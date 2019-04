Pardubický kapitán Rolinek: Co se teď stane? Fakt nevím...

„V tom roce 2017 jsem si opravdu myslel, že už mě to nepotká. Nikdy se nemá říkat nikdy. Nevím, netuším, co se teď stane... Nevím,“ soukal ze sebe viditelně vyšťavený, ale šťastný Rolinek po úterní závěrečné výhře 4:1 nad Kladnem.

Hodně se vám ulevilo už v Chomutově (rozhodující výhra 7:5), ale definitivní konec sezony přišel až teď. Jaké jsou pocity?

V Chomutově z nás po tom vítězství spadly veškeré emoce. Musím říct, že jsme to oslavili a bylo to velké. Proti Kladnu jsme si to už jen užívali s dětmi, kteří za námi po zápase přišly na led a děkovaly nám. Je pro nás obrovské štěstí, že to takhle neprožívají jen dospělí, ale také obrovské množství holek, slečen a kluků... Už to bylo jen o tom, neudělat ostudu a naposledy doma vyhrát.

Po zápase to na ledě vypadalo, jako kdybyste získali titul. Co vám, jako pravému pardubickému srdcaři, běželo hlavou?

Každého hráče to obrovsky těšilo. Už před baráží jsme věděli, že bude vyprodáno. V Pardubicích je široká fanouškovská základna, která nás podporuje za každé situace, a pro nás je to super. A veliká škola.

Jaký moment byl podle vás pro celou baráž klíčový?

Bylo jich víc. Nevypadalo to tak, po pěti zápasech jsme měli plný počet bodů, ale člověk stejně pořád počítá. Co když jednou klopýtne, aby nevypadl z rytmu... Až na první domácí zápas s Kladnem (1:4), který se nám nepovedl, to naštěstí dopadlo. Nechci však konkrétně určovat, čím to bylo.

Tušíte alespoň?

Samozřejmě na to mám nějaký názor, ale jsem v emocích po zápase a nechci to komentovat. Svoje důvody ovšem mám.

Co byste o uplynulé sezoně řekl jako o celku?

Dobře dopadla, to byl základ. Jinak ale byla špatná, vyvíjela se... (přemýšlí) Od změny trenérů, kdy skončil Miloš Holaň, se to celé rozpadlo. Měli jsme málo bodů... Ale baráž jsme zvládli, a to je super.

Jaký to byl nápor na psychiku?

Velký. Pro mě jen na psychiku. Fyzicky to tolik náročné nebylo, ale v hlavě strašně. Pořád počítáte, kdo, za kolik bodů, jak se to bude vyvíjet...

Teď už přijde zasloužený odpočinek. U čeho vypnete? Vezmete oblíbené pruty a vyrazíte chytat ryby?

Určitě. A mám taky hodně rád fotbal, takže si půjdu kopnout do balonu, ale hokej nechci nějakou dobu vidět.