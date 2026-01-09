Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

„Hra bude samozřejmě rychlejší, ale člověka to donutí přepnout na vyšší stupeň. Prostě musí. Minimálně ze začátku to bude o jednoduché hře,“ říká Červenka.
Hokejista měsíce
Každý měsíc volí redaktoři MF DNES a iDNES.cz nejlepšího hráče extraligy za uplynulý měsíc. Prosinec pro sebe uzmul pardubický útočník Roman Červenka se 26 hlasy. Druhý se umístil vítkovický útočník Anthony Nellis (19) a třetí místo si rozdělili pardubický bek Jan Košťálek a litvínovský útočník Ondřej Kaše (9). V celkové tabulce za sezonu 2025/26 vládne českobudějovický útočník Nick Olesen (40), dotahuje se na něj Červenka (38) a třetí je další olympijský nominant z Brna Jakub Flek (30).
Prohlásí to v úterý úplně klidně hodinu po výhře nad extraligovou Spartou (3:2 v prodloužení). Vyhrocený duel stvrdil Pardubice na prvním místě tabulky a Červenka nejen asistencí ukázal, proč ho redaktoři iDNES.cz zvolili nejlepším hráčem za prosinec.
Lídr extraligové produktivity (44 bodů v 31 zápasech) ví, že se bude rozebírat každé jméno nominace na únorový turnaj do Milána. Už to zažil mockrát, prošel si obdobím, kdy fanoušky neměl na své straně, protože jim přišlo, že dostává šance na úkor kvalitnějších hokejistů. V posledních letech se zase stal jejich miláčkem, kapitánem mistrů světa z Prahy.
A Rulíkovu důvěru si neochvějně udržel i pro ještě vyšší úroveň hokeje. Olympiádu s účastí hráčů NHL.
„Během podzimu jsem viděl, s jakou formou a v jakém rozpoložení hraje a táhne svůj klub, tak jsem se rozhodl jednoznačně,“ vysvětloval hlavní kouč pro ČT Sport. „Oznámil jsem mu to dopředu, aby se mohl připravit. Nejsem s hráči v kabině, neposlouchám, co si říkají, ale v Praze to fungovalo, tým byl skvělý a on kapitán. Nemám jediný důvod něco měnit.“
Podobně neoblomně mluví lidé z pardubického Dynama.
„O Červenkově přínosu nemusím nic říkat, nemyslíte? Ten vidíte každý zápas. Spolu s Lukášem Sedlákem, který si o to svým nasazením taky stoprocentně řekl,“ tvrdí pardubický asistent Václav Kočí. Skutečně mu přijde, že není potřeba se pouštět do velkých rozborů důvodů Červenkovy nominace.
„Roman je legenda českého hokeje,“ prohlásí Sedlák. „Hráčů jako on jsme moc neměli. Je krásný vidět už to, jak na sobě pracuje, aby dál zvládl nejvyšší úroveň hokeje. Doufám, že když to sleduju z první ruky, budu díky němu hrát o rok dva déle, než bych hrál, kdybych Romana nepoznal.“
Až takový vliv kapitán národního týmu má. „Jak se o sebe stará, kolik toho obětuje a kolik hokeji podřizuje. V tom je výjimečný,“ dodává Sedlák. „A když jste aspoň trochu chytrý, snažíte se ho napodobit. Je ohromně důležité, aby mladší koukali na starší a mohli kopírovat.“
Ne že by olympiáda byla od toho, aby hráči od sebe odkoukávali, na prestižní turnaj se jede pro okamžitý úspěch. Ale Rulík stejně jako Sedlák moc dobře ví, jaký má Červenka efekt.
Okolo něj se utvoří jádro týmu. Respektují a berou ho i posily z NHL, však si náramně sedl s Davidem Pastrňákem. Herně i lidsky.
I kdyby Červenka nakonec nehrál v prvních dvou útocích, protože trenéři v základní skupině zjistí, že proti hráčům z NHL už lehce zaostává, pořád bude fungovat jako spojka mezi kabinou a trenéry, jako někdo, na koho se mohou spolehnout, že vše udrží pohromadě. Že nálada neklesne a že se určitě nikdo nezhroutí pod náporem tlaku.
„Nemyslím, že bych měl někomu radit,“ tvrdí Červenka. „Víme, že nejsme favoriti, ale týmovým výkonem si vždycky šanci dáte. Máme i individuálně skvělé hráče, v Praze něco fungovalo, prožili jsme úspěchy a vytvořili si chemii. Kéž bychom na to nějak navázali.“
A dodává: „Musíme jít s pokorou, zároveň se sebevědomím a musíme navodit dobrou atmosféru. Opravdu to tak je.“
Mimochodem, když chcete vědět, čím se před olympiádou navozuje dobrá atmosféra, a zmíníte, jestli pomáhá týmová večeře a pivo?
„Taky to tak může být. Ale je to dané rolemi v týmu. Aby každý přijal tu svou a přál jeden druhému. Pak můžeme vyhrávat těžké zápasy,“ poví Červenka
Pár těžkých zápasů za Česko už vyhrál. Jen na olympiádě na pořádný zápis ještě čeká. Teď má před sebou nejtěžší pokus.