Reichel: Já a trenér? Nemůžu říct. Kašovi snad v Litvínově dohrají kariéry

„Ale můj syn Kristian se z Německa nevrátí,“ zamítl spekulace olympijský vítěz, který již v dubnové úspěšné záchranářské baráži s Duklou Jihlava stál na střídačce v roli šéfa realizačního týmu.
Budete hlavním trenérem?
Já vám k tomu zatím nic neřeknu. Dokud se nepřepíše licence, jako kdyby to nebylo.
Ale pracujete v režimu, jako že všechno nakonec klapne?
Mužstvo se snažíme dávat dohromady. Trénuje, připravuje se. Nejsou tady všichni. Fungujeme, jako kdyby všechno běželo.
Je komplikace, že převod není ještě hotový? Spolumajiteli Vervy se mají stát Robert Kysela a Jiří Šlégr.
Věřím, že to bude přepsané v nejbližší době, ale to má na starosti Robert Kysela. Máme rozdělené, kdo co řeší. Pak už pojedeme jako normální klub. Doteď je to takové jiné.
Potenciálním posilám už můžete nabídnout smlouvy?
Podepisovali se jen hráči, kteří byli pod smlouvou, to nebyl problém. Ale s novými to můžeme udělat, až bude dořešená licence.
Kolik jmen máte v šuplíku? Spekuluje se o Janu Myšákovi, Davidovi Kämpfovi.
Já vám k tomu momentálně nemám co říct. (úsměv)
A také se řeší, že by se mohl vrátit váš syn. Můžete alespoň za něj říct, jak to bude?
Kristian podepsal novou smlouvu v německém Mannheimu. Návrat jsme neřešili, nebylo to na pořadu dne, protože to udělal už během letošní sezony. Mannheim to ještě nezveřejnil, neboť mu dobíhá současná jednoroční smlouva, kterou bude mít teď. A nyní mu klub dal ještě na další dva roky.
Petružálek o harmonii s Reichelem
Jaký chcete mít realizační tým? Dál s Jakubem Petružálkem?
Personální obsazení vím, ale ani to vám neřeknu. (smích) Nebudu nic zveřejňovat, pak to bude třeba jinak. Není to ani priorita, tou je, aby kluci byli připravení. Někteří jsou tady, někteří mají individuální plány. Pak se sejdeme 27. července na první trénink, bude týdenní „suchá“ příprava a uděláme nějaké testy. A 3. srpna by se mělo jít oficiálně na led, protože 16. září začíná extraliga. Máme naplánovaných šest zápasů, to vám říct můžu.
A nynější program?
Máme teď nějakou dohodu s kondičním trenérem Tomášem Svobodou, který si to vede po domluvě s námi. Budou trénovat do 3. července, potom dostanou kluci, co jsou tady, individuální plány.
Bratři Kašovi, tahouni mužstva, dodrží smlouvu?
Zůstávají v Litvínově. Nemyslím, že by měli někam odejít. Máme s mužstvem nějaký plán, a když vyjde, tak to bude dobré. A doufám, že oba tady dohrají kariéru.
Jak se vám rozležela v hlavě úspěšná baráž s Jihlavou?
První zápas byl těžký, ale stěžejní. Přes 40 dní jsme nehráli, jen trénovali a měli dva přáteláky. Bylo to složité. Pak se mužstvo už adaptovalo. Druhý duel byl lepší, třetí dobrý, čtvrtý si kluci mysleli, že už se to nějak uhraje, ale neuhrálo. Pátý už byl normální. Jsem rád, že extraliga v Litvínově zůstala. A věřím, že co tady bylo loni, už tady nebude.
Ukázala vám baráž, s kým v příští sezoně počítat a s kým ne?
Před ní jsem na to koukal shora, většinu hráčů jsem znal, některé přivedlo minulé vedení. S pár hráči jsme se rozloučili, někdo přijde, někdo odejde, tak to je. My chceme pracovat s kluky, kteří tady chtějí být. Kteří budou pracovat, jak jim bude řečeno, a budou připravení – a ne jak to probíhalo loni.
Budete posilovat i v cizině?
Mužstvo je nějak složené. Když něco bude, zvážíme to. Ale určitě tady nebude tolik cizinců jako loni.
Litvínov léta stavěl na odchovancích, jak bude vypadat spojení mládeže s áčkem? V minulé sezoně to drhlo.
Mládež a áčko budou od letoška fungovat jinak. Pokud všechno dopadne, jak má, celý klub pojede podle áčka. Všichni trenéři z akademie se budou střídat a budou chodit na led s áčkem. Budou absolvovat všechny mítinky, pohovory, dostanou složky tréninků, co pojede áčko. Bude to asi něco, co v republice není. Chceme mít kompletně propojené, aby všichni věděli, co mají dělat. Když si vytáhneme hráče z juniorky, abychom mu nemuseli říkat, co a jak. Aby byl na stejném systému.
Inspiroval jste se národním týmem, kde se rovněž propojují jednotlivé kategorie a trenéři mají společné mítinky?
Já chci tady předělat komplet všechno. Chceme vrátit klub tam, kde byl. A věřím, že tímto tomu hodně pomůžeme. Když to půjde, třeba budeme mít pět koučů na tréninku. Nechci, aby jen stáli, ale budou zapojení, budou mít svoji úlohu. Myslím, že to pozvedne áčko i mládež.
Vypadá to, že budete mít volnou ruku v řízení sportovní části litvínovského klubu.
Uvidíme, všechno je vždy závislé na výsledcích. První věc je, abychom byli dobře připravení na extraligu, abychom hráli dobře a ne tam, kde loni. Věřím, že tímto přístupem a věcmi, které do toho chceme přinést, se litvínovský klub posune někam jinam.
A budete zase jako v minulosti pravidelným dodavatelem hráčů do NHL?
V takové míře jako za nás asi už ne, ale budeme se zase snažit vychovávat hráče, kteří by mohli být draftovaní. Nikdo vám to nezaručí, může odejít do zámoří už do juniorky nebo do kanadské CHL. A podepíše smlouvu pak. Ale chceme tady nastolit, aby mládež a áčko byly propojené.
Nebudete zastávat i funkci sportovního ředitele?
Ne, ne.
Jaké ambice bude mít Litvínov v příští sezoně? A bude z něj zase rodinný klub, jak se tradovalo?
Nechci říkat rodinný... Mužstvo musí být úplně jinak připravené – nebudu říkat, jak bylo připravené letos. Kluky jsme nějak trénovali v té pauze, která trvala 44 dní, a vím, že nebyli nachystaní na sto procent. Ale baráž zvládli. Teď je čas, aby se to vrátilo k tomu, jak to bylo dřív, a ne jak to tady bylo loni. Nechceme být poslední.