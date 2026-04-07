Před zápasem se čtyřicetiletý veterán mohl chlubit, že naposledy se v nejsledovanějších statistikách neobjevil 11. ledna v zápase s Libercem.
Od té doby už v nejvyšší soutěži pokaždé zapsal minimálně asistenci, dlouhých šestnáct utkání za sebou.
Nejdelší bodové série historie hokejové extraligy
• 1. Vladimír Růžička st. (Slavia, 1995/96) – 30 zápasů, 57 bodů (30+27)
„Když se někdo ptá, jak toho kluka popisuju jedním slovem, říkám profík,“ opakovaně před Červenkou smekal jeden z jeho protivníků v extralize a zároveň spoluhráčů v reprezentaci Jakub Flek.
„Roman je legenda českého hokeje,“ nechal se pak slyšet útočník Lukáš Sedlák.
Kdo jiný by to teď měl taky vnímat víc než právě Červenkův spoluhráč z první formace Dynama.
To on od velezkušeného kolegy dostal ve druhém klání série s Pražany excelentní přihrávku, bez dlouhého rozhlížení, z rohu kluziště, zpoza brankové čáry. A přímo před brankoviště, až ke gólu.
„Stačil rychlý pohled a hned bylo jasné, že mi to tam pošle,“ rozplýval se Sedlák.
Konkrétně nad Červenkovým 26. bodem (9+17) během oné šestnáctizápasové šňůry.
Ta je unikátní ještě minimálně ze dvou důvodů. Jednak čítá také šest duelů v play off, takticky nejsvázanější části soutěže, skoupé na góly. Žádnou tak táhlou sérii, která by se přelévala právě do vyřazovacích bojů, historie extraligy nepamatuje.
Však vzpomeňte, jak ve čtvrtfinále řídil vyřazení obhájců mistrovského titulu z Komety, kterou zničil hned devíti body a rozhodujícím postupovým gólem.
Zadruhé ani nemůže být řeč o tom, že by k tak setrvalému výkonu přišel náhodou, vždy totiž přispěl buď gólem, anebo primární asistencí na něj.
„Takových hráčů, jakým je on, jsme moc neměli,“ připojil Sedlák, jenž sám zaznamenal patnáctizápasovou šňůru v předminulé sezoně.
Jeho slova jen potvrzuje fakt, že Červenkova série je čtvrtá nejdelší za uplynulých dvacet let.
Celkově zatím nedostižným rekordmanem zůstává Vladimír Růžička starší, který v polovině devadesátých let ve Slavii bodoval ve třiceti zápasech po sobě s bilancí 20+37.
O sedm utkání méně vydržel v barvách stejného klubu v sezoně 2008/09 Jaroslav Bednář a ke konci roku 2018 v libereckém dresu Marek Kvapil.
Za tímto tandemem dál následuje šestnáct let starý počin legendárního Martina Straky, který se zastavil na sedmnácti kláních.
Což je taky momentální meta pro Červenku. Hráče, který větší část kariéry strávil v zahraničí.
Čekalo ho ideální prostředí v O2 areně, která pro něj coby slávistického odchovance bývala domovskou. A ještě proti Spartě. Asi nepřekvapí, že v dresu Dynama tu dosud při každé příležitosti bodoval.