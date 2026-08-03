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Tipsport extraliga 2026/27

Reichel řízl do trenérského týmu: Co bylo v Litvínově loni, se mi nezamlouvalo

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  17:06
Hvězdnou letku bratří Kašových a Davida Kämpfa, tedy útok 3K, trenér litvínovských hokejistů Robert Reichel minimálně vyzkouší. Bude se v ní koncentrovat síla devíti set startů v NHL a dvou mistrů světa a patřila by k tomu nejlepšímu, co extraliga nabídne.

„Ale máme i jiné možnosti, kluci to vědí,“ tvrdil po pondělním prvním tréninku na ledě hlavní kouč, který během léta radikálně řízl do realizačního štábu. A na Hlinkově zimním stadionu uvítal i Čechošvýcara Dominika Volejníčka, osmadvacetiletého útočníka, kterému dá prostor přesvědčit během měsíční zkoušky.

Jak kvalitu týmu povznese mistr světa Kämpf, navrátilec z NHL?
Viděli jste na ledě, jak pracuje. Je to profík. Má 600 zápasů v NHL, což málokdo z našich kluků může říct. Věřím, že když ho hráči uvidí pracovat, mužstvo se tím ještě zvedne. Vím, jaké to bylo v naší době.

Nakolik je reálné, že složíte útok 3K? Znají se už z Chomutova.
Uvidíme. Varianta to je, pak by David Kaše musel na křídlo. Máme připravené i jiné možnosti, kluci to vědí. Mluvil jsem s nimi. Musí to hlavně fungovat – a pokud něco fungovat nebude, přesuneme se k dalším variantám.

Kämpf byl v NHL na černou práci, ukáže i svůj ofenzivní potenciál?
On to uměl. V NHL musel vzít roli, která mu byla daná, a zvládl ji výborně. My už se trošku bavili, že by hrál přesilovky a podobné věci. Myslím, že to nezapomněl. Pokud na nich bude, vrátí se mu to. Je to otázka jen toho, aby si věřil. A jsem přesvědčený, že to bez problémů zvládne.

Šlégr: Nemáme pána s miliardami jako Pardubice, i tak k nám Kämpf chtěl

Už jste po přípravě na suchu zase ve svém živlu?
Je dobré, že jsme se vrátili na led. Myslím, že kluci jsou jinak mentálně připravení, než byli, když jsme to přebírali. Mají chuť, což je hodně dobré. Věřím, že mužstvo je složené dobře. Máme tady lídry, kteří tým usměrní. Budeme pokračovat v tom, co jsme dělali před baráží.

Kádr je hotový?
Vždycky může někdo přijít. Zatím si myslím, že složený je dobře. Hráče, co jsme chtěli, tady máme. Které jsme nechtěli, ti nás opustili.

Jak vás těší návrat Lotyše Janise Jakse? Nečekalo se, že půjde z Karlových Varů pryč.
Věděli jsme o situaci dopředu. Mluvil jsem s ním já i Jirka Šlégr (spolumajitel klubu). Chtěli jsme ofenzivního beka na přesilovku, kterého známe. A on zná naše prostředí. Vyplatilo se nám počkat.

I v kabině bude mít velkou roli?
Zná tady 60 až 70 procent hráčů. Dva roky, co u nás strávil, byl výborný. Zapadl skvěle. Má rád Litvínov, fanoušci jeho. Výborná posila.

Může jí být i Volejníček ze Švýcarska? Jak jste na něj přišli?
On je ročník 1998, který proti nám v mládeži hrál za reprezentaci a patřil k nejlepším ze Švýcarska. Trošku jsem ho znal. Nabídl jsem mu zkoušku, vzal ji, bude tady zhruba měsíc. Uvidíme, jestli zůstane. nebo ne. Je to na něm. Jsem rád, že to přijal navzdory nabídkám ze Švýcarska. Pozitivum je, že mluví česky. Věřím, že si zvykne a ukáže talent, který měl v mládí. Myslím, že v něm něco je, jinak bych ho sem nebral.

Jak je na tom tým zdravotně? Jste kompletní?
Ano, jsme všichni, což je dobré. Obránce Moravčík byl na ledě. Ještě útočník Maštalířský potřebuje pár dní, než se dá do kupy, ale s tím jsme počítali.

Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. V bílém posila do obrany Janis Jaks.
Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. Nový asistent trenéra Ivan Švarný.
Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. Vlevo David Kaše, vpravo hlavní kouč Vervy Robert Reichel.
Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. Hlavní kouč Litvínova Robert Reichel.
Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. Petra Lehká předvádí cviky pro hokejisty během krasobruslařského tréninku.
7 fotografií

Pozice sportovního manažera zůstává v Litvínově neobsazená, kdo tedy skládal tým?
Vesměs to dáváme do kupy my trenéři s Jirkou Šlégrem. Pro nás byl úkol zachránit Litvínov v baráži, pak aby se papírově vyřešil majetkový přepis z Orlenu na nás. A sami víte, jak se to dlouho táhlo. Některé věci se dějí za pochodu, kádr jsem tedy řešil hlavně já s Jirkou.

Vaším asistentem se stal Ivan Švarný. Co bude mít na starosti?
Kompetence máme rozhozené, bude se starat hlavně o beky, to je jeho priorita. Znám ho z dvacítek, seděli jsme spolu už v prosinci na mistrovství světa juniorů v Minnesotě a bavili se o tom. Věděl, že ta situace může nastat. Jsem rád, že je tady, zná zdejší prostředí a vždycky byl v Litvínově spokojený. Navíc jsem s ním hrál. Je to velmi dobrý přírůstek pro náš realizák. Přinese něco nového. Už na prvním tréninku viděl různé věci. Zapadne mezi nás bez problémů.

Realizační tým Vervy

Hlavní trenér: Robert Reichel

Asistenti trenéra: Jakub Petružálek, Ivan Švarný

Trenér brankářů: Zdeněk Orct

Videotrenér a analytik: Radim Řezníček

Kondiční trenér: Tomáš Svoboda

Dalším asistentem je Jakub Petružálek, který pomáhal už na konci sezony. Proč zrovna on?
Chtěl jsem k sobě někoho pracovitého, což on je, jak ukázal u juniorky. Taky někoho, kdo mi pomůže a zároveň zná místní prostředí, které je v Litvínově trochu specifické. Proto jsem ho oslovil už na baráž. Věřím, že dál bude velkým přínosem.

Proč přišel nový kondiční trenér Tomáš Svoboda z Litoměřic?
Já chtěl do realizačního týmu nové lidi. To, co tady bylo loni, se mi moc nezamlouvalo, ale nějak jsme sezonu doklepali do konce. Nový kondiční trenér bude pracovat na principech, jaké chceme. I na základě doporučení nám Tomáš vyšel jako nejlepší kandidát. Věci, které dělá, mají přesně parametry, které od hráčů chceme.

Do přípravy jste si naplánovali jen šest zápasů, chcete mít větší prostor pro trénink?
Stačí nám to. Možná ještě jeden by se dal do programu přidat. Někteří hráči toho budou hrát méně, potřebujeme je na extraligu. Ti, co jsou tady na zkoušku, odehrají všechno. Je to dostačující.

Zahrajete si také turnaj v Itálii, berete to jako zpestření a únik od domácí rutiny?
Jak říkám, řešilo se všechno za pochodu. Kdybych o tom věděl dříve, jeli jsme do Švýcarska, nakonec hrajeme v Itálii. Chceme trošku změnit vzduch, je to u Merana. Kluci přijdou na jiné myšlenky, dají si dva zápasy v pěkném prostředí, i pro teambulding to bude dobré.

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Chcete dávat šanci mladým hráčům, může některý z nich naskočit už letos do sestavy?
Nikomu nic zadarmo dávat nebudu, to vám říkám na rovinu. Ale chceme jít touto cestou. Máme tady hráče, kteří by mohli naskočit. Tittl, Bednařík, Soušek, Šámal, kterého jsme přivedli na poslední chvíli. Máme hráče v juniorce, kteří už s námi trénovali, třeba Peroutka. Někteří kluci jdou do Kanady, ale i tak chci, aby se s námi teď připravovali. Aby se pak vrátili k nám, kdyby šli zpátky ze zámoří. Je to jen na mladých. Nikomu nic slibovat nebudu. Když budou tvrdě trénovat, dostanou šanci a musí ji využít. Někdy potřebujete štěstí, aby někdo třeba byl zraněný. Uvidíme. Neznamená to, že jich dáme do týmu najednou pět. Kdyby se povedl aspoň jeden za sezonu, byl by to úspěch.

Kam by tento tým měl papírově patřit v extralize?
To je ošemetné a těžké říkat. Ale věřím, že tam, kde to bylo loni, už doufám nebudeme. Baráž už nechci absolvovat, kluci to vědí taky. Prošli si tím a já vám říkám na rovinu: Mužstvo bude úplně jinak připravené než loni.

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2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
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