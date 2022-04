Jihočech Horák před semifinále: Extra motivace. Snad bude táta fandit mně

Sparta se s Jihočechy potkává ve vyřazovacích bojích poprvé od roku 2003. Dosud vždy slavila postup. Roman Horák starší si přímo zahrál ve čtvrtfinálové sérii před pětadvaceti lety v roli centra Pražanů, tedy v totožné pozici, v jaké se představí i jeho syn.

K Budějovicím máte speciální vztah. Co od série očekáváte?

Narodil jsem se v Budějovicích, vyrůstal tam a prošel všemi kategoriemi pod áčkem. Bude to pro mě specifické, přestože jsem si za první tým zahrál asi osm zápasů a v osmnácti odešel do Ameriky. Hrozně se těším, přináší mi to extra motivaci a doufám, že vyhrajeme.

Už máte nějaké ohlasy z rodiny, jak budou fandit? A jestli si v Budějovicích budou moci nasadit dres Sparty?

Nevím, jestli se budou schovávat, nebo jak to bude (směje se). Všichni se ale těší, bude to výborný hokej.

Co táta? Bude rozpolcený, komu má fandit?

O tom jsme se nebavili. On působil ve Spartě i v Budějovicích, ale už je to nějaká doba, takže to tolik neprožívá. Doufám, že bude fandit mně.

Všiml jsem si, že v Liberci jste měl nad místem v kabině fotku svého otce. Jaký to je pocit?

Určitě příjemný. Na play off nám vylepili bývalé hráče a ikony Sparty nad místo. Tátu už jsem tam měl loni a je hezké, že se na něj můžu podívat v době, kdy tu odehrál parádní roky.

Roman Horák posílá Spartu do vedení.

Zápasy proti mateřským klubům s sebou přináší i vypisování prémií do klubové kasy, platí to i v play off?

Je to tak, akorát to vyjde o něco dráž. Budu prémie vypisovat, protože bych hrozně rád Budějovice porazil.

A dotlačíte k tomu i Zdeňka Doležala, jenž si připsal víc jak 180 startů za Motor?

Malinko ho pošťouchnu a snad budeme mít v kase peněz víc.

Znáte někoho ze členů současného kádru Budějovic přímo z mladších kategorií?

Je tam Roman Vráblík, který se mnou hrával. Samozřejmě znám všechny, Jirku Novotného, Michala Vondrku a další, ale s nimi už jsem ročníkově dál. Nechtěl bych na někoho zapomenout...

S Romanem Vráblíkem se stále bavíte?

Ano. Není to tak, že bychom si psali každý den, takže ani žádné pošťuchování nebylo, ale po zápasech se spolu bavíme. V létě se pak třeba potkáváme v Budějovicích.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Motor České Budějovice. Zleva Roman Vráblík z Českých Budějovic, brankář Českých Budějovic Dominik Hrachovina a Milan Gulaš z Českých Budějovic se radují z vyhraného utkání.

Jakým týmem Budějovice jsou? V základní části jste s nimi prohráli ve třech zápasech a rozhodně to nebylo náhodou...

Je to statistika a určitě o ní i v kabině víme. Na druhou stranu play off je trochu jiná liga. Nemyslím si, že půjde o kritérium, které změní obraz hry. Budějovice mají kvalitní mužstvo a spoustu kvalitních hráčů. Jdeme do toho s respektem, ale my jsme na tom podobně a věříme si.

A věřil jste Budějovicím, že tak rychle vyřadí Pardubice?

Myslel jsem si, že série bude hodně vyrovnaná a ne, že se dohraje v pěti zápasech. Výsledek 4:1 mě překvapil.

V týmu mají zkušené veterány, budete si na ně dávat velký pozor?

Určitě jo. Milan Gulaš s Lukášem Pechem patří mezi nejlepší hráče soutěže, Jirka Novotný přišel do defenzivy a dělá si svou práci. Víme o nich, ale nebudeme je bránit zvlášť osobně.

Když jste zmínil Lukáše Pecha, on i obránce Jan Piskáček nastoupí proti klubu, v němž působili velkou část kariéry. Bude série o to zajímavější?

Ano, pro ně to bude speciální hrát proti Spartě. Pech tu strávil pomalu deset sezon... Ale musíte se zeptat jeho.

Útočník Lukáš Pech ještě v dresu Sparty

Pozoruhodnou roli proti Dynamu zastal i obránce David Štich, který rád provokoval a hrál tvrdě. Půjde také po vašich klíčových hráčích?

Možné to je, nicméně hráli jsme s Libercem a pošťuchování i nějaké kecy jsme si zažili, takže jsme připravení. Určitě nás to moc nerozhodí.

Bílé Tygry jste vyřadili po vítězném pondělním maratonu, jaké byly další dny po utkání?

Poslední zápas byl extrémně těžký, šli jsme do tří prodloužení, končili jsme až těsně po půlnoci. Trvalo dva dny, než jsme se z toho pořádně dostali. Bylo to vážně náročné.

A za jak náročnou zpětně považujete sérii s Libercem?

První dva zápasy jsme byli lepší, poté oni začali mnohem lépe hrát, lépe se hýbali a my měli problémy. Třetí zápas jsme vyhráli brankou půl minuty před koncem. V sérii se Liberec zlepšoval a nebylo to jednoduché, i když to tak podle výsledku 4:1 může vypadat. Museli jsme se kousnout a trochu se nadřeli. Tým ukázal charakter, což nám může dál jen pomoct.