Litvínov zachraňuje i „vlastník“ Kysela: Orlen dá tolik, aby se hrála extraliga

Petr Bílek
  15:00
Hokejovému Litvínovu už docházel dech, když mu první pomoc dala i legenda s příznačnou přezdívkou Kyslík. Hokejový mistr světa Robert Kysela se má spolu s Jiřím Šlégrem stát novým akcionářem klubu, který jako majitel opustí místní chemička. Skoro až zběsilý běh o život se podařil, byť je skupina záchranářů ještě ve vyjádřeních opatrná.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov.

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Robert Kysela. Foto: Petr Bílek, MAFRA | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov.
Skalní fanoušek Litvínova Jindřich Čibera s legendami Jiřím Šlégrem, Robertem Kyselou a Robertem Reichelem (zleva).
Robert Kysela během exhibice k 70 letům hokejového klubu v Litvínově
Generální manažer litvínovského klubu Robert Kysela.
41 fotografií

„Zatím je všechno nechci říct v mlze, ale v plenkách. Formuje se to a jsme na cestě, že by to mohlo dobře dopadnout,“ uvedl muž, který jako generální manažer vyzdvihl Vervu k historickému titulu, ale v následných neklidných barážových časech rezignoval.

Budete tedy novým akcionářem vy s Jiřím Šlégrem?
Problém je daleko složitější a širší. Tvoříme prozatímní model, který bude nakonec jiný. Nebude to o tom, že my budeme vlastnit klub. Na přechodnou dobu ano, někdo musí s Orlenem jednat. Chce odejít z majetkové struktury, akcie předat, klub musí někdo řídit. Aktivně se na tom podílí spousta lidí.

Kdo třeba?
Za všechny vzpomenu Roberta Reichela, který nám může ve sportovní stránce pomoct. Už i pomáhá. Historicky tento mančaft trénoval, ví o tom spoustu věcí. Jsou dva úkoly, klub zachránit ekonomicky i sportovně. Také Martin Ručinský k tomu může přispět. Musíme spolupracovat s mládeží, kde jsou nějaké vazby. Ať ve vlastnictví licence na extraligu, ať v juniorech, kteří nám tam hrají. Lidí za tím je plno, jednáme s dalšími potenciálními partnery, kteří by nám pomohli.

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Kdy tedy bude všechno zpečetěné a nejistota skončí?
Uskuteční se to postupně. Orlen Unipetrol je nadnárodní společnost, korporát, který má nějaká pravidla v rozhodování, ve svolávání orgánů. Není to tak, jako když soukromý podnikatel rozhodne sám, něco podepíše a druhý den to je na stole. Vlastník je z Polska, kde se tyto věci musí konzultovat, řešit, posvětit. Bude to mít nějaký běh, ale snažíme se vymyslet a udělat kroky a opatření, aby se některé věci daly uspíšit nebo provizorně vyřešit. Je to ale vážně v plenkách.

Budete v klubu zase funkcionářem jako před pár lety?
To ukáže budoucnost, je brzy. Zatím je tam management klubu, který se snaží pomáhat se situací sportovně. Žádný manažer by nechtěl, aby za ním zůstal klub, který je poslední nebo spadne do nižší soutěže. Zatím řídicí a rozhodovací pravomoci zůstávají na stávajícím představenstvu a managementu. A já věřím, že budou vytvořeny mechanismy, aby se třeba Jirka Šlégr k některým věcem mohl vyjadřovat a připravovat všechno i na majetkovou změnu.

Proč jste se do záchrany klubu s nejistým výsledkem pustil?
Motiv je jasný. V Litvínově žiju, odmalička jsem hokej hrál, s klubem jsem byl spjatý jako hráč, funkcionář a trenér mládeže a záleží mi na něm. Extraligový klub je velká přidaná hodnota města. Samozřejmě to vidím jako bývalý hokejista, ale v mých očích Litvínov rovná se hokej, je tady zakořeněný, přitom máme jen pětadvacet tisíc obyvatel. Moji kluci ho hrají taky a doufám, že jednou budou i moji vnuci – a chci, aby to bylo v Litvínově.

Skalní fanoušek Litvínova Jindřich Čibera s legendami Jiřím Šlégrem, Robertem Kyselou a Robertem Reichelem (zleva).

Orlen oznámil odchod v červnu, tlačil vás čas. Jak vypadala jednání záchranářů s chemičkou?
Byla a jsou složitá. Potřebujete k tomu součinnost mnoha stran. Města, Unipetrolu. Bez chemičky by hokej v Litvínově opravdu skončil. Prvotní úkol byl přesvědčit Orlen, že hokej pro region znamená strašně moc a že i pro něj může být přínosem, ať už reklamním nebo sociální účastí v kraji pro zaměstnance Orlenu a podobně.

Měli jste plán B?
Já ne! Na extraligový hokej dnes potřebujete minimálně 80 až 100 milionů korun, to jsou nejnižší rozpočty. Někdo je má řádově i vyšší. Záložní plán v regionu Litvínova a Ústeckého kraje je strašně problematický. Musel by se najít nějaký táta pro hokej, bohatý podnikatel typu pana Tykače, Křetínského, někdo z největších českých podnikatelů. Jenže někoho takového najít tady je strašně těžké; Litvínov je daleko od Prahy, leží v pohraničí. Jsem vděčný Orlenu, městu i Ústeckému kraji, kde jsme dostali nejen morální podporu.

Kolik času vás to stálo?
Spoustu. A ještě pořád stojí. I Jirku Šlégra, s nímž jsme si to vzali jako hlavní úkol, který musíme vyřešit. I všechny lidi okolo to stálo moře času. Za všechny bych vyzdvihl fanoušky a Ropáky, předsedu fanklubu Honzu Ptáčka, který se okamžitě ujal iniciativy. Ať už tričky Litvínov nezhasne a všemi fanouškovskými akcemi. Ukázali, že za klubem stojí a hokej mají rádi. Nejen místní, ale i spousta fanoušků z celé republiky kupovala trička, vyjadřovala podporu, psala zprávy, posílala peníze na sbírku, ale to jsou věci, které by hokej samy o sobě nezachránily. Bez Orlenu by to skutečně nešlo.

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Kolik bude přispívat? Spekuluje se o 40 milionech korun ročně.
Nebudeme to vědět do doby, než se podepíšou smlouvy. Zatím je to v rovině domlouvání, spekulací, dalších okolností. Myslím, že Orlen už změnil svůj pohled a poskytne nebo zajistí dostatek prostředků, aby se mohla extraliga hrát. Bude tomu nápomocen buď z vlastních prostředků, nebo ze skupiny, případně díky obchodním partnerům.

Tým je v extralize poslední, mohla ho nejistota ovlivnit?
Průběh sezony je nelichotivý a jednou z příčin může být neutěšená a nevyjasněná situace okolo budoucnosti. Krédu hokeje poslední místo nepřidává, naštěstí fanoušci klub přes 14. místo a ztrátu neustále podporují. Jádro je úplně špičkové.

Když se před sedmi lety nedařilo, taky šli proti vám s transparentem „Je třeba odkysličit náš klub“.
Hráli jsme baráž, sportovně se sezona nepovedla. Zažívají to manažeři ve všech klubech, které hrají špatně nebo o sestup, oproti možnostem a představám fanoušků. Když se podíváte na fotbal, jak ve Spartě nandavali Tomáši Rosickému... Fanoušek má na to nárok, chce, aby klub byl nahoře, aby hrál, jak on si představuje. A když ne, volá po změnách. Manažer na této úrovni je de facto veřejná funkce. Jak musí trenér vyřadit ze sestavy hráče, který se mu nelíbí, tak musí manažer vyhodit trenéra, který se mu nelíbí, manažera zase odvolává představenstvo. Nebo rezignuje sám jako já tenkrát, když se nám nedařilo a veřejnost po tom volala. Je to jako v politice.

Vyhne se Litvínov baráži?
Chodím na každý hokej a myslím, že nemáme mužstvo, který by mělo být poslední. Když nebudu přehnaně optimistický, za normálních okolností by patřilo někam ke středu tabulky. Bohužel se potkalo víc negativních okolností. Zranili se bratři Kašové. Klíčový bek Moravčík, který jako reprezentant přišel na přesilovky, ještě ani nenastoupil. Vypadá to, že druhou půlku sezony nebo poslední třetinu by mohl stihnout. Chybí Polášek, Plutnar, další letní posily. Jako nám v roce 2015 nahrála k titulu spousta drobných okolností, tak teď je to naopak. A když se něco... kazí, tak se to kazí. Já myslím, že ještě pořád existuje šance baráži se vyhnout.

I když je ztráta 14 bodů?
Vypadá to katastrofálně, ale současný tým je schopný udělat sérii šesti výher za 18 bodů. A na soupeře taky může přijít krize z podobných příčin, za svoji kariéru jsem to taky zažil. Flintu do žita neházím. Pochopitelně v případě, že přijde na pořad dne baráž, je mužstvo podle mě dostatečně silné a kvalitní, že by ji uhrálo. Alternativu, že bychom spadli, si vůbec nepřipouštím.

