nám to přece není jedno.“
Oslavy osmdesátin se přenesou i na led, nedělní zápas Vervy proti Pardubicím bude výroční a domácí hráči nastoupí v retro dresech, kterými vzdají hold tradici litvínovského hokeje. A kotel chystá choreo.