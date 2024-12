Sebekritický Lantoši po další liberecké prohře: Vždy se sami střelíme do nohy

„Musíme se už probrat a naučit se vyhrávat zápasy. Máme to vždycky výborně rozehrané, a potom se sami střelíme do nohy, to se nesmí stávat,“ zlobil se útočník Róbert Lantoši. „V zápase jsme měli řadu šancí, které jsme měli proměnit. V první třetině jsme mohli vést 3:0. Velmi chceme dát gól a posunout se v tabulce nahoru, ale chybí nám efektivita. I moje efektivita teď stojí za prd,“ dodal Lantoši sebekriticky.

Bílí Tygři zareagovali na marodku v týmu angažováním amerického útočníka Jaspera Weatherbyho, který přišel na měsíční hostování z Pardubic. V úvodní třetině soupeře z Ostravy přestříleli, ale Klimeš ve vítkovické brance byl nepřekonatelný.

Ve druhé části Liberečtí před bezmála šesti tisíci diváky přežili dvě přesilovky hostů a v jejím závěru sami v početní výhodě udeřili: Lantoši poslal puk před branku, kde se zblízka prosadil Filippi.

Radost však Bílým Tygrům nevydržela dlouho. Vítkovice v čase 39:50 vyrovnaly, střelu Zdráhala usměrnil za Kváčova záda Hladonik. „Věděl jsem, že mi puk lízl o hokejku, a bál jsem se, aby to nebyla vysoká hůl, ale rozhodčí po zhlédnutí videa gól naštěstí uznali,“ oddechl si střelec vyrovnávací branky hostů.

Jasper Weatherby v libereckém dresu.

Na vítkovickou stranu zápas překlopil v 54. minutě po skončení liberecké přesilovky parádní trefou do horního růžku Kalus. Následně libereckou branku – zřejmě kvůli nevolnosti – opustil Petr Kváča a nahradil ho Daniel Král. Toho Liberečtí v závěru odvolali, v power-play však inkasovali do prázdné branky potřetí.

„Dobře jsme do utkání vstoupili, měli jsme několik vyložených šancí, ale soupeřův brankář odvedl výbornou práci. Měli jsme složitou druhou třetinu, nebyli jsme produktivní, soupeř hru vyrovnal, přesto jsme šli v přesilovce do vedení. Zápas se zlomil v následujícím střídání pár vteřin před koncem třetiny, kdy jsme celé střídání lítali v panice a skončilo to vyrovnávací brankou na 1:1. To velmi nahlodalo naši hru. Ve vyrovnané třetí třetině přišla podobně nelogická věc, sedm minut před koncem jsme měli přesilovku a místo toho, abychom zápas zlomili, jsme ho zlomili na druhou stranu,“ hodnotil utkání liberecký trenér Filip Pešán.

Po další prohře jsou Bílí Tygři v extraligové tabulce nadále třináctí. Na poslední Kladno mají náskok dvou bodů, na dvanáctou Plzeň ztrácejí čtyři body.

Hokejisté Liberce teď mají dva dny volno. Štědrý den můžou strávit s rodinami u vánočního stromečku, hned 25. prosince už však jdou zpátky do tréninku. O den později je čeká utkání v Hradci Králové.

„Musíme makat dál a věřit, že to zlomíme. Hlavně se z toho nepokakat, nejhorší smrt je z leknutí. Máme v týmu zraněné, lajny se pořád mění, ale s tím se musíme vypořádat, jsme dost velcí profíci,“ velí útočník Lantoši.