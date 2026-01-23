Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Tipsport extraliga 2025/26

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj se začlení i Jakub Petružálek, hlavním trenérem zůstává Jakub Petr. Změny souvisí s tím, že finišuje převod akcií Orlenu jako většinového vlastníka na skupinu slavných odchovanců kolem Jiřího Šlégra a Roberta Kysely.
„Budu řídit všechny tréninky, mítinky, stal jsem se šéfem realizačního týmu,“ prozradil Reichel, který vedl už páteční trénink. „Při zápasech budu na tribuně jako pozorovatel.“

Ve čtvrtek zrušili akcionáři formulku z usnesení z valné hromady, která ukládala představenstvu připravit klub na likvidaci od sezony 2026/27. Plán Orlenu vzdát se 71 procent akcií sice trvá, ale jeho podíl získají Šlégr a spol. V souvislosti s tím dostali noví šéfové už i rozhodovací pravomoci.

Likvidace hokejového Litvínova: zrušeno! Šlégr už ladí podmínky převodu akcií

„Všechno řeším s Jirkou Šlégrem a Robertem Kyselou. Ještě tento nebo příští týden se stanou nějaké změny,“ naznačil Reichel, ale konkrétní být nechtěl. Nové vedení už smí podepisovat smlouvy, ale posílení je nepravděpodobné; nový hráč by nestihl 15 startů v Litvínově potřebných pro účast v baráži.

K mužstvu se Reichel připojil po stříbrném mistrovství světa juniorů, kde pomáhal jako asistent trenérovi Patriku Augustovi. Na střídačce zůstávají kouči Jakub Petr a František Ptáček, k ruce jim bude Jakub Petružálek. Bývalý reprezentant, který získal historický titul pro Litvínov, pracuje i jako asistent u litvínovských juniorů.

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

Ještě v minulé sezoně Reichel působil u áčka Litvínova jako asistent trenéra Karla Mlejnka. Jeho obnovená premiéra, byť v jiné roli, proběhne v neděli doma proti Olomouci. Chemici jsou ve svízelné situaci, hrozí jim baráž. Jsou poslední o 11 bodů, předposlední Mladá Boleslav má navíc dva zápasy k dobru. „Zbývá osm utkání do konce sezony a vím, že to není jednoduché. Ale když všech osm zápasů vyhrajeme, je všechno možné,“ neskládá zbraně Reichel, kapitán zlaté generace českého hokeje.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 43 23 4 6 10 139:96 83
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 43 18 8 1 16 110:100 71
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
8. HC Kometa BrnoKometa 43 17 4 5 17 117:119 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
