„Pořád ve skrytu duše věřím, že se tomu můžeme vyhnout, i když je trochu sci-fi. A když už do baráže spadneme, tak máme sílu udržet extraligu v ní,“ nepochybuje člen litvínovské záchranářské party a bývalý generální manažer klubu Robert Kysela.
Fanoušci už se nemusí bát, že by v tradiční baště hokej skončil nadobro. Akcionáři zrušili usnesení, které dávalo pokyn představenstvu klubu k likvidaci firmy od sezony 2026/27. „Právně už máme jistotu, že hokej neskončí, teď to ještě musíme dát do kupy po sportovní stránce.
|
Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu
“ Prvním krokem je, že trenérský štáb zastřeší Robert Reichel, litvínovská legenda a vůdce zlaté hokejové generace. „Je to zkušený trenér, má respekt u hráčů. Je to další logický krok, aby se mužstvo připravilo na závěrečný boj o záchranu,“ kvituje Kysela zapojení olympijského vítěze do realizačního týmu. Pomůže k zázraku? Mladá Boleslav a Kladno mají před Litvínovem dvouciferný skok, první jmenovaný klub i zápas k dobru.
|
Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL
„Ztráta je obrovská, navíc Mladou Boleslav vede pro mě trenérský guru Miloslav Hořava, který v Litvínově udělal titul. Nevěřím, že by pod ním spadla do baráže. Kladno má dobře postavený tým, je na vítězné vlně. Nemáme to v moci, přesto nějaká naděje pořád je. Už proto, že od prosince Litvínov patří k lepším týmům extraligy,“ tvrdí mistr světa z Vídně 1996.
Mužstvo prý ovlivnila nejistá budoucnost i zranění klíčových hráčů. „Chyběli oba bratři Kašovi nebo klíčový bek Moravčík, který ještě ani nezasáhl do sezony. K tomu bylo deklarováno, že tu hokej po sezoně skončí. Není divu, že pak přišla série porážek a deka, přitom papírová kvalita týmu je minimálně na střed tabulky,“ tvrdí Kysela.
Nechce předjímat, jaká bude jeho budoucí role v klubu, až dojde k převedení většinového podílu akcií z Orlenu na skupinu kolem legendy Jiřího Šlégra. „Je to předčasné. Teď jsme hlavně rádi, že se nám povedlo přesvědčit Orlen, aby hokej nezlikvidoval a dál ho podporoval. Věřím, že zůstane generálním partnerem klubu, za což jsme mu vděční. Bez jeho podpory by tady hokej fakt skončil.
“ Ještě nějaký čas potrvá, než se dokončí převod většinového akciového podílu na nový subjekt. „Myslím, že do konce sezony se akcionářská struktura klubu měnit nebude. Směřuje to k tomu, jsou připravené dohody, ale ty procesy jsou složité a zdlouhavé. Je reálné, že k tomu dojde spíše po skončení sezony,“ odhaduje litvínovský odchovanec.
A doufá, že i příští sezona v Litvínově bude extraligová. „Máme výborné gólmany, velmi slušné beky i útočníky, Ondru Kašeho, nejlepšího hokejistu extraligy. Ve sportu je možné všechno, ale všechny indicie by měly nahrávat tomu, že se to povede. “