Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

  9:20
Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky. Účastníci Chezatonu 2025 zvládli porci 19,45 kilometru, která symbolizuje rok založení severočeské hokejové bašty. První úsek si v předstihu střihl zlatý olympionik Robert Reichel.
Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

7 fotografií

„Obří dík všem. Od prťat po nejstarší běžce, zástupcům klubu ve všech rovinách od mládeže po A tým, přes město a fanoušky z různých částí zimáku a vlastně i republiky,“ vzkázal na sociálních sítích předseda Ropáků Jan Ptáček, který běžel taky navzdory ne úplně funkčním nohám. „A velký díky za nápad Ondřeji Moutvičkovi a Evě Rambouskové. Ukazuje to, jaká jsme a dokážeme být komunita.“

Reichel svůj úsek zdolal dříve, neboť v sobotu 8. listopadu, tedy v den konání Chezatonu, byl jako asistent reprezentační dvacítky na turnaji na Slovensku. „Slavíme 80 let od založení klubu, plného historie, dřiny, ale i radosti,“ vzkázal fanouškům kapitán zlaté generace českého hokeje.

ropaciontour

Štafetový běh Chezaton 2025 je minulostí. Oslava v den narozenin našeho klubu se podle nás povedla, všichni doběhli ve zdraví svoje úseky a dva "profíci" Karel Karas a Martin Gazda zmákli úplně celou trať na 19.45 kilometru. Děkujeme všem, kteří do toho šli s námi
Co šli. Co s námi běželi.Tak si to zase za pět let zopakujeme? A Chezo, Tobě přejeme jen to nejlepší. Hlavně nezhasni

9. listopadu 2025 v 13:07, příspěvek archivován: 10. listopadu 2025 v 22:29
Dva atleti Karel Karas a Martin Gazda zvládli celou trať, tedy bezmála dvacet kilometrů, o symbolickou štafetu se podělila řádka osob a osobností spjatých s litvínovským hokejem.

Na trasu po ochozech kolem ledové plochy se vydali například mistr světa a bývalý šéf klubu Robert Kysela, trenér extraligového áčka Jakub Petr, předseda mládeže Kamil Havelka, starostka města Kamila Bláhová, s kolem bubeník z kotle Dalibor Frýba, na vozíčku další z věrných fanoušků Jan Hamák. Jako štafetový kolík posloužila minihokejka s pukem, každý z účastníků dostal pamětní medaili.

Petr: Litvínov? Šílenství! Po porážce se v hockeytownu stydíte i nakupovat

Řada z nich měla fanouškovská trička Litvínov nezhasne!, která se snaží podpořit přežití klubu po avizovaném odchodu většinového majitele Orlenu. „Litvínov nezhasne a ani se nezastaví!“ znělo motto Chezatonu. Ptáček tvrdí: „Chtěli jsme ukázat, že 80 let historie klubu něco znamená. Nám to přece není jedno.“

Oslavy osmdesátin se přenesou i na led, nedělní zápas Vervy proti Pardubicím bude výroční a domácí hráči nastoupí v retro dresech, kterými vzdají hold tradici litvínovského hokeje. A kotel chystá choreo.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 21 9 0 4 8 52:54 31
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
