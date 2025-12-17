Tipsport extraliga 2025/26

Macuh po zákroku Mandáta opustil led na nosítkách, rozhodčí vylučovali až po videu

  21:31
Olomoucký útočník Rok Macuh opustil ve středeční předehrávce 31. kola hokejové extraligy v Pardubicích po faulu Jana Mandáta led na nosítkách. Osmadvacetiletý Slovinec ve 24. minutě snížil tříbrankové manko Hanáků, po dalších 23 sekundách ho tvrdě srazil Mandát poté, co Macuh odehrál kotouč kousek od vlastní branky.
Útočník Olomouc Macuh opouští led na nosítkách.

Útočník Olomouc Macuh opouští led na nosítkách. | foto: ČTK

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.
Olomoucký brankář Matěj Machovský sleduje vysoký kotouč, ke kterému se snaží...
Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.
Olomoucký Krastenbergs (vlevo) si u mantinelu počíhal na pardubického Lauka.
Hned bylo vědět, že je zle. Jindy tvrdý Slovinec zůstal bezvládně ležet na hrací ploše. Poté ho lékaři naložili na nosítka, patrně byl při vědomí. Pardubické publikum ho vyprovodilo sportovně potleskem.

„Bylo to nepříjemné, ještě, když se Roky dlouho nehýbal. Museli jsme se pořád soustředit na hru, protože zůstávalo dalších pětatřicet minut, což bylo těžké,“ popsal olomoucký útočník Fridrich, který nakonec na začátku prodloužení rozhodl o výhře Olomouce 5:4.

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Ačkoliv se zprvu zdálo, že Mandátův zákrok byl tvrdý, ale čistý, hlavní sudí Tomáš Mejzlík a Robin Šír přezkoumali situaci na videu. Třicetiletého útočníka Dynama potrestali na pět minut a do konce utkání za zásah do hlavy či krku.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 30 15 2 4 9 96:72 53
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 5 1 11 86:72 53
4. HC Oceláři TřinecTřinec 31 15 3 1 12 95:80 52
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 30 13 3 4 10 78:60 49
7. HC OlomoucOlomouc 32 14 2 2 14 74:84 48
8. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 32 13 3 2 14 81:93 47
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

