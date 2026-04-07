Tipsport extraliga 2025/26

Jediná svého druhu. Červenka oslňuje úchvatnou sérií, dotáhne se na Straku?

Dan Hübsch
Jakub Hromada
,
  19:30
Že je Roman Červenka jedinečný, to se dobře ví. Výtečný přehled, geniální nápady a schopnost jimi předčit rychlost soupeře. K takovému hráči patří také jedinečné výkony. Kromě spousty jiných aktuálně i bodová série, s níž pardubický útočník vyrazil do třetího semifinálového utkání hokejové extraligy na Spartě.
Roman Červenka z Pardubic nahrává v utkání se Spartou. | foto: ČTK

Před zápasem se čtyřicetiletý veterán mohl chlubit, že naposledy se v nejsledovanějších statistikách neobjevil 11. ledna v zápase s Libercem.

Od té doby už v nejvyšší soutěži pokaždé zapsal minimálně asistenci, dlouhých šestnáct utkání za sebou.

Nejdelší bodové série historie hokejové extraligy

1. Vladimír Růžička st. (Slavia, 1995/96) – 30 zápasů, 57 bodů (30+27)
2. Jaroslav Bednář (Slavia, 2008/09) – 23 zápasů, 45 bodů (18+27)
3. Marek Kvapil (Liberec, 2018/19) – 23 zápasů, 40 bodů (14+26)
• 4. Martin Straka (Plzeň, 2009/10) – 17 zápasů, 29 bodů (10+19)
• 5. Richard Žemlička (Sparta, 1996/97) – 16 zápasů, 28 bodů (13+15)
Patrik Martinec (Sparta, 1998/99) – 16 zápasů, 28 bodů (5+23)
• Roman Červenka (Pardubice, 2025/26) – 16 zápasů, 26 bodů (9+17)

„Když se někdo ptá, jak toho kluka popisuju jedním slovem, říkám profík,“ opakovaně před Červenkou smekal jeden z jeho protivníků v extralize a zároveň spoluhráčů v reprezentaci Jakub Flek.

„Roman je legenda českého hokeje,“ nechal se pak slyšet útočník Lukáš Sedlák.

Kdo jiný by to teď měl taky vnímat víc než právě Červenkův spoluhráč z první formace Dynama.

To on od velezkušeného kolegy dostal ve druhém klání série s Pražany excelentní přihrávku, bez dlouhého rozhlížení, z rohu kluziště, zpoza brankové čáry. A přímo před brankoviště, až ke gólu.

„Stačil rychlý pohled a hned bylo jasné, že mi to tam pošle,“ rozplýval se Sedlák.

Konkrétně nad Červenkovým 26. bodem (9+17) během oné šestnáctizápasové šňůry.

Ta je unikátní ještě minimálně ze dvou důvodů. Jednak čítá také šest duelů v play off, takticky nejsvázanější části soutěže, skoupé na góly. Žádnou tak táhlou sérii, která by se přelévala právě do vyřazovacích bojů, historie extraligy nepamatuje.

Roman Červenka

Však vzpomeňte, jak ve čtvrtfinále řídil vyřazení obhájců mistrovského titulu z Komety, kterou zničil hned devíti body a rozhodujícím postupovým gólem.

Zadruhé ani nemůže být řeč o tom, že by k tak setrvalému výkonu přišel náhodou, vždy totiž přispěl buď gólem, anebo primární asistencí na něj.

ONLINE: Třetí semifinále. Pardubice vedou na Spartě, Třinec otáčí ve Varech

„Takových hráčů, jakým je on, jsme moc neměli,“ připojil Sedlák, jenž sám zaznamenal patnáctizápasovou šňůru v předminulé sezoně.

Jeho slova jen potvrzuje fakt, že Červenkova série je čtvrtá nejdelší za uplynulých dvacet let.

Celkově zatím nedostižným rekordmanem zůstává Vladimír Růžička starší, který v polovině devadesátých let ve Slavii bodoval ve třiceti zápasech po sobě s bilancí 20+37.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

O sedm utkání méně vydržel v barvách stejného klubu v sezoně 2008/09 Jaroslav Bednář a ke konci roku 2018 v libereckém dresu Marek Kvapil.

Za tímto tandemem dál následuje šestnáct let starý počin legendárního Martina Straky, který se zastavil na sedmnácti kláních.

Což je taky momentální meta pro Červenku. Hráče, který větší část kariéry strávil v zahraničí.

Čekalo ho ideální prostředí v O2 areně, která pro něj coby slávistického odchovance bývala domovskou. A ještě proti Spartě. Asi nepřekvapí, že v dresu Dynama tu dosud při každé příležitosti bodoval.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

ONLINE: Třetí semifinále. Pardubice vedou na Spartě, Třinec otáčí ve Varech

Sledujeme online
Sparťanský gólman Jakub Kovář inkasuje gól od pardubického Jiřího Smejkala.

Play off hokejové extraligy pokračuje třetími zápasy. Třinec může po dvou domácích výhrách získat mečbol na ledě Karlových Varů, kde se představuje od 18 hodin. Vyrovnaný stav platí pro sérii Sparty...

7. dubna 2026  19:30

Byl to tu můj poslední zápas. Tomášek se smutně loučí. A dál ze Švédska do Pardubic

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

S čím se počítalo dopředu, teď už David Tomášek jen potvrdil. Český hokejista po třech odehraných sezonách a jednom intermezzu v NHL opouští švédský Färjestad. „Ano, byl to tady můj poslední zápas....

7. dubna 2026  13:55

Hajlování v Dallasu. Klub zakázal divákovi vstup po více než čtvrt roce od incidentu

American Airlines Center, aréna hokejových Stars a basketbalových Mavericks v...

Zatímco v NHL vrcholí základní část a Dallas se chystá na vyřazovací boje, tamní hokejový klub musel řešit nepříjemnou situaci. Před několika dny totiž po sociálních sítích začalo kolovat video, na...

7. dubna 2026  13:12

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Páni, to je tak dávno! Hvězdy vzpomínají, jak Sparta a Pardubice bojovaly o titul

Premium
Sparťanští hokejisté se raduji ze zisku extraligového titulu v roce 2007.

Uplynulo už takřka devatenáct let. Od smutku pardubických hokejistů z finálové porážky. A také od sparťanských titulových oslav, v extralize od té doby stále znovu neviděných. Jak si boj o titul z...

7. dubna 2026

Vary na nás vlétnou, my musíme jít do nich, velí třinecký Michal Kovařčík

Karlovarští hokejisté se radují z vedoucího gólu ve druhém semifinálovém utkání...

Zmrtvýchvstáním na Bílou sobotu třinečtí Oceláři zasadili hokejistům Karlových Varů pořádnou ránu. Prohrávali 1:4, načež třemi góly během 129 vteřin ve druhé třetině vyrovnali a Michal Kovařčík 14...

7. dubna 2026  11:55

Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě.

V prvním extraligovém semifinále se Spartou inkasovali už ve druhé minutě, ve druhém v sedmé, takže žádná velká změna. Jenže v pozdějším případě to dost přispělo k finální porážce pardubických...

7. dubna 2026  11:11

Winnipeg nedal šanci Seattlu, Kučerov vyrovnal McDavida na čele bodování

Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning slaví svůj gól.

Ve čtyřech pondělních zápasech NHL se z českých hokejistů nikdo nepředstavil. Winnipeg zabojoval o play off výhrou 6:2 nad Seattlem, stejně důležité body uhrálo i San Jose po výsledku 3:2 nad...

7. dubna 2026  6:31,  aktualizováno  7:37

Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

Trenérka Carla Macleodová na české střídačce

Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v...

6. dubna 2026  20:29

O krok blíž baráži. Jihlava vyhrála ve Zlíně, ve finále první ligy se opět ujala vedení

Jihlavští hokejisté se radují z gólu do branky Zlína ve třetím zápase finálové...

Hokejisté Jihlavy vyhráli třetí zápas finále play off první ligy na ledě Zlína 4:1 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. O vítězství druhého týmu po základní části rozhodl ve 30....

6. dubna 2026  19:58

Šílený rekord: 163 asistencí za sezonu. Jak to král přihrávek Gretzky dokázal?

Premium
Wayne Gretzky z Edmonton Oliers se natahuje po poku pčed Reijem Ruotsalainenem...

Právě před čtyřiceti lety finišoval Wayne Gretzky z Edmonton Oilers za číslem, které je v bohatých dějinách NHL naprosto odskočené. Nejenže k němu z ohromné vzdálenosti vzhlíží horda jeho konkurentů,...

6. dubna 2026

