Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Reichel: Já a trenér? Nemůžu říct. Kašovi snad v Litvínově dohrají kariéry

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  8:13
Pod patronátem patriota Roberta Reichela odpálili litvínovští hokejisté přípravu na novou extraligovou sezonu. Bude hlavním trenérem? Co posily? V klubu panuje informační vakuum, neboť ho od dosluhujícího majitele Orlenu ještě přebírají legendy chemiků, ale pod pokličkou už se vaří. A probublávají zajímavé novinky, třeba o revolučním propojení s mládeží nebo snížení počtu cizinců.
Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně...

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně vést jako trenér. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...
Litvínov, 29.1. 2026, HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 47. kolo...
Litvínov, 29.1. 2026, HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 47. kolo...
Kapitán českých hokejistů Robert Reichel ve zlaté Vídni 1996.
24 fotografií

„Ale můj syn Kristian se z Německa nevrátí,“ zamítl spekulace olympijský vítěz, který již v dubnové úspěšné záchranářské baráži s Duklou Jihlava stál na střídačce v roli šéfa realizačního týmu.

Budete hlavním trenérem?
Já vám k tomu zatím nic neřeknu. Dokud se nepřepíše licence, jako kdyby to nebylo.

Ale pracujete v režimu, jako že všechno nakonec klapne?
Mužstvo se snažíme dávat dohromady. Trénuje, připravuje se. Nejsou tady všichni. Fungujeme, jako kdyby všechno běželo.

Je komplikace, že převod není ještě hotový? Spolumajiteli Vervy se mají stát Robert Kysela a Jiří Šlégr.
Věřím, že to bude přepsané v nejbližší době, ale to má na starosti Robert Kysela. Máme rozdělené, kdo co řeší. Pak už pojedeme jako normální klub. Doteď je to takové jiné.

Kysela: Chceme vrátit litvínovský charakter. Kämpf? Oťukáváme se

Potenciálním posilám už můžete nabídnout smlouvy?
Podepisovali se jen hráči, kteří byli pod smlouvou, to nebyl problém. Ale s novými to můžeme udělat, až bude dořešená licence.

Kolik jmen máte v šuplíku? Spekuluje se o Janu Myšákovi, Davidovi Kämpfovi.
Já vám k tomu momentálně nemám co říct. (úsměv)

A také se řeší, že by se mohl vrátit váš syn. Můžete alespoň za něj říct, jak to bude?
Kristian podepsal novou smlouvu v německém Mannheimu. Návrat jsme neřešili, nebylo to na pořadu dne, protože to udělal už během letošní sezony. Mannheim to ještě nezveřejnil, neboť mu dobíhá současná jednoroční smlouva, kterou bude mít teď. A nyní mu klub dal ještě na další dva roky.

Petružálek o harmonii s Reichelem

Litvínov, 29.1. 2026, HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 47. kolo...

Jaký chcete mít realizační tým? Dál s Jakubem Petružálkem?
Personální obsazení vím, ale ani to vám neřeknu. (smích) Nebudu nic zveřejňovat, pak to bude třeba jinak. Není to ani priorita, tou je, aby kluci byli připravení. Někteří jsou tady, někteří mají individuální plány. Pak se sejdeme 27. července na první trénink, bude týdenní „suchá“ příprava a uděláme nějaké testy. A 3. srpna by se mělo jít oficiálně na led, protože 16. září začíná extraliga. Máme naplánovaných šest zápasů, to vám říct můžu.

A nynější program?
Máme teď nějakou dohodu s kondičním trenérem Tomášem Svobodou, který si to vede po domluvě s námi. Budou trénovat do 3. července, potom dostanou kluci, co jsou tady, individuální plány.

Bratři Kašovi, tahouni mužstva, dodrží smlouvu?
Zůstávají v Litvínově. Nemyslím, že by měli někam odejít. Máme s mužstvem nějaký plán, a když vyjde, tak to bude dobré. A doufám, že oba tady dohrají kariéru.

