Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

„Chtěli jsme posílit defenzivu výborným hokejistou, což Rony splňuje. Byli jsme s ním v kontaktu už delší dobu, a jelikož pro nás bylo zásadní, že k nám chce jít, dohodli jsme se s Färjestadem na jeho uvolnění už teď,“ přiblížil Knotův příchod sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Jedenatřicetiletý bek nastoupil v tomto ročníku švédské nejvyšší soutěže ke 33 duelům, ve kterých zaznamenal čtyři body (2+2). Naposledy naskočil 6. ledna proti Malmö, v novém působišti by se měl představit v nejbližších dnech při sérii domácích utkání Sparty.
Do extraligy se vrací po dvou letech, tehdy hájil barvy Liberce. Sezonu předtím strávil v zámoří na farmě Arizony, ročník 2021/22 odehrál v Nižněkamsku.
„Za posledních pět let jsem hrál každý rok v jiné organizaci i zemi. Je vždycky náročné přijít do neznámého prostředí, potkávat nové lidi a kulturu. Jsem rád, že jsme se domluvili na delší dobu, nemusím podstupovat další stěhování a mohu budovat něco dlouhodobějšího,“ pochvaloval si Knot víceletou smlouvu.
V posledních pěti letech jezdil pravidelně na reprezentační akce, v roce 2022 se zúčastnil olympijských her v Pekingu, o rok později nechyběl na mistrovství světa v Rize.
„Individuálně jsem si v kariéře splnil, co jsem chtěl. Týmový úspěch mi ale chybí, žene mě to dopředu a chci ho zažít se Spartou,“ hlásil po podpisu odchovanec pražské Hvězdy.
Z té se v juniorských kategoriích vydal do Slavie, ve které si rovněž připsal extraligový debut. Kromě ní a Liberce si tuzemskou nejvyšší soutěž zahrál také za Mladou Boleslav a Chomutov.
Do Česka se nyní vrací po dvou severských štacích, ještě před Färjestadem působil v helsinském IFK. A jak sám přiznal, zahraniční kapitola se pro něj přesunem do Sparty uzavřela.
„Vždycky jsem chtěl hrát venku, což se mi povedlo. Prošel jsem spoustu zemí i organizací, ale už mám věk a rodinu. I kvůli ní je návrat lepší. Těším se do české kabiny, která je úplně jiná,“ dodal.