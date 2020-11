Dva body bereme všemi deseti, hlásil plzeňský obránce Vráblík

„Trenéři nám obráncům dávají za úkol, abychom byli blízko útočníkům, dokázali je navazovat. Asi poprvé mi to vyšlo tak, že do mě soupeř narazil,“ popisoval třicetiletý Vráblík po výhře Škody 2:1 po samostatných nájezdech v 17. kole extraligy.

Vyhráli jste už posedmé v řadě, jste hodně spokojení?

Tím, že jsme vyhráli, se vše hodnotí o to lépe. Protože herně to z naší strany dnes nebylo úplně ono.

Dva body tedy berete?

Jednoznačně, všemi deseti. Máme dva body, to je hlavní. Měli jsme tam pasáže, kdy nás soupeř přehrával, hlavně ve druhé části.

Co se tam stalo?

Nebyla to dobrá pasáž. Ale všechno vznikalo po našich špatných věcech. My se tam sami utopíme ve vlastní třetině a nabídneme soupeři šanci. Nebylo to tím, že by se Litvínov o tolik zlepšil. Spíš my se tam sami zavařili a dělali chyby.

Doma jste Litvínov porazili už poosmé v řadě. Je to soupeř, který vám tak sedí?

Tak o téhle statistice vůbec nevím. Neřekl bych, že nám sedí. My musíme soupeři vnutit naši hru, abychom byli úspěšní. Ať je to Sparta, Brno nebo Litvínov. Když se to povede, můžeme porazit každého.

S Litvínovem jste hráli podruhé v krátkém čase. Byl mezi těmi zápasy nějaký velký rozdíl?

U nich jsme možná byli více koncentrovaní, dnes jsme jim v naší třetině hodně dovolili. Nechali jsme se občas strhnout, dělali chyby a oni se dostali na koně.

V neděli vás čeká návrat do Českých Budějovic, kde jste prožil většinu kariéry. Navíc Jihočechů je v týmu hodně - kromě vás Gulaš, Mertl či Rob. Jak se těšíte?

Pro nás je to jen dobře, že jsou Budějovice zpátky. Jedeme s klukama domů, ale za každou cenu tam chceme vyhrát. Těšíme se strašně moc. Jen je velká škoda, že lidi nemůžou na zimák, přišla by spousta známých, kamarádů. Až se tohle zase změní, bude to ještě hezčí.