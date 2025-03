Rozloučení s odchovancem. Sportovní ředitel Šimíček končí ve Vítkovicích

„Roman je chlap, který má velké vítkovické srdce a jako Vítkovičák vždy maximálně pracoval ve prospěch našeho klubu a za to si ho jako člověka velmi vážím a má můj velký respekt. Vítkovice pod jeho vedením zažily jak povedené sezony, tak také ty, kdy se týmu dařilo méně,“ uvedl majitel klubu Aleš Pavlík.

Šimíček se do Vítkovic vrátil v roce 2020 ze Slovenska, stal se sportovním ředitelem a několikrát se posunul i na střídačku. Mistr světa z roku 1999 byl asistentem Miloše Holaně a Trnky. V závěru aktuální sezony převzal část jeho pravomocí nový hlavní trenér a sportovní manažer Václav Varaďa.

Vítkovický trenéři Miloš Holáň (vlevo) a jeho asistent Roman Šimíček se raduji na střídačce z gólu, který dali Vítkovice

„Jsem vděčný, že jsem ve Vítkovicích mohl pět let působit, byla to pro mě obrovská zkušenost. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, sponzorům a také fanouškům, kteří při nás stáli nejen v úspěšných sezonách, ale také v těch, kdy se nám dařilo méně. Vítkovicím samozřejmě do dalších let přeji jen to nejlepší,“ řekl Šimíček.

Vítkovice dnes zároveň oznámily, že novým šéftrenérem mládeže se stal Trnka.