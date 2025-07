Na jeden zápas je tucet forvardů dostatečné číslo, tak akorát na čtyři útoky, jenže nový hlavní trenér Róbert Petrovický chce s tímto počtem pracovat jako s finálním, a to minimálně v přípravné fázi na extraligu.

„Jestli se ještě něco bude měnit? To je otázka. Uvidíme, jak to všechno dopadne, ale v tuto chvíli jsme zatím všichni,“ hlásí Petrovický. „Jestli se ještě něco stane... Taky nad tím uvažujeme a je tu možnost, že se kádr ještě změní,“ nechává si však přece jen otevřené dveře pro případné posily

Od obránců, jimž se věnoval jako asistent, přechází 51letý Slovák do pozice hlavního kouče s velkou energií. „Samozřejmě je to změna. Ale dostal jsem tu možnost, je to osobní výzva a já jsem zatím spokojený. Dostal jsem tady důvěru a příležitost a budu se snažit je zužitkovat,“ komentuje kariérní progres.

Byť se kádr Hanáků v předsezonní pauze výrazně proměnil, nový kouč touží i v mezinárodní kabině – která zároveň podstatně omládla – zachovat rysy, jakými se klub prezentuje již roky. „Samozřejmě chceme vytvořit týmovou identitu, na které budeme pracovat. Změna je součást obměny klubu. To k hokeji patří a doufáme, že to nebude dlouho trvat, všechno si sedne a kluci potáhnout jako jeden tým stejným směrem. Chceme zůstat u našeho hokeje, abychom byli nepříjemní, stále hrát ten dobrý forecheck (napadání soupeřovy rozehrávky – pozn. red.), vytvářet si šance. Jen bychom byli rádi ofenzivnější, aktivnější a chceme přidat víc gólů, aby se některé zápasy hrály snadněji,“ předkládá Petrovický svoji vizi.

Asistent trenéra hokejistů Olomouce a bývalý slovenský reprezentant Róbert Petrovický v rozhovoru pro podcast Z voleje.

Novinkou je přepnutí týmu do angličtiny. Samotný kouč s tím jako bývalý hráč NHL nemá žádné potíže, pro některé hráče to však je nezvyk. „Pracovali jsme na posílení celé léto. Čeká nás změna, budeme trošku mezinárodní, ale klukům jsme adresovali, aby na komunikaci v tréninku dali důraz. Je to super pro hokejový i mimohokejový život. Chlapci na to reagují přirozeně, angličtina je součástí mezinárodního týmu. Vysvětlujeme věci v češtině a slovenštině, ale doplňujeme to nyní o angličtinu, aby tomu všichni rozuměli, „ popisuje Petrovický.

V ofenzivě bude sázet taktéž na kombinaci českého a zahraničního vůdce. Trenér neváhal za lídra označit poslední posilu v podobě hostujícího Ondřeje Najmana, hodně si však slibuje také od lotyšského střelce Renase Krastenbergse. „Je to jeden z těch políbených hráčů, co umí dát gól z každé příležitosti. Věříme, že od něj přijde v kvalitnější lize skok dopředu,“ nastiňuje Petrovický.