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Ondřej Kaše se raduje se svými ratolestmi.

Jak se vám rozležela v hlavě úspěšná baráž s Jihlavou?
První zápas byl těžký, ale stěžejní. Přes 40 dní jsme nehráli, jen trénovali a měli dva přáteláky. Bylo to složité. Pak se mužstvo už adaptovalo. Druhý duel byl lepší, třetí dobrý, čtvrtý si kluci mysleli, že už se to nějak uhraje, ale neuhrálo. Pátý už byl normální. Jsem rád, že extraliga v Litvínově zůstala. A věřím, že co tady bylo loni, už tady nebude.

Ukázala vám baráž, s kým v příští sezoně počítat a s kým ne?
Před ní jsem na to koukal shora, většinu hráčů jsem znal, některé přivedlo minulé vedení. S pár hráči jsme se rozloučili, někdo přijde, někdo odejde, tak to je. My chceme pracovat s kluky, kteří tady chtějí být. Kteří budou pracovat, jak jim bude řečeno, a budou připravení – a ne jak to probíhalo loni.

Budete posilovat i v cizině?
Mužstvo je nějak složené. Když něco bude, zvážíme to. Ale určitě tady nebude tolik cizinců jako loni.

Odchody z Litvínova

Obránci
Quinn Schmiemann, Markuss Komuls, František Gajdoš

Útočníci
Jaroslav Brož (Jihlava), Maxim Čajkovič (Kometa), Markus Hännikäinen (Jokerit), Nicolas Hlava (Kladno), Axel Holmström

Litvínov léta stavěl na odchovancích, jak bude vypadat spojení mládeže s áčkem? V minulé sezoně to drhlo.
Mládež a áčko budou od letoška fungovat jinak. Pokud všechno dopadne, jak má, celý klub pojede podle áčka. Všichni trenéři z akademie se budou střídat a budou chodit na led s áčkem. Budou absolvovat všechny mítinky, pohovory, dostanou složky tréninků, co pojede áčko. Bude to asi něco, co v republice není. Chceme mít kompletně propojené, aby všichni věděli, co mají dělat. Když si vytáhneme hráče z juniorky, abychom mu nemuseli říkat, co a jak. Aby byl na stejném systému.

Inspiroval jste se národním týmem, kde se rovněž propojují jednotlivé kategorie a trenéři mají společné mítinky?
Já chci tady předělat komplet všechno. Chceme vrátit klub tam, kde byl. A věřím, že tímto tomu hodně pomůžeme. Když to půjde, třeba budeme mít pět koučů na tréninku. Nechci, aby jen stáli, ale budou zapojení, budou mít svoji úlohu. Myslím, že to pozvedne áčko i mládež.

Vypadá to, že budete mít volnou ruku v řízení sportovní části litvínovského klubu.
Uvidíme, všechno je vždy závislé na výsledcích. První věc je, abychom byli dobře připravení na extraligu, abychom hráli dobře a ne tam, kde loni. Věřím, že tímto přístupem a věcmi, které do toho chceme přinést, se litvínovský klub posune někam jinam.

Třesk v hokejovém Litvínově, končí generální ředitel Hynek i manažer Vrábel

A budete zase jako v minulosti pravidelným dodavatelem hráčů do NHL?
V takové míře jako za nás asi už ne, ale budeme se zase snažit vychovávat hráče, kteří by mohli být draftovaní. Nikdo vám to nezaručí, může odejít do zámoří už do juniorky nebo do kanadské CHL. A podepíše smlouvu pak. Ale chceme tady nastolit, aby mládež a áčko byly propojené.

Nebudete zastávat i funkci sportovního ředitele?
Ne, ne.

Jaké ambice bude mít Litvínov v příští sezoně? A bude z něj zase rodinný klub, jak se tradovalo?
Nechci říkat rodinný... Mužstvo musí být úplně jinak připravené – nebudu říkat, jak bylo připravené letos. Kluky jsme nějak trénovali v té pauze, která trvala 44 dní, a vím, že nebyli nachystaní na sto procent. Ale baráž zvládli. Teď je čas, aby se to vrátilo k tomu, jak to bylo dřív, a ne jak to tady bylo loni. Nechceme být poslední.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Těžký podprůměr. Čtenáři ocenili Fleka, na chvost dali hráče Pardubic i s Červenkou

Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Itálii.

Vítězství a tři body mají, proti Itálii se však výrazně natrápili. I proto čeští hokejisté po výhře 3:1 na mistrovství světa obdrželi od čtenářů iDNES.cz celkovou známku 3,06, po prohře se Slovinskem...

21. května 2026  9:06

Italové cítí křivdu: Druhý gól Čechů padl po faulu. Hráli jsme proti přísným rozhodčím

Zklamaní italští hokejisté po těsné porážce od českého týmu na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V hale jste po prvním gólu Čechů cítili napětí. Humbuku v brankovišti si musel všimnout každý, rozhodčí však gól uznali. I proto přímo nepřekvapilo, že kouč Itálie na mistrovství světa Jukka Jalonen...

21. května 2026  8:30

Reichel: Já a trenér? Nemůžu říct. Kašovi snad v Litvínově dohrají kariéry

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně...

Pod patronátem patriota Roberta Reichela odpálili litvínovští hokejisté přípravu na novou extraligovou sezonu. Bude hlavním trenérem? Co posily? V klubu panuje informační vakuum, neboť ho od...

21. května 2026  8:13

Montreal ovládl ženskou profiligu, raduje se i česká útočnice Mlýnková

Natálie Mlýnková (vpravo) z Montreal Victoire srazila v zápase s Ottawa Charge...

Útočnice Natálie Mlýnková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PWHL porazily Ottawu 4:0 a sérii vyhrály 3:1.

21. května 2026  7:49

Hertl si prodloužil bodovou sérii, Vegas uspělo na ledě Colorada

Dylan Coghlan, Shea Theodore a Tomáš Hertl (zleva) oslavují gól Vegas Golden...

Hokejový útočník Tomáš Hertl dokázal v play off NHL bodovat už ve čtvrtém startu za sebou. Naposledy jednou asistencí podpořil vítězný vstup Vegas do finále Západní konference. Na ledě favorizovaného...

21. května 2026  6:53,  aktualizováno  7:43

Rulík po trápení: Pro hráče máme návody, ale na ledě nejsme. Musí se dobře nastavit

Zadumaný kouč Radim Rulík na české střídačce během utkání proti Itálii.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Ze střídačky sledoval, jak jeho mužstvo na mistrovství světa opět strádá proti outsiderovi. Jak naráží do připraveného italského valu a nemůže se protlouct skrz. „Hráčům nevidím do hlavy, ale v...

21. května 2026

Další lehké zaváhání Američanů, vyhráli až po nájezdech. Švýcaři rozstříleli Rakousko

Momentka před brankou Spojených států v zápase s Německem.

Domácí hokejisté se na světovém šampionátu počtvrté pustili do akce a tentokrát ve velkém stylu. V repete loňského čtvrtfinále přestříleli Rakousko vysoko 9:0. Američané s Němci dokonce dvakrát...

20. května 2026,  aktualizováno  21. 5.

Švédsko - Slovinsko 6:0. Dominance Seveřanů, překvapení MS nedali šanci

Švédové slaví gól do sítě Slovinska.

Zaskočili Čechy i Slováky, oproti předešlým letům se zřetelně zlepšili. Ale na silné Švédsko slovinští hokejisté na světovém šampionátu nestačili. Ve středečním klání, před kterým měly obě země...

20. května 2026,  aktualizováno  23:22

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

20. května 2026  23:13

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

20. května 2026  23:11

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

20. května 2026  23:09

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Německá reprezentace se raduje z gólu do sítě Finska.

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

20. května 2026  23:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.