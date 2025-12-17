Macuh po zákroku Mandáta opustil led na nosítkách, rozhodčí vylučovali až po videu

Hned bylo vědět, že je zle. Jindy tvrdý Slovinec zůstal bezvládně ležet na hrací ploše. Poté ho lékaři naložili na nosítka, patrně byl při vědomí. Pardubické publikum ho vyprovodilo sportovně potleskem.
„Bylo to nepříjemné, ještě, když se Roky dlouho nehýbal. Museli jsme se pořád soustředit na hru, protože zůstávalo dalších pětatřicet minut, což bylo těžké,“ popsal olomoucký útočník Fridrich, který nakonec na začátku prodloužení rozhodl o výhře Olomouce 5:4.
Ačkoliv se zprvu zdálo, že Mandátův zákrok byl tvrdý, ale čistý, hlavní sudí Tomáš Mejzlík a Robin Šír přezkoumali situaci na videu. Třicetiletého útočníka Dynama potrestali na pět minut a do konce utkání za zásah do hlavy či krku.