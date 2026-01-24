Tipsport extraliga 2025/26

Záchranu v kancelářích skupina slavných odchovanců Litvínova zvládla, teď přichází další šichta: udržet pro hokejovou baštu extraligu na ledě. Nelehký úkol si vzal na bedra olympijský šampion a kapitán zlaté generace Robert Reichel, nový šéf realizačního týmu
„Momentálně nás zajímá sportovní stránka, k ostatním věcem se vyjádřím po sezoně,“ řekla legenda, která ještě loni na střídačce stála v asistentské pozici. Pak Reichel neprodloužil smlouvu, s vedením klubu se rozžehnal, nakonec se po oznámeném odchodu většinového vlastníka Orlenu zapojil do spásy klubu. Mise se povedla.

Cítíte úlevu?
Jsem rád, že Litvínov nezapadl tam, kam všechno směřovalo. Jirka Šlégr s Robertem Kyselou pro to udělali strašně moc. Myslím, že náš klub bude stabilní. Máme teď jeden velký cíl, udržet extraligu, to bude stěžejní. Samozřejmě jsem rád, že Orlen bude hokej v Litvínově dál finančně podporovat, to je výborná zpráva. A přijdou i jiní sponzoři. Pokusíme se Litvínov dostat tam, kde byl, a nebýt tam, kde jsme.

O dosavadním vedení jste tvrdil, že jsou alibisté, budete s nimi tedy řešit některé vaše kroky?
Všechno už řeším s Jirkou a Robertem. Ještě se stanou nějaké změny, které přijdou už tento nebo příští týden. Půjde to postupně. Já se ke všemu vyjádřím až po sezoně. Teď je hlavní záchrana.

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Jaká je vaše role?
Poskládali jsme realizační tým, aby se mužstvo zvedlo. V pátek jsme měli první trénink. Já jsem šéf realizačního týmu, jsem jeho vedoucí. Hlavní trenér je Kuba Petr, s ním Franta Ptáček, budou chodit na střídačku. Ještě by jim měl pomáhat Kuba Petružálek.

Vy nebudete na střídačce?
Při zápasech budu pozorovatel na tribuně. Budu řídit všechny tréninky, mítinky, už máme s Kubou Petrem za sebou pár schůzek, všechno jsme konzultovali.

Co jste jako první řekl kabině?
Slov bylo dost, měli jsme mítink o tom, jak bude fungovat šatna, tréninky, suchá příprava a video. Pak jsme si řekli i něco mimohokejového, ale to by mělo zůstat v kabině. Nakonec jsme přešli do hokeje, kde jsem jim ukázal věci, které po nich budeme chtít. Takový playbook, od obranné přes střední až útočnou třetinu. Další věci v sobotu, je toho hodně, abychom stihli a byli ready do nedělního domácího zápasu s Olomoucí. Kluci to vcelku pochopili, tréninky budeme dělat podle toho, co budeme chtít hrát a proti komu budeme hrát.

Gólová oslava litvínovských hokejistů v utkání proti Kladnu.

Věříte, že utečete baráži?
Situace je složitá, ale ve sportu je všechno možné. I na tohle téma jsme se bavili a je to jen o tom, aby kluci pochopili, co po nich vyžadujeme. A přinesli to do zápasů. Pokud osm z osmi vyhrají, může se stát cokoli, pokud vyhrají sedm, tak taky.

Co je potřeba zlepšit?
To je věc kabiny, tak bych to i nechal. Hráči to vědí. Realizák to ví. Věřím, že hráči to pochopili. A uvidíme, jak k tomu přistoupí.

Měl tým letos na víc?
Jsme v situaci, v jaké jsme, a já nebudu polemizovat, jestli tam máme, nebo nemáme být. Je před námi spousta práce. Věřím, že tým sílu má. Pro něj je klíčové, aby hráči byli zdraví. Na pátečním tréninku už byli oba bratři Kašové.

Co čekáte od týmu proti Olomouci?
Nebudu komentovat dřívější tréninky, protože jsem tu nebyl a ani je neviděl. Budeme se zaobírat detaily, intenzitou. A mítinky budou nastavené, jak by měly být. Pokud mužstvo bude dělat na denní bázi to, co na našem prvním tréninku, budeme vše mít tam, kde chceme.

