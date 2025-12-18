Tipsport extraliga 2025/26

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

Petr Bílek
  9:50
Další slovo do barážové pranice. Hokejový mistr světa Robert Kysela se zařadil mezi příznivce shora uzavřené, ale zespoda otevřené extraligy pro ty, kdo splní podmínky vstupu. „Po vzoru NHL,“ říká budoucí podílník v litvínovském klubu, který jako generální manažer dovedl k historickému titulu.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Robert Kysela. Foto: Petr Bílek, MAFRA | foto: Petr Bílek, MF DNES

27.11. 2014, hokejista Jakub Petružálek byl na tiskové konferenci představen...
Mistr světa Robert Kysela si před Zápasem legend nechává podepsat fotoobraz pro...
Robert Kysela během exhibice k 70 letům hokejového klubu v Litvínově
8 fotografií

Snahu o léčbu barážového kazu, v němž se v nerovném souboji utkávají extraligový odpadlík a prvoligový triumfátor, rozvířila iniciativa Stop baráži. Žádá zrušení prolínací soutěže a dokonce dala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Má prošetřit možné porušení antimonopolních pravidel u systému propustnosti mezi extraligou a první ligou.

Eliášův vliv, plnější tribuny a vize nového stadionu. Posouvá se Slavia k extralize?

„Majitelé cpou do extraligových klubů nemalé peníze, klidně i sto milionů korun ročně, takže si chtějí chránit investice a soutěž budovat. Jsou dvě cesty, co s tím. Jedna je otevřít ji, ale je otázka, zda máme v první lize tolik finančně zabezpečených klubů, které by to chtěly a mohly hrát,“ namítá Kysela. „Těžce se mi to posuzuje, prostředí momