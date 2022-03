Strašidelná série zapomenuta. Předkolo nám pomohlo, míní pardubický Říčka

Co rozhodlo?

Všechny zápasy byly o gól, o dva. Karlovy Vary nás v sezoně dvakrát porazily, věděli jsme, že to bude vyrovnané. A my byli asi trpělivější a šikovnější v šancích. Dali jsme si za cíl zvládnout předkolo na co nejmenší počet zápasů, to se nám povedlo. Teď si myslím, že jsme rádi za předkolo. Dostali jsme se zpátky na vítěznou vlnu. Potrénujeme a připravíme se na Budějovice.

Máte zpátky sebevědomí, pochroumané osmi porážkami v řadě?

Předkolo nám nakonec vážně může pomoct. Cíl jsme měli čtyřku, ale závěr základní části se nám nepovedl. Věřím, že nás to ještě zvedne a budeme hrát sebevědomě.

Jak jste se z té krize dostali?

Když přišla šestá porážka, snažili jsme se to ladit do pozitivna. Že je to jen hokej a jsou důležitější věci ve světě. Nějak jsme se od toho oprostili, začali jsme víc bojovat, hrát obětavěji. I když jsme ještě další dva zápasy prohráli, hra se lepšila a pomalu se to otočilo. A teď vyhráváme.

Nehlodaly ve vás pochybnosti v sílu týmu?

Měli jsme celou sezonu super, i když samozřejmě přišly vlny slabších období. Ale ten závěr byl strašidelný, tam šla nálada rapidně dolů. Všechno bylo negativní, nervózní. Jsem rád, že jsme se z toho vyhrabali. Teď je v kabině strašně bojovná nálada. Nikdo nechce končit, chceme mít sezonu co nejdelší.

Vy jste v předkole dal dva góly a potvrdil jste pověst tahouna. Uklidňuje vás, že si držíte svůj standard?

Nějakou roli v týmu už za tu sezonu mám a jsem rád, že můžu nějakým gólem přispět. Ale když vyhrajeme 4:0 a já ho nedám, nevadí mi to. I když jsem ten poslední zápas rozhodl, necítil jsem se dobře, nebyl jsem nebezpečný. Nesedlo mi to. Těší mě, že jsem si na šanci počkal a povedlo se mi ji proměnit.

V sérii se ukázali i mladí, což je fajn zjištění, že?

Hokej, jaký hrají Karlovy Vary, zrovna těmhle klukům seděl. Oni hodně bruslí, napadají, někdy to bylo nahoru dolů. Ve třetí lajně jsou mladí kluci, všichni rychlí, svědčilo jim to. Měl jsem strašnou radost za ně, že dali nějaké góly, první dva zápasy odtáhli oni.

Jakým soupeřem budou ve čtvrtfinále České Budějovice?

Mají tam výborné starší hráče, Gulaše, Pecha, Vondrku. Na obou stadionech chodí hodně lidí. Myslím, že to bude super série, mohl by to být útočnější hokej, ne nějaký zanďour. Hraje čtvrtý s pátým, bude to vyrovnané. A věřím, že my šťastnější.

Motor vás letos porazil 6:1 a během vaší černé série dokonce 7:1.

My od nich dostali dvakrát világoš. Nejdřív po Vánocích, to pak skončil Kuba Nakládal, a potom zkraje března. Máme jim co vracet. Bude se začínat od nuly, trenéři se na ty zápasy podívají, nějaké věci si ukážeme. Ale nemyslím, že to bude mít vliv.

V Pardubicích je velký tlak, jak mu čelíte?

Předtím jsem byl na Spartě, tam to nebylo o moc jiné. Snažím se ho nevnímat. Prostě chci hrát co nejlíp a tyhle věci neřešit.