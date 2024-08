Snajpr duší i čísly. Nejsem žádný playmaker, ví dobře útočník Říčka

Do pětadvaceti jste hokejově zůstával takříkajíc pod radarem. Co vás v Havířově drželo?

Ono to bylo složitější. Hokej tam zkrachoval, prvoligový tým se rozpadl. Pak jsem byl jeden rok na zkoušku ve Vítkovicích, jenže v té době to byl tým nabitý jmény jako Viktor Ujčík nebo Jirka Burger. Zkrátka starší mazáci, co si to tam vedli. Na zkoušce jsem tedy nepřesvědčil a jako hráč na přelomu juniorky a mužského hokeje jsem tápal. Neměl jsem ani agenta. Zkrátka jsem tedy začal zase v Havířově.

Tam ale nebylo shora tolik vidět. Proto to trvalo, než jste padl do oka extraligovému Zlínu?

Nejprve jsme museli postoupit do první ligy, aby si nás někdo začal všímat, a to se naštěstí s Havířovem podařilo. Nikam jsem nemusel odcházet, hezky to plynulo, a když mi bylo těch čtyřiadvacet, byl jsem tak nějak přesvědčený a smířený, že se do extraligy asi tedy nikdy nepodívám. A tehdy přišlo překvapivé zavolání od Zlína. Laso na pár zápasů.

Robert Říčka na tréninku Komety Brno.

A vy jste se ho chytil a nepustil.

Napřed padlo, že to bude na měsíc. Pak si mě nechali na ten další a nakonec jsem tam byl tři sezony. Musel jsem si na tu šanci počkat, ale vrátil se mi ten zápal z Havířova. Snažil jsem se vždycky na sobě makat, zlepšovat se a být trpělivý. Věřil jsem, že na extraligu mám, ale kdyby nepřišel Zlín, třeba bych tu neseděl.

Ani vaše hokejová typologie ortodoxního střelce nikoho neoslovovala, že vás nechtěli zkusit?

Nechtěli. A když se sám podívám zpětně, tak je naprosto namístě říct, že jsem zkrátka nebyl na takové úrovni, na kterou jsem dosáhl později. Zkrátka byli v té době k dispozici lepší hráči, neměl jsem zkušenosti… Jak se říká, že si člověk musí v extralize vybudovat jméno, udělat svou vizitku, tak to jsem zvládl až právě ve Zlíně.

Co u vás vedlo ke zlepšení?

Asi jsem ten typ hráče, který roste se spoluhráči. Dostal jsem k sobě kluky, co umí nezištně přihrát, a já z toho dokázal těžit.

S nimi se snad ještě prohluboval statistický rozdíl mezi počty gólů a asistencí. Byl jste takový kanonýr odmalička?

Vždycky mě bavilo dávat góly. A taky je slavit. Člověk se pak nějak vyprofiluje. Hledáte si flek v týmu, no a já už snad můžu říct, že mám solidní střelu a umím si vybrat místo, kam si na ledě najet. Pak mě trenéři už do střely nabádali, a když jsem zbytečně přihrál, tak mě hned i kárali. Spadl jsem do škatulky střelec a trenéři mi říkali, ať už nic navíc nevymýšlím, extra playmaker nejsem. Na druhou stranu, když vidím někoho v lepší pozici, nechci za každou cenu střílet. Trenéři po mně ale chtějí pálit.

Když si tedy vybavíte své momenty z poslední sezony, bleskne vám hlavou i nějaká ta přihrávka?

Je pravda, že když v televizi pak běží přehled nejlepších akcí, tak přihrávky do prázdné tam nebývají. Ale když mám snad v každé sezoně víc gólů než přihrávek, tak jsou tam logicky ty rány. Z těch mých asistencí, kdy to pošlu na modrou a bek to propálí, mi nikdo sestřihy dělat asi nebude. (směje se) 1

Piloval jste tedy v mládí střelbu, máte takovou mušku, nebo jste si prostě coby pravák zabral levý kruh a sázíte to tam s lehkostí?

Asi od všeho trochu. Umím si vybrat místo a akci načasovat. Samozřejmě střelu mám natrénovanou a pracuji na ní dodnes. Po každém tréninku mě najdete ještě na ledě a pár puků z různých úhlů, z voleje nebo po zpracování tam pošlu. Vždycky je totiž co zlepšovat. Odmala jsem cítil, že to bude moje přednost, ale o to víc jsem se na tom snažil makat.

Největší pokrok malého hokejisty vždycky nastává, když se naučí ránu zvednout do vzduchu, To vám asi šlo dost brzo…

To je pravda. Ty zvedáčky, jak jsme kdysi říkali, tak ty mi šly!

Jako ročník 1989 ale asi ještě nejste z generace umělých „hokejových střelnic“ před garáží. Piloval jste hokej někde na plácku?

Jasně, s tenisákem na dvorku. Tyhle střelnice s klouzavou podlahou začaly frčet až někdy v mojí juniorce. Člověk mohl chodit tam, ale v žácích jsme nic takového neměli. Prostě jsme hráli s klukama po škole. Bylo to jen hraní, žádný „skills“ trénink s cílenou průpravou.

Ze Zlína jste se vystřílel do velkoklubů. Čtyři roky v pražské Spartě, pak tři v Pardubicích. Většinou se vám ve startu angažmá dařilo, pak ale přišli všichni ti vlčáci a obrovská konkurence vás připravila o herní čas a prostor. Neštvalo vás už potom, že je v kádru zkrátka snajprů plno?

Ve Spartě jsem se s tímhle naučil pracovat. Konkurence byla obrovská, člověk by vždycky chtěl prostoru více. Musíte to ale vzít, jak to je. První rok v Pardubicích pak byl naprosto skvělý, s Davidem Ciencialou to perfektně klapalo. To je přesně typ, který když k sobě dostanu, tak je z toho totální jackpot. Sedli jsme si extrémně.

Robert Říčka (vlevo) na tréninku Komety Brno.

Co se pak změnilo?

Přišly obří nákupy, dorazili kluci z ruské KHL a člověk s tím tak nějak počítá, že nebude hrát první housle. Měl jsem ale snad stále slušné sezony, byť se nesbíraly body tak lehce, jako když na mě tým více spoléhal. Je to nicméně úděl mužstev, co mají velké ambice.

Vy si v tlaku asi libujete. Ve Spartě je obrovský, v Pardubicích nyní extrémní. Brno je ale typicky také velmi přísné a divácky náročné.

Je to tak, a proto jsem nechtěl do týmu, který nemá nejvyšší ambice. Kdybych byl pohodlný, mohl bych se dohodnout s někým, kdo není tak nahoře, kde bych měl větší klid a možná i třeba víc hrál. Já ale chtěl někam, kde můžu ty dříve zmíněné kluby prohánět. Chci ještě ukázat, co ve mně je, co jsem za hráče a že jsem stále platný pro svůj tým.

Už jste si našel brněnského Ciencialu?

Zatím ne, ale máme za sebou pár tréninků na ledě, tak to ještě ani nemohlo přijít. Je před námi spousta přípravných zápasů, sestava se v létě vždy hodně točí, tak to nemá cenu zatím tolik řešit.

Koho k vám na první dobrou trenéři dali do lajny?

Martina Zaťoviče a Andreje Kollára.

Veterán Zaťovič umí vymyslet nějakou tu kulišárnu do zakončení, rozumíte si?

Teď máte dost starostí sami se sebou. Led nestojí v létě za moc, máte novou výstroj, tak to všechno klouže. I když chcete něco vymýšlet, často se to pokazí. Martin je ale skvělý hráč, zkušený, a hlavně bodový, věřím, že to fungovat bude.

Hodně se v Brně řešilo jméno Martina Frka, který by byl vaší přímou konkurencí. Sledoval jste dění během přípravy, kdy se zase mluvilo o dalších posilách?

S tímhle nejde kalkulovat a v první přesilovce klidně nemusím být ani teď. A když bude někdo lepší, tak to musím vzít. Samozřejmě jsem se ale zajímal o svůj nový klub a něco se ke mně doneslo. Nelámal jsem si s tím hlavu. Stejně to ve výsledku nemůžete ovlivnit jinak než svým vlastním perfektním výkonem, tedy že toho druhého přehrajete. Pěkně jsem si tedy odmakal letní přípravu, na chvíli si užil dovolenou a psychicky si odpočinul před novou sezonou, protože pak už se to rozjede a už vás to nepustí.

Čím se bavíte, když jste mimo stadion?

Kafe, dobré jídlo nebo třeba tenis. Teď ale poznávám nové město, tak jsem se byl projít k přehradě, vyrazil jsem podél řeky na kolečkových bruslích. Když to jde, mám rád aktivní odpočinek, protože v sezoně si tyhle doplňkové sporty málokdy dovolíte.

Jak si nakloníte brněnské fanoušky, kteří na vás posledních deset let asi spíš bučeli?

Já si ty zápasy užíval i jako soupeř. Se Zlínem, Pardubicemi i Spartou to bylo někdy až nenávistné, ale o to větší to má pak náboj. Těším se však, že je budu mít teď za zády, na té mé straně barikády.