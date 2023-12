Rok Roka. Slovinec pracoval v kavárně a ve skladu, teď je lídrem Olomouce

Ve 25 zápasech zapsal osm gólů, deset asistencí a je nejproduktivnějším hráčem týmu. „Všeho si moc vážím,“ vypráví pokorně svůj působivý příběh, když v olomouckém plechovém zimáku usedne do židle.

Hrát jste teď nesměl. Jak jste přijal dvouzápasový trest za napadení sudího v Mladé Boleslavi? Srážka vypadala nezaviněně...

Nechci se v tom motat, ale i na videu je vidět, že jsem se mu snažil vyhnout jednou zprava, pak zleva, potom jsme do sebe narazili. Posunul jsem ho, takže jestli to posoudili tak, že je to na trest, tak to beru. Panu rozhodčímu se omlouvám, jestli jsem mu ublížil. Fakt tam nebyl záměr. Nejsem takový člověk, že bych chtěl někoho zranit, a už vůbec ne napadnout rozhodčího.