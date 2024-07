POHLED: Vyřazené číslo bývá svaté. Riskuje Červenka s „10“ pověst hrdiny?

Kvůli Červenkovi by se Dynamo uchýlilo k velice netradičnímu až šokujícímu kroku, který by narušil jakousi svátost vyřazených dresů a fanoušci by ho nemuseli chápat.

Však se Pardubičtí na sociálních sítích vesměs jednotně shodují: Máme z nové posily radost, ale s desítkou by hrát neměla.

Pokud by k tomu přece jen mělo dojít, svolení by nejdřív měly dát právě klubové ikony Šejba s Palečkem. „Budeme se s nimi snažit domluvit,“ řekl majitel klubu Petr Dědek.

Ti asi nebudou na sílu škodit přání majitele klubu, ale umím si představit, že kousek pachuti to v nich vnitřně vyvolá. S Pardubicemi jsou nesmazatelně spojení mistrovskými tituly a dlouhými roky působení ať už jako hráči nebo „kravaťáci“.

Červenka přichází coby nový a zatím cizí element. V české extralize hrál za Slavii a Chomutov, kluby dnes ztracené v nižších soutěžích.

Argumentem snad může být, že se v posledních letech stal národním hrdinou a opěvovaným lídrem, pod jehož vedením reprezentace konečně získala medaile. Před třemi lety bronz, letos dokonce zlato.

A Pardubice na titul čekají od roku 2012. Dlouho, předlouho vzhledem k bohaté historii a ambicím.

Pro úspěch jsou v klubu ochotní obětovat mnohé, včetně a hlavně financí. Kádr měli už letos oproti konkurentům zaručeně nejdražší, Červenkův plat má dokonce vystoupat ke dvěma milionům za měsíc, což ostatní zájemce rychle odradilo.

Roman Červenka odpovídá na dotazy novinářům.

Nikdo dražší v extralize hrát nebude. Navíc se Pardubice musely dohodnout se švýcarským Rapperswilem, kde měl 38letý útočník ještě roční smlouvu.

Ale že by klub, kde si minulost vždycky tak hýčkali, dovolil sáhnout i na své legendy?

Sám Červenka musí cítit, že by šlo o choulostivou záležitost, proto v pondělí při představení dodal: „Uvidíme, jestli bude možnost desítky. Případně rád vyberu jinak.“

Do Pardubic určitě nepřichází po osmi letech ve Švýcarsku, aby si na konci kariéry pošramotil spravenou pověst. V květnu lidi jeho obličej dosazovali do obrázku Ježíše, tak se do něj zamilovali.

Do Česka přichází vítězit. Rapperswil tuhle šanci nenabízel, naposledy ani nepostoupil do play off, platí za průměrný ligový klub. Takže návrat domů s rodinou a v dalších letech se s Pardubicemi pokusit prolomit čekání.

Angažmá to i pro něj možná je nečekané, Dědek přiznal, že s Červenkovým agentem začal jednat až v průběhu letošního pražského šampionátu, když na vlastní oči viděl, jaký vliv má na mužstvo. A jak náramně si sedl s další pardubickou hvězdnou Lukášem Sedlákem.

Spolu v útoku jim to šlapalo a v pardubických kancelářích si museli živě představovat, jak by se jim to líbilo s déčkem na hrudi.

Sedlák k sobě potřebuje takového elitního hráče. Vždycky mu víc seděla role dříče a bojovníka před brankou, kde se může dostat k odraženým pukům. A ty mu musí někdo posílat.

A jestli společně dojdou k titulu, možná jim fanoušci i tu případnou desítku odpustí. Ale sázka na riziko by to byla pořádná.