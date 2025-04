Individuálně má za sebou skvělé play off. Vyhrál jeho produktivitu, v 15 zápasech nasbíral 19 bodů za pět gólů a 14 asistencí. Ale myslíte si, že ho to nějak těší?

Raději by se zapsal do statistik v posledním zápase sezony, kdy ani on, ani žádný z jeho spoluhráčů nedokázali překonat famózního Michala Postavu v brance Brna.

„Každé střídání v první třetině jsme měli dobré, chtěli jsme být aktivní. Ale bohužel jejich gólman byl skvělý a my ho nedokázali překonat,“ posteskl si.

Hokejisté Pardubic smutní po porážce v sedmém finále extraligy proti Kometě 0:3.

Ke všemu jste v jinak dobré první třetině inkasovali.

Ale furt jsme věřili, bylo to o gól, hlavu jsme nevěšeli. Kometa dala z jediné šance gól, to s týmem zamává. Na druhou stranu my jsme jeli dál, měli jsme další příležitosti. Ale vynaložili jsme na ně spoustu energie.

Co jste mohli udělat jinak?

Potřebovali jsme dát gól. Druhý zápas tady jsme ho dali a nakonec zápas rychle otočili. Dneska jsme se k momentu, kdy by nám hala dala energii, nedostali.

Kometa vás udržela na 21 střelách, Postava pochytal několik šancí. Kdy se rozhodlo?

Dneska nám to prostě nebylo souzené. Rozhodla asi první třetina, Brno se po vstřeleném gólu trochu oklepalo, zvedlo se, narostla mu křídla. Hráči věděli, co musí hrát. Dobře brání, nachytali Spartu a načapali taky nás. Venku hráli celé play off skvěle, díky tomu vyhráli titul.

Opět jste skončili druzí, byť v play off jste hráli velmi dobře.

Sezona byla náročná, byli jsme hrozně blízko. Teď mě to strašně mrzí, kdybychom vypadli v prvním kole, nebo dostali 1:4, tak to není takové. Ale je to o tom se ze všeho ponaučit, z celé sezony. Odehráli jsme dobré play off, bohužel něco málo chybělo.

Víte, co to bylo?

Nemá cenu hledat výmluvy, dneska tomu chyběl gól. Je to škoda, sezona se nehodnotí podle toho, jak probíhá, ale podle toho, jak končí. A my jsme byli kousek od toho, aby skončila dobře.

Dají se najít i pozitiva? Vážíte si třeba toho, jak se tým po nepovedeném závěru základní části semkl?

Určitě jo, v play off jsme až na pár výjimek hráli dobrý hokej. Na druhou stranu je těžké se radovat z druhého místa. Ale aspoň je vidět, že vyhrávat není samozřejmost, že je potřeba si každé šance vážit. I medaile má svoji cenu, ale hraješ proto, abys vyhrál.

Hokejisté Pardubic po prohře finále extraligy proti Kometě Brno.

Našel byste v sérii moment, který kdyby dopadl jinak, mohli jste slavit vy?

Ty jsou vždycky, v každé sérii. A ne jeden. Pátý zápas jsme to nebyli my, odevzdali jsme ho. Ale jak jsem říkal, Kometa hrála venku dobře, na druhou stranu jsme do Brna na šestý zápas jeli hodně sebevědomí, hladoví. Podali jsme dobrý výkon. Dneska jsme to měli, ale když nedáš gól...

Máte už naplánovanou dovolenou, nebo byste si sezonu rád prodloužil v reprezentaci?

Naplánovaného nic nemám. Uvidíme, jestli bude zájem.