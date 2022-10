V gólovkách se musíme správně rozhodovat, burcuje pardubický útočník Říčka

Potřeboval by trochu nakopnout. Nejlépe právě v pátek v 18 hodin, kdy v pardubické enteria areně začíná další třaskavý souboj s Hradcem.

„Dostávám méně času na ledě, ale nestěžuju si. Především první přesilovková lajna je daná a svou pozici si jednoznačně zaslouží. Já se snažím využít, co na mě zbyde, analyzuji si každý svůj zápas a chci se pořád zlepšovat. Poslední tři zápasy máme nově složenou lajnu (Říčka – A. Musil – Matýs) a myslím, že nám to funguje. Máme dobrý pohyb, dostáváme se do šancí, ale chybí tomu to pověstné koření. Mrzí mě, že jsme ještě nedali ani jeden gól,“ krčil rameny Říčka.

Derby mezi Dynamem a Hradcem v minulé sezoně 8. kolo 26. 9. 2021

Hradec Král. – Pardubice 5:2

Góly: Perret, Blain, Kel. Klíma, Jank, Lalancette – Poulíček, Cienciala

23. kolo 7. 11. 2021 Pardubice – Hradec Král. 3:4 pp.

Góly: Říčka, Camara 2 – Oksanen 3, Kel. Klíma

38. kolo 4. 1. 2022

Hradec Král. – Pardubice 1:4

Góly: Oksanen – Kousal, Košťálek, Zdráhal, Blümel

53. kolo 18. 2. 2022 Pardubice – Hradec Král. 1:4

Góly: Říčka – Perret, Lev 2, Scherbak

Góly jsou téma pro celý tým. Ve dvou zápasech jste dali jeden.

Alespoň brankáři jsou naštěstí spolehliví. (usměje se) V šedesáti minutách jsme se ani jednou neprosadili, ale máme čtyři body z šesti, což je super. Pořád je co zlepšovat, ale jak proti Liberci, tak i proti Litvínovu jsme měli hodně šancí. Není to úplně tak, že bychom v těch utkáních nic nepřevedli. Buďto zachytal gólman, nebo jsme volili špatné zakončení.

Co se dá změnit? Skutečně to není tak, že by se Dynamo vepředu trápilo. Tlačíte se do brány, beci pálí od modré...

Chce to ještě větší důraz v brankovišti a zlepšit clonu před gólmanem. Aby měl ještě horší výhled. Najet před něj klidně ve dvou hráčích, když už mají puk obránci na modré. Často je to ale i o štěstí, záleží, jestli se vám puk odrazí na dorážku, nebo do rohu, kde o něj musíte zase bojovat. Je potřeba se v šancích umět dobře rozhodovat.

Nevyčítal vám trochu Frodl, že to vzadu dvakrát zavřel a vepředu mu to nikdo nevrátil?

Naopak. Byl rád, že jsme takhle hráli. Máme dvě nuly v řadě a zvedne mu to sebevědomí, obzvlášť po střídání v Brně. Je v laufu. Přiznám se, že nevím, kdo začne chytat proti Hradci, ale gólmany máme výborné oba, takže je to vlastně jedno.

Jak se na derby těšíte?

Když jsem loni přišel do Pardubic, tak jsem velmi brzy zjistil, že zápasy s Hradcem jsou speciální. Vrátili jsme se na vítěznou vlnu, i když jen přes remízy, ale nálada je dobrá.

Dvě výhry má ovšem i Hradec. A rovnou „za šest“.

Myslím, že v těchto zápasech se forma maže. Jde jen o to, jak komu ten večer sedne. Přijde hodně lidí, věřím, že to bude dobré utkání.

Zimák bude pravděpodobně vyprodaný. Může to být skutečně rozhodující faktor?

Jasně. V Pardubicích chodí hodně lidí nejen na derby, ale tohle je opravdu něco jiného. Bude plno, a když soupeře mačkáte, máte střely a tlačíte se do brány, tak lidé to ještě podpoří. Vznikne var a člověk dostane úplně jinou energii.