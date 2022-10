Patriot Reichel: Do Litvínova se vracím jako jiný trenér. Hodně mě naučil Říha

Proč váš návrat trval tak dlouho?

Skončil jsem hokejovou kariéru a myslel si, že přechod k trénování bude jednodušší. Samozřejmě nebyl. Člověk se musí pořád učit, musí poznávat nové věci, které se kolem hokeje dějí. Mám možnost čerpat z Kanady, USA, Evropy, vídat různé tréninky, cvičení. Člověka to obohatí, aby se orientoval v tom, co dnešní hokej obnáší, kde je a co potřebuje. Myslím si, že když jsem začínal, ty informace jsem neměl. Dneska vím, že jsem někde jinde.

Takže jen hvězdná kariéra nestačí?

Ne, vůbec. Obohatí vás až trénování dětí i dospělých. Jsem jiný trenér než dřív. Hodně mě naučil Miloš Říha u reprezentace, to mě dost posunulo. Hokej se pořád vyvíjí a vy potřebujete plno informací. Já je můžu sbírat i díky synovi Kristianovi, mám možnost vidět tréninky v NHL, v jeho Winnipegu, a v AHL.

Máte tedy i jiný přístup k hráčům než na začátku?

Myslím, že jo. Dřív bych věci řešil jinak než dnes. Vím, co hráči potřebují. Mám to vyzkoušené na Kristianovi, když jsem ho dostal do NHL. Dneska připravuji další hráče a vím, jakým směrem bychom měli jít. Jde jak o práci na suchu, tak na ledě. O širokou škálu věcí, která k hokeji patří.

Jste pracovitý, náročný trenér. I přísný?

Během mojí kariéry jsem dělal věci na sto procent. Vím, že kdo maká na plný plyn a ještě má talent, může to dotáhnout daleko. Pokud to chce někdo obětovat, vidím, že se může posunout. Hráči, kteří tomu věřili, jsou dneska úplně jinde.

Vy jste teď asistentem Litvínova. Jak se to seběhlo?

Karel Mlejnek mi telefonoval, jestli bych mu nechtěl pomoct. Celé to bylo hektické. Nebyl jsem v Česku, akorát jsem vylezl z letadla. Dali jsme si nějaký čas. Po hodině dvou jsme se znovu spojili a probrali to. Mám nějaké věci, které potřebuji dodělat a jsou pro mě důležité. Dohodli jsme se.

Myslíte kemp v Bulharsku?

Ano, bulharská federace dělala v Sofii tréninky pro děti a mě požádali, jestli bych jim nepomohl. Je to zajímavá práce, zúčastnilo se 36 dětí a učil jsem je různé věci, které by měl hokejista umět. Samozřejmě času je málo, ale aspoň z toho něco mají. V Bulharsku na hokej nemají moc peněz ani stadionů.

Proč jste přijal nabídku Litvínova?

S Karlem se znám, dělali jsme spolu dva roky u národního mužstva. Vím, jak pracuje, co to je za člověka. Od doby, co je v Litvínově, jsme se často i vídali a řešili nějaké věci ohledně A-mužstva. Druhá věc, Litvínov je můj mateřský klub, který mě vychoval do velkého hokeje. Tenhle důvod převážil. Nebudu na každém zápase, ale pokud budu v Litvínově, pomůžu.

Verva vám umožní dokončit vaše projekty. Jsou podobné tomu bulharskému?¨

Je toho víc. Nepočítal jsem, že tohle se stane. Někdy třeba budu chybět. Je to vzdělávání jak v Sofii, tak i v Kanadě a podobné věci, které obohatí ty děti i mě osobně.

Co budete chtít po hráčích Vervy?

Máme s Karlem nějaký plán, který už hráčům na prvním tréninku řekl. Já budu až ve čtvrtek. Jsme připravení, bavíme se, něco se změní. Doufám, že hráči si to uvědomí a že budeme připravení na pátek.

Co změníte?

Tyhle věci zůstanou v šatně. Nejsem člověk, který se bude chlubit interními záležitostmi. Někteří lidé to vytahují, já ne. Důležité je, aby hráči věděli, co po nich chceme.

Jaká bude spolupráce s Davidem Kočím, dalším asistentem?

Nikdy jsem s ním nepracoval. Párkrát jsme teď spolu seděli, když byl v litvínovské juniorce. Probírali jsme trendy, kam hokej směřuje. Vím, že je pracovitý člověk. Karel si ho vybral, má v něj důvěru a věřím, že nám pomůže.

Proč je Litvínov poslední?

Já bych se nechtěl pitvat v tom, co bylo. Chceme mužstvo nastartovat, něco změnit a hráči si to musí uvědomit. Musíme se odpíchnout ze dna tabulky, to je jednoznačné. Nebude to snadné, sezona už je v plném proudu. Věřím, že jsme schopní to otočit.

Jak silný je podle vás kádr?

Momentálně jsme poslední. Tečka. Kádr je takový, jaký je. Jestli přijdou změny nebo ne, to uvidíme. Hráči sami musí cítit, že to není dobré. A musí udělat všechno, aby se otočilo. Musí být motivovaní, ne přemotivovaní. Je potřeba jít v každém zápase po třech bodech. Tedy už hned v pátek proti Spartě.

Kolik zápasů Litvínova jste viděl?

Doma skoro všechny, přehled mám. S některými hráči jsem se potkal v reprezentaci, některé znám osobně, některé jsem i trénoval. Věřím, že budeme na jedné lodi.

Jak zlepšit přesilovky, které drhnou?

Rozhodují detaily, a co jsem viděl, ty detaily mužstvu chyběly. Když dáte dva tři góly v přesilovce, rozhodnete zápas. Musíme ale zlepšit i oslabení.

Mohlo tým ovlivnit zúžení hřiště?

Myslím, že to nemá s tím nic společného.

Chyběl vám adrenalin na střídačce?

Hlavně se těším, že jsem zase doma. Věřím, že lidi začnou zase chodit. Vždycky když jsem hrál, býval plný stadion. My jako tým musíme ke zvýšení návštěvnosti pomoct tím, že začneme vyhrávat.