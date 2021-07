Léto bylo dlouhé. Vítkovický Polák ho většinou trávil v posilovně

Léto bylo dlouhé. Moc dlouhé. To jsou slova hokejového obránce Romana Poláka, jehož těší, že je s Vítkovicemi už zase na ledě. „A ten první trénink byl překvapivě dobrý,“ pochvaloval si. „Byli jsme na ledě skoro hodinu, což je na začátek hodně. Přece jen jsem už starší, takže musím na to jít pomaleji, udělat si svoje tempo a zvolna se do toho dostávat.“