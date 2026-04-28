Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Robert Rampa
  21:45
Na extraligový pohár si sáhl po osmnácti letech. Po Slavii v dresu Pardubic. „Pro tohle jsem se vracel ze Švýcarska do Česka,“ pronesl Roman Červenka v úterý večer už s kšiltovkou pro českého šampiona. Čtyřicetiletý hokejista přidal další zápis do kolonky: legenda českého hokeje.
Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.
Roman Červenka slaví pardubický gól v šestém finálovém utkání s Třincem.
Pardubický kapitán Lukáš Sedlák přebírá trofej pro vítěze extraligy.
Kapitán Lukáš Sedlák přiváží trofej k pardubickým hráčům.
39 fotografií

Romane, povídejte.
Je to boží! Rozhodují detaily, mohlo se to otočit pro Třinec a sedmý zápas by ve čtvrtek byl otevřený. Pohár ale máme my, protože jsme dokázali zvládnout konce sérií.

Vy jste šestý zápas rozhodl dvěma góly.
Snažil jsem se... Hrozně mě mrzelo moje vyloučení na konci třetí třetiny a musím smeknout, jak ho kluci zahráli. Takže jsem měl strašnou motivaci.

Kam byste titul s Pardubicemi zařadil?
Každé vítězství a cesta jsou nejvíc. Vznikají vám vzpomínky na celý život, takže si každý titul hrozně užívám.

Ve čtyřiceti letech působíte pořád v nejlepší formě.
Nevím, co na to říct. Jsem rád, že jsem týmu mohl pomoct, je to moje práce. Každý v týmu měl svou roli a plnil ji na sto procent. Jeden bez druhého bychom nevyhráli. Pro mě to je v Pardubicích druhý rok, ale někteří kluci zažívají třetí finále po sobě, takže jsem rád, že jsme tu cestu k titulu našli. A uvidíme, co bude dál.

Jste dojatý?
Ani ne, spíš cítím úlevu a radost. Sezona byla dlouhá, ale pro tohle ten hokej hraješ. A já se do Česka vracel právě proto, abych tyhle zápasy hrál. Play off si strašně užívám.

Vás třeba Jáchym Kondelík přirovnával k Hulkovi.
Tituly a poháry vyhrávají týmy, ne jednotlivci. Když splníte svou roli, scvakne to a pak můžete tohle prožívat.

Ukážete mladším, jak slavit?
Ne, ne! Vítězství je skvělý, neříkám, že slavit nebudu, ale...

A co dál? Co reprezentace?
Uvidíme, jsem zdravý, cítím se dobře, takže si s trenéry dáme vědět.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
3:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.