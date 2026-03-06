Tipsport extraliga 2025/26

Petrovický do Budějovic? „Nic potvrzovat nebudu." Hanzlík kritizuje postup klubu

Po loňském strachu úleva. A splnění předsezonního cíle. Zatímco před rokem v těchto dnech vyhlíželi hokejisté Olomouce více než měsíční lopotnou přestávku, během níž se připravovali na baráž o udržení extraligy, teď čeká Hanáky o poznání příjemnější starost –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ předkolo play off. Na pozadí toho se ovšem řeší, že trenér Róbert Petrovický po sezoně možná na lavičce Olomouce skončí.
Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Pro 52letého kouče jde o první sezonu, v níž jako hlavní trenér vede tým z české extraligy. Loni dělal v Olomouci asistenta. Za dosavadních 51 zápasů zaznamenal 22 výher a 29 proher se skóre 120:153. „Každý trenér se připravuje de facto 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Jistě, každé mužstvo v sezoně prošlo nějakým útlume. Nějaké výsledky byly nepříznivé, někdy se nám dařilo víc, někdy méně,“ řekl Petrovický.

Teď je otázkou, zda kouč Petrovický bude v klubu pokračovat i dál. V hokejovém zákulisí se totiž proslýchá, že by měl od nového ročníku usednout na lavičku Českých Budějovic, středečního soupeře Mory, které už oznámily konec stávajícího trenérského štábu.

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

„Hokej je rychlá hra. A informace jsou občas ještě rychlejší. Patří to k tomu, taková je teď doba. V naší branži se s tím musíme vypořádat, stejně jako s tlakem, který je na všechny – vedení, na hráče na nás. Spekulace jsou součást hokeje. Já vám nebudu nic potvrzovat ani vyvracet,“ mlžil Petrovický.

Postup jihočeského klubu, který oficiálně informoval o konci trenérského dua Čihák – Hanzlík již během sezony, se nelíbí právě asistentovi Jiřímu Hanzlíkovi. „Já toho fanda nejsem,“ řekl po středeční prohře 2:3 v Olomouci.

„Je to stejné jako pro hráče. Ve světě je to různé, ale já si nemyslím, že to je správně. I ze své hráčské kariéry jsem byl zvyklý, že se smlouvy uzavíraly po sezoně nebo na konci sezony. Dnes je to úplně jinak. A teď mluvím spíš o hráčském trhu, hráči uzavírají smlouvy s daleko větším předstihem a já si nemyslím, že to je správně z hlediska motivace. Co se nás konkrétně týče, na přípravě nic neměníme, ale osobní motivace je trochu jiná, to se asi dá pochopit,“ doplnil Hanzlík.

Po baráži předkolo. „Připravíme se naplno“

Teď se nicméně oba trenéři soustředí na poslední zápas základní části a následné play off. „Pro kluky je postup satisfakce, zasloužili si to,“ netajil trenér Olomouce Petrovický po středeční výhře 3:2 nad Českými Budějovicemi, která jeho svěřence definitivně nasměrovala do vyřazovacích bojů.

Hráči Olomouce se radují z gólu proti Českým Budějovicím.

Pro klub, který hospodaří s jedním z nejmenších rozpočtů v celé soutěži, bylo dosažení předkola předsezonní ambicí. Byť loni Hanáci skončili v baráži, v posledních letech ukazovali, že nejsou až tak jasným adeptem na poslední místo, jak se říkávalo.

Od postupu do extraligy v roce 2014 Olomouc hrála baráž jen dvakrát –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ loni a hned v prvním ročníku mezi elitou. Hned osmkrát se přitom dostala do play off, čtyřikrát z toho až do čtvrtfinále, mezi nejlepší osmičku.

„Nejcennější je postup, všem se nám ulevilo. Je to příjemnější hrát o předkolo než baráž. Celou sezonu jsme se pohybovali kolem desátého místa, takže by byla škoda si předkolo nezahrát,“ popisoval útočník Karel Plášek, jenž v zápase s Motorem srovnal na 2:2.

Jak podotkl trenér Petrovický, mužstvo prošlo po minulé, nepovedené sezoně velkou obměnou. Viditelně omladilo, přidalo na rychlosti.

Olomoucký útočník Karel Plášek v akci proti Českým Budějovicím.

„Nerad se vracím k minulému roku, ale postavili jsme tým jinak. Změny to byly velké, nebylo to jednoduché. Prošli jsme hodně věcmi, ale dali jsme to do kupy. V sezoně jsme měli lepší i hroší období, postup je práce všech, co byli zainteresovaní,“ ocenil Petrovický.

Jako každý trenér, i Petrovický řekl, že na to, na jakého soupeře v předkole narazí, nekouká. A to i proto, že před pátečním (17.30) zápasem v Brně je variant víc. Při souhře okolností mohou Hanáci poskočit ze dvanácté na jedenácté místo.

Jedno je ovšem jisté. Olomouc v předkole, jež se hraje na tři vítězné zápasy, narazí na jeden tým ze čtveřice Hradec Králové, Třinec, Sparta, Karlovy Vary. Druhou jistotou je, že Mora začne na ledě soupeře. „V sezoně jsme porazili každého, stejně tak jsme s každým prohráli,“ připomněl Petrovický.

„Play off je o aktuální formě, o tom, jak budete nachystaní, jak se dají věci do kupy. Že je nějaký tým na papíře silný, nemusí nic znamenat. Čeká nás poslední zápas a pak se připravíme na tvrdý boj. Připravíme se stoprocentně,“ řekl.

„Budeme se chystat stejně jako dosud. Od začátku sezony se chystáme poctivě na každý, každý zápas. V tomhle ohledu nebudeme nic měnit, Musíme bojovat. Česká liga je v tomhle skvělá, musíte bojovat do posledních zápasů, pořád o něco hrajete, nemáte prostor polevit,“ všiml si trenér Olomouce.

Čtvrtfinále play off hrála Mora naposledy v roce 2023, semifinále po zmíněném postupu nikdy.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 51 26 6 7 12 163:116 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 51 24 5 8 14 137:102 90
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 51 25 3 9 14 145:117 90
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 51 23 8 2 18 138:119 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 51 23 7 3 18 147:129 86
6. HC Sparta PrahaSparta 51 23 6 4 18 160:133 85
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 51 22 7 5 17 136:129 85
8. HC Kometa BrnoKometa 51 19 5 6 21 136:145 73
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 51 18 5 6 22 139:145 70
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 51 18 5 6 22 133:155 70
11. Rytíři KladnoKladno 51 17 5 6 23 126:136 67
12. HC OlomoucOlomouc 51 19 3 3 26 120:153 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 51 15 6 5 25 101:137 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 51 11 3 4 33 106:171 43
