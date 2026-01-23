Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

„Budu řídit všechny tréninky, mítinky, stal jsem se šéfem realizačního týmu,“ prozradil Reichel, který vedl už páteční trénink. „Při zápasech budu na tribuně jako pozorovatel.“
Ve čtvrtek zrušili akcionáři formulku z usnesení z valné hromady, která ukládala představenstvu připravit klub na likvidaci od sezony 2026/27. Plán Orlenu vzdát se 71 procent akcií sice trvá, ale jeho podíl získají Šlégr a spol. V souvislosti s tím dostali noví šéfové už i rozhodovací pravomoci.
|
Likvidace hokejového Litvínova: zrušeno! Šlégr už ladí podmínky převodu akcií
„Všechno řeším s Jirkou Šlégrem a Robertem Kyselou. Ještě tento nebo příští týden se stanou nějaké změny,“ naznačil Reichel, ale konkrétní být nechtěl. Nové vedení už smí podepisovat smlouvy, ale posílení je nepravděpodobné; nový hráč by nestihl 15 startů v Litvínově potřebných pro účast v baráži.
K mužstvu se Reichel připojil po stříbrném mistrovství světa juniorů, kde pomáhal jako asistent trenérovi Patriku Augustovi. Na střídačce zůstávají kouči Jakub Petr a František Ptáček, k ruce jim bude Jakub Petružálek. Bývalý reprezentant, který získal historický titul pro Litvínov, pracuje i jako asistent u litvínovských juniorů.
|
Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL
Ještě v minulé sezoně Reichel působil u áčka Litvínova jako asistent trenéra Karla Mlejnka. Jeho obnovená premiéra, byť v jiné roli, proběhne v neděli doma proti Olomouci. Chemici jsou ve svízelné situaci, hrozí jim baráž. Jsou poslední o 11 bodů, předposlední Mladá Boleslav má navíc dva zápasy k dobru. „Zbývá osm utkání do konce sezony a vím, že to není jednoduché. Ale když všech osm zápasů vyhrajeme, je všechno možné,“ neskládá zbraně Reichel, kapitán zlaté generace českého hokeje.