Po loňské účasti v baráži dovedl Petrovický kohouty do předkola play off. „S odstupem se to bude hodnotit lépe. Měli jsme za sebou větší obměnu mužstva, kdy k nám přišlo mnoho nových hráčů,“ vzpomínal Petrovický.
„Měli jsme těžší vstup do sezony. Pak jsme měli lepší i horší pasáže. Získali jsme si ale respekt, aspoň jednou jsme porazili každého soupeře,“ vyzdvihl trenér.
Jak sám upozornil, ani jeho týmu se nevyhnula marodka. Dlouho chyběli útočníci Macuh či Čacho. „Některé zápasy už nám nevycházely, bylo to důsledkem horších období, kdy naše marodka čítala hned několik hráčů,“ uvedl Petrovický.
Přesto se Mora brzy dokázala odlepit od posledního Litvínova a na rozdíl od loňska neměla záchranářské starosti. Řešila jen to, jestli uhájí 12. místo před Boleslaví. Povedlo se, a tak kohouti proklouzli z poslední možné pozice do předkola.
Prý jim k tomu pomohl i „sumo hokej.“ Aspoň tak pojmenoval styl Olomouce trenér Vítkovic Varaďa.
„Soupeři si na nás začali dávat větší pozor a styl naší hry nazývali různými způsoby a jmény. Pro mě je to klasický, moderní hokej. Vždy jsme věděli o silných a slabých stránkách soupeře. Dnes se hraje tak, že musíte být soupeři v tváři,“ krčil rameny Petrovický.
Na konci olomoucké štace se může těšit, že splnil stanovený cíl – dostal tým do předkola. Bylo něco, co jej na premiéře v roli hlavního kouče překvapilo?
„Ani ne. Je to zodpovědnost. Nebylo to zpočátku jednoduché, společně jsme šli do obměny. Prošli jsme si hodně věcmi a chlapci plnili to, co jsme nastavili. Vyzývali jsme je k výkonům, aby ukázali svůj talent. Věřím, že jim to do budoucna hodně pomůže. Současný hokej je mnohem víc o detailech a osobní disciplíně.“
Olomouc teď čeká další obměna, asi ale přece jen o něco menší než loni. I tak už konec oznámil například obránce Rašner, dalším hráčům končí v červnu smlouva. Mezi nimi jsou například útočníci Kusko či Nahodil nebo obránce Škůrek.
Kapitán Ondrušek nad budoucností přemýšlí, za pár dní oslaví čtyřicáté narozeniny. A do toho musí generální manažer klubu Erik Fürst hledat trenéra. Spekuluje se, že Petrovický zamíří do Budějovic.
„Bylo to tu krásné, příjemné. Chtěl bych poděkovat fanouškům, jsou zde opravdu úžasní. Za ty tři roky, co jsem tu strávil, mi Olomouc přirostla k srdci. Bylo tady fajn pracovat s hráči. Prošli jsme si vším možným, nebylo to jednoduché, ale právě tyto věci a zkušenosti vás posouvají dále. Děkuji Olomouci za krásné tři roky,“ dojal se Petrovický.
Do Olomouce přišel v roce 2023 na pozici asistenta místo Borise Žabky. Shodou okolností ho teď Žabka z pozice trenéra Třince vyřadil z play off. Po konci série si v útrobách plechárny oba Slováci podali ruce, poblahopřáli.
„Olomouc je jeden z nejtěžších soupeřů, kterého jsme mohli v předkole dostat. Tým, který tu je, a chemie, která v kabině funguje dlouhé roky, se umocňuje v těchto chvílích. Kór ve chvíli, kdy vás dobře vede realizační tým. Velký respekt Olomouci i jejím trenérům,“ ocenil Žabka.
Trenér Třince uznal, že série s Olomoucí mohla být delší, vždyť Hanáci s Oceláři pokaždé padli o jeden gól, dvakrát z toho v prodloužení. Jednou se na ledě Třince dokonce radovali z výhry, ale po trenérské výzvě rozhodčí branku odvolali a Slezané následně otočili zápas na svoji stranu.
„Myslím, že jsme měli dobré momenty. Oceláři měli víc střel, silnější obranu a kvalitní mužstvo. Těžko říct, co bylo tím zlomovým momentem, celá série nebyla jednoduchá. Možná neuznaný gól ve druhém utkání, s následným rozhodnutím já velice nesouhlasím,“ posteskl si Petrovický.
„Už se k tomu ale vracet nebudu, to je čistě můj osobní názor. Koncentrace po této situaci byla těžká pro hráče a pro nás všechny. Byly jsme rovnocenným soupeřem v sérii, i když se to na první pohled nemusí někomu zdát,“ dodal trenér.
Byť je bývalý útočník, dva roky se coby asistent věnoval v Olomouci obráncům. Ani on v tandemu s Janem Tomajkem ale neodvrátil loňskou účast v baráži, která byla pro klub druhou po postupu do extraligy v roce 2014.
A když následně Tomajko rezignoval, ukázal manažer Fürst právě na Petrovického.
Teď se nabízí, aby udělal to samé. V týmu by měl i na dále zůstat dosavadní asistent Petr Svoboda, jenž do klubu přišel před sezonou.