Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.
Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty. | foto: HC Sparta Praha

Ronald Knot (vpravo) se opírá do Maxe Friberga.
„Chtěli jsme posílit defenzivu výborným hokejistou, což Rony splňuje. Byli jsme s ním v kontaktu už delší dobu, a jelikož pro nás bylo zásadní, že k nám chce jít, dohodli jsme se s Färjestadem na jeho uvolnění už teď,“ přiblížil Knotův příchod sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Jedenatřicetiletý bek nastoupil v tomto ročníku švédské nejvyšší soutěže ke 33 duelům, ve kterých zaznamenal čtyři body (2+2). Naposledy naskočil 6. ledna proti Malmö, v novém působišti by se měl představit v nejbližších dnech při sérii domácích utkání Sparty.

Do extraligy se vrací po dvou letech, tehdy hájil barvy Liberce. Sezonu předtím strávil v zámoří na farmě Arizony, ročník 2021/22 odehrál v Nižněkamsku.

„Za posledních pět let jsem hrál každý rok v jiné organizaci i zemi. Je vždycky náročné přijít do neznámého prostředí, potkávat nové lidi a kulturu. Jsem rád, že jsme se domluvili na delší dobu, nemusím podstupovat další stěhování a mohu budovat něco dlouhodobějšího,“ pochvaloval si Knot víceletou smlouvu.

Odpálil jsem nadšení, těší se Knot na šanci v NHL. Z Ruska se musel vyplatit

V posledních pěti letech jezdil pravidelně na reprezentační akce, v roce 2022 se zúčastnil olympijských her v Pekingu, o rok později nechyběl na mistrovství světa v Rize.

„Individuálně jsem si v kariéře splnil, co jsem chtěl. Týmový úspěch mi ale chybí, žene mě to dopředu a chci ho zažít se Spartou,“ hlásil po podpisu odchovanec pražské Hvězdy.

Z té se v juniorských kategoriích vydal do Slavie, ve které si rovněž připsal extraligový debut. Kromě ní a Liberce si tuzemskou nejvyšší soutěž zahrál také za Mladou Boleslav a Chomutov.

Do Česka se nyní vrací po dvou severských štacích, ještě před Färjestadem působil v helsinském IFK. A jak sám přiznal, zahraniční kapitola se pro něj přesunem do Sparty uzavřela.

„Vždycky jsem chtěl hrát venku, což se mi povedlo. Prošel jsem spoustu zemí i organizací, ale už mám věk a rodinu. I kvůli ní je návrat lepší. Těším se do české kabiny, která je úplně jiná,“ dodal.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  19:38

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

10. ledna 2026  9:30

