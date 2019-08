Proč Slovan se ptá snad každý. Začíná tam nová éra, říká Kukumberg

„Vzpomínky ožily už tehdy, když člověk přišel do kabiny a pak hlavně když vyjel na led, pět sezon je dlouhá doba,“ říká hokejový útočník Roman Kukumberg, který se této příjemné skutečnosti dočkal na hradeckém Mountfield Cupu i přesto, že tam obléká dres bratislavského Slovanu, kam po minulé sezoně přestoupil.

Po výhře 3:0 nad Pardubicemi v úvodním utkání turnaje Slovan na jaře na Kukumbergův Mountfield nestačil a prohrál s ním 2:6.

Na rozdíl od vřelého přijetí hradeckými fanoušky vás tohle asi moc nepotěšilo. Jak jste zápas viděl vy?

Nevyšel nám, půlku gólů, které jsme od Hradce dostali, jsme si dali sami.

Nezastesklo se vám, když jste viděl atmosféru, kterou hradečtí fanoušci vytvořili v utkání, který patří, v uvozovkách řečeno, jen do začátku přípravy na sezonu?

Potvrdili, že jsou úžasní. Byli jsme se podívat už první den turnaje na zápas Hradce s Mountfieldem, i kluci od nás ze Slovanu byli překvapení, jak se fandilo. A zájem fanoušků je vidět i ve městě, je to příjemné.

Vy jste prý mohl být stále u toho, aby vám fandili jako hráči svého týmu, prý jste měl nabídku na pokračování v Hradci. Proč jste ji nepřijal?

Bavili jsme o tom s vedením hradeckého Mountfieldu, ale dopadlo to takhle a už nemá cenu se o tom dál bavit, je to pryč. Momentálně si vážím toho, že můžu být ve Slovanu.

Který ale v minulých sezonách hrál KHL, potýkal se s finančními problémy a nyní se vrací do slovenské extraligy. Musíte často odpovídat na otázku, proč jste mu dal přednost před klubem, který v posledních sezonách funguje velmi dobře?

Ptá se na to téměř každý.

Co jim odpovídáte?

Pro mě je Slovan pojem a jsem rád, že v něm můžu hrát. To, co se dělo předtím, pro mě je minulost, to už bylo, mě zajímá to, co bude.

Pomohou Kukumberg a spol. ještě před derby? Pro fanoušky hradeckého Mountfieldu, kteří jsou rádi za každou výhru nad svým největším rivalem ze sousedních Pardubic, se nic nezmění. Pokud by ale zároveň po případné výhře v něm chtěli slavit vítězství v celém Mountfieldu, který má ve středu na programu poslední dvě utkání, potřebují pomoc bratislavského Slovanu. Karty jsou rozdány jasně: Hradec musí k prvenství poslední den turnaje získat o dva body víc než moskevský Spartak. Tým z KHL vyjede ve středu přesně v poledne k zápasu právě se Slovanem, v 18 hodin si to rozdají Hradec s Pardubicemi. Ve hře budou první tři místa v turnaji, protože Pardubice už to poslední po dvou porážkách opustit nemohou. O možných adeptech na prvenství v podobě Spartaku Moskva a hradeckého Mountfieldu už byla řeč, ve hře je ale také pochopitelně bratislavský Slovan. Ten by ale musel vzít Spartaku všechny tři body a zároveň Mountfield nezískat s Pardubicemi více než jeden.

Co vás přesvědčilo o tom, že to bude něco, u čeho je dobré být?

Věřím lidem, kteří do Slovanu nyní přišli, trenérem počínaje. Pro mě začíná nová éra Slovanu od začátku a podle mě už to bude jen lepší.

Na začátku přípravy se kádr skládal a hráčů nebylo nejvíc, v Hradci ale máte kádr hodně široký...

Určitě máme a je v něm řada výborných a zkušených hokejistů. Na druhé straně ještě nějaké posily přijdou.

Slovan se vrátí do slovenské nejvyšší soutěže po několika letech, jaké přijetí očekáváte mezi hokejovými fanoušky na Slovensku?

Slovan jako špičkový klub vždycky vyvolával mezi fanoušky emoce a teď to podle mě nebude jiné. To k tomu všemu ale patří a já se na to těším.

Už jste to mohli zažít v nějakém zápase?

Zatím ne, turnaj v Hradci pro nás je první zápasovou zkouškou, tohle ještě přijde.

Až po středečním zápase se Spartakem Moskva, v němž můžete výrazně promluvit do celkového pořadí turnaje. Případná vaše výhra spojená s vítězstvím domácího Mountfieldu nad Pardubicemi by Hradci pomohla k celkovému prvenství. Pomůžete vašemu bývalému klubu?

Pokusíme se o to, i když proti sobě budeme mít hodně kvalitního soupeře. Dnes jsme ale potrénovali, také si trochu odpočinuli a proč by to zítra nemohlo vyjít (rozhovor vznikl v úterý - pozn. autor).

Asi by vám to i pomohlo do dalších týdnů, které budou následovat před startem extraligové sezony.

Souhlasím. Máme na to měsíc, po turnaji pojedeme domů a čeká nás ještě tvrdý trénink, aby se tým dal co nejvíc dohromady, máme na čem pracovat.