Šimíček se vrací do Třince, povede žáky a bude rozvíjet individuální um

„Když jsem to v Košicích ukončil, volal mi Honza Peterek (sportovní ředitel Třince) s dotazem, jestli bych to nechtěl znovu zkusit u třinecké mládeže. Bylo to pro mě hrozně rychlé, musel jsem si vzít čas na rozmyšlenou, ale nabídka se mi moc zamlouvala,“ přiznal Roman Šimíček na klubovém webu.

„Navíc z minulého angažmá jsem věděl, že to tu bylo super, proto jsme se domluvili. Zajímavé je, že tu znovu potkávám kluky, které jsem trénoval před třemi roky, kdy jsem tu vedl pátou třídu,“ doplnil.

V Třinci bude mít Šimíček rovněž na starost rozvoj individuálních dovedností mladých hokejistů.

„Je to o tom, že na trénink přijde čtyři, maximálně pět kluků a můžeme se jim konkrétním způsobem věnovat. Snažíme se s některými talenty pracovat více, chceme jim věnovat větší čas,“ vysvětloval Šimíček. „Při normálním tréninku na některé dovednostní věci jednoduše není potřebný prostor. Ať už se jedná o nahrávku, techniku hole, žabičky, technické finesy, kličky či uvolňování v rozích a tak dále. Snažím se klukům poradit, a pokud mají nějakou otázku, tak chci co nejvíc komunikovat. Hokej musí kluky především bavit, aby i na tréninky chodili s chutí, aby nebyli otrávení.“

Posila trenérského štábu Třince se bude věnovat všem kategoriím. „Bude to po dohodě s trenéry jednotlivých týmů, ať už to je Vlasta Wojnar ve Frýdku, Jirka Juřík z juniorky, či Renda Mucha z dorostu. Trenéři si konkrétní jedince z řad útočníků vyberou a pošlou mi je na trénink.“