Já a bůh? To už bylo moc. Červenka o zlatém MS, Švýcarsku i nové motivaci

Nezahálí, i když mu v prosinci bude děvětatřicet. Za sebou má už druhé reprezentační zlato a před sebou extraligovou sezonu v Pardubicích.

Co vás žene?

Vážím si věcí víc než zamlada. S tím se pojí úspěchy s národním týmem. Bronz v Tampere před dvěma lety, letos zlato v Praze. Dodávají mi extra energii, motivaci zažít to znovu. Dal bych všechno, aby se to opakovalo. Proto jsem přestoupil do Pardubic. Cítil jsem, že v Rapperswilu taková šance nebyla.