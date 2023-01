Will: Nula? Pro mě je důležitá výhra a zvlášť v Třinci je cenná

„Ani jsem to neslyšel. Soustředil jsem se sám na sebe. Jsem rád, že jsme tak těžké utkání proti kvalitnímu týmu zvládli,“ uvedl Will, který s úspěšností 93,07 procenta vévodí soutěži. K tomu v tomto ročníku extraligy vychytal čtvrtou nulu.

Jak přiznal, do klubové pokladny za ni přispěje třemi tisíci korunami.

Třinečtí minule ve vaší hale vyhráli 3:0. Takže jste jim to vrátili?

Říkal jsem si, že to je úplně totožné utkání. Ale hrály proti sobě dva kvalitní týmy, byl to dobrý hokej.

Podobala se obě utkání i těmi chybami, které tentokrát Třinečtí dělali v rozehrávce?

Většinou góly padají po chybách... My jsme dneska dobře bruslili a i na to, že jsme přijeli v den zápasu, jsme se dobře pohybovali. Za to musím kluky hodně pochválit. Odpracovali jsme celý zápas.

Cítil jste, že to pro vás může být zápas s nulou?

Nikdy nepřemýšlím nad tím, jestli půjde o nulový zápas, nebo ne. Do každého jdu s tím, že chci vychytat nulu a vyhrát. Ale na ledě se soustředím jenom sám na sebe. Pro mě je důležitá výhra a kór tady v Třinci je cenná. Každopádně máme silné mužstvo. Nulu gólman nikdy neuhraje sám. A i kdybych měl sebelepší zápas, spoluhráči spoustu střel zblokovali, spoustu toho dobruslili. Je to týmový sport a kluci mi dneska hodně pomohli.

Domácí měli dost šancí. Vybavíte si nějaký nejtěžší moment?

Klíčová byla první třetina. Třinec měl docela velký tlak a my jsme je ubránili. A ve druhé třetině, někdo z nich, nevím, jestli to byl Hudy (Libor Hudáček), dostal puk před prázdnou bránu, ale ještě ho nahrál spoluhráči.

Ano, byl to Hudáček. Oddechl jste si, že rovnou nestřílel?

Možná ho překvapilo, že jsem relativně vyjel, ale asi chtěl poslat puk hráči ještě do lepší pozice. To se stane. Hudy je skvělý střelec. Věřím, že v dalším utkání gól dá.

Po druhé třetině jste si při odjezdu do kabin něco řekli s třineckým brankářem Markem Mazancem. Prozradíte co?

Jsme s Mazym výborní kamarádi. V Plzni jsme spolu de facto vyrůstali, trávili jsme spolu hodně času. Hodně mě překvapilo, jak tam poslední naši šanci ustál na nohách, tak jsem se ho zeptal, jak to dělá. Mazy je kvalitní gólman, takže je fajn oproti němu nastupovat a porazit ho.

Mohlo by se vaše kamarádství upevnit v reprezentaci na únorových švédských hokejových hrách?

To nevím. Nevím, kdo na ně z brankářů pojede.

Třinecké obhájce titulu jste porazili potřetí v sezoně. Potvrzujete tudíž roli největšího favorita extraligy?

Jsme považovaní za favorita stejně jako Třinec. Je tady spoustu dobrých týmů. Pro nás je důležité, že takové zápasy zvládáme. Furt je to základní část. Play off přijde brzo a tam bude důležité uspět.