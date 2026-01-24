Tipsport extraliga 2025/26

Kysela: Záchrana bez baráže? Sci-fi, ale ve skrytu duše doufám

Ondřej Bičiště
  12:48
Záchranářská akce slavných odchovanců a fanoušků odvrátila hrozící konec hokeje v Litvínově, na ledě teď Verva bude bojovat o udržení extraligy. Na smazání obrovské ztráty má už jen osm zápasů, takže kdyby ještě unikla baráži, byl by to dokonalý hollywoodský happy end.
Robert Kysela

Robert Kysela | foto: ČTK

Jindřich Abdul z Vítkovic (druhý zleva) překonává litvínovského brankáře Mateje...
Dominik Hrachovina v brance Vítkovic čelí šanci Matúše Sukeľa z Litvínova.
Zleva Marek Hrivík z Vítkovic a Matúš Sukeľ z Litvínova.
Litvínovský útočník Maxim Čajkovič se raduje z rozhodujícího gólu.
14 fotografií

„Pořád ve skrytu duše věřím, že se tomu můžeme vyhnout, i když je trochu sci-fi. A když už do baráže spadneme, tak máme sílu udržet extraligu v ní,“ nepochybuje člen litvínovské záchranářské party a bývalý generální manažer klubu Robert Kysela.

Fanoušci už se nemusí bát, že by v tradiční baště hokej skončil nadobro. Akcionáři zrušili usnesení, které dávalo pokyn představenstvu klubu k likvidaci firmy od sezony 2026/27. „Právně už máme jistotu, že hokej neskončí, teď to ještě musíme dát do kupy po sportovní stránce.

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

“ Prvním krokem je, že trenérský štáb zastřeší Robert Reichel, litvínovská legenda a vůdce zlaté hokejové generace. „Je to zkušený trenér, má respekt u hráčů. Je to další logický krok, aby se mužstvo připravilo na závěrečný boj o záchranu,“ kvituje Kysela zapojení olympijského vítěze do realizačního týmu. Pomůže k zázraku? Mladá Boleslav a Kladno mají před Litvínovem dvouciferný skok, první jmenovaný klub i zápas k dobru.

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

„Ztráta je obrovská, navíc Mladou Boleslav vede pro mě trenérský guru Miloslav Hořava, který v Litvínově udělal titul. Nevěřím, že by pod ním spadla do baráže. Kladno má dobře postavený tým, je na vítězné vlně. Nemáme to v moci, přesto nějaká naděje pořád je. Už proto, že od prosince Litvínov patří k lepším týmům extraligy,“ tvrdí mistr světa z Vídně 1996.

Mužstvo prý ovlivnila nejistá budoucnost i zranění klíčových hráčů. „Chyběli oba bratři Kašovi nebo klíčový bek Moravčík, který ještě ani nezasáhl do sezony. K tomu bylo deklarováno, že tu hokej po sezoně skončí. Není divu, že pak přišla série porážek a deka, přitom papírová kvalita týmu je minimálně na střed tabulky,“ tvrdí Kysela.

Jindřich Abdul z Vítkovic (druhý zleva) překonává litvínovského brankáře Mateje Tomka.

Nechce předjímat, jaká bude jeho budoucí role v klubu, až dojde k převedení většinového podílu akcií z Orlenu na skupinu kolem legendy Jiřího Šlégra. „Je to předčasné. Teď jsme hlavně rádi, že se nám povedlo přesvědčit Orlen, aby hokej nezlikvidoval a dál ho podporoval. Věřím, že zůstane generálním partnerem klubu, za což jsme mu vděční. Bez jeho podpory by tady hokej fakt skončil.

“ Ještě nějaký čas potrvá, než se dokončí převod většinového akciového podílu na nový subjekt. „Myslím, že do konce sezony se akcionářská struktura klubu měnit nebude. Směřuje to k tomu, jsou připravené dohody, ale ty procesy jsou složité a zdlouhavé. Je reálné, že k tomu dojde spíše po skončení sezony,“ odhaduje litvínovský odchovanec.

A doufá, že i příští sezona v Litvínově bude extraligová. „Máme výborné gólmany, velmi slušné beky i útočníky, Ondru Kašeho, nejlepšího hokejistu extraligy. Ve sportu je možné všechno, ale všechny indicie by měly nahrávat tomu, že se to povede. “

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 44 24 4 6 10 142:98 86
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 43 21 2 6 14 117:100 73
4. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 44 18 8 2 16 112:103 72
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 43 20 4 4 15 112:110 72
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
8. HC Kometa BrnoKometa 44 17 4 5 18 117:123 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 46 17 4 5 20 120:136 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 43 16 5 4 18 116:119 62
11. HC OlomoucOlomouc 45 17 3 2 23 102:129 59
12. Rytíři KladnoKladno 44 14 5 5 20 109:118 57
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 43 14 5 4 20 90:114 56
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

Kysela: Záchrana bez baráže? Sci-fi, ale ve skrytu duše doufám

Robert Kysela

Záchranářská akce slavných odchovanců a fanoušků odvrátila hrozící konec hokeje v Litvínově, na ledě teď Verva bude bojovat o udržení extraligy. Na smazání obrovské ztráty má už jen osm zápasů, takže...

24. ledna 2026  12:48

Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Jan Knotek v dresu Olomouce.

V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém...

24. ledna 2026  10:51

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Záchranu v kancelářích skupina slavných odchovanců Litvínova zvládla, teď přichází další šichta: udržet pro hokejovou baštu extraligu na ledě. Nelehký úkol si vzal na bedra olympijský šampion a...

24. ledna 2026  8:52

Nečas mírnil debakl Colorada, Chytil se vrátil do sestavy Vancouveru

Martin Nečas z Colorada se snaží překonat Samuela Erssona v brance Philadelphie.

Páteční program hokejové NHL opět potvrdil, že po novém roce již lídr soutěže z Colorada není nejjistější. Podruhé v krátké době doma propadl 3:7. Naposledy s Philadelphií, proti které dvěma...

24. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  8:50

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

23. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  21:23

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj by se měl začlenit i Jakub Petružálek,...

23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  15:09

Start jako z hororu. Edmonton inkasoval třikrát za 37 vteřin, Pittsburgh na ledě řádil

Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu proti Edmontonu.

Víc odlišnou náladu po třech minutách zápasu hráči obou týmů snad mít ani nemohli. Svěšené hlavy na straně domácích, roztažené úsměvy na tvářích hostů. Hokejisté Pittsburghu nasázeli v rozmezí 37...

23. ledna 2026  12:40

Chytil je připravený, v noci by měl po třech měsících nastoupit za Vancouver

Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.

Hokejový útočník Filip Chytil se má již v nejbližším utkání Vancouveru, které odehrají Canucks v noci na sobotu SEČ doma proti New Jersey, vrátit do sestavy. Po čtvrtečním tréninku o tom informoval...

23. ledna 2026  11:59

Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci

Steve Moses po přestupu do Hradce Králové.

V obou zápasech ho byl plný led a ten druhý svým gólem rozhodl. Že se tak stalo střelou až v samostatných nájezdech, vlastně jenom potvrdilo, že vstup do hradeckého angažmá se útočníkovi Stevu...

23. ledna 2026  10:10

I první liga je teď pro mě těžká písemka, říká brankář Svoboda. Extraligu odmítl

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Mohl pokračovat v zahraničí, jít do extraligy. Hokejový brankář Miroslav Svoboda se ale po konci ve finském Vaasan Sport, v němž v aktuální sezoně odchytal jen dvě utkání, vrátil po 13 letech do...

23. ledna 2026  9:19

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Hertlův gól výsledek korigoval

David Pastrňák sleduje puk.

Hokejisté Bostonu ve čtvrtek v NHL uspěli těsně 4:3 nad Vegas. Dvěma asistencemi a hlavně rozdílovou brankou se o to zasloužil hvězdný forvard David Pastrňák. Za hosty se mezi střelce zapsal i Tomáš...

23. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  8:32

Jiříček chválu filtruje, s bráchou je si kvit: NHL je jasný cíl. Ideálně už na podzim

Premium
Český obránce Adam Jiříček na juniorském šampionátu.

Zklamání nezmizelo, jen už není tak silné. Opadlo i kvůli dalším povinnostem, Adam Jiříček po prohraném finále šampionátu dvacítek se Švédskem okamžitě naskočil zpět do rozjeté sezony juniorské OHL....

23. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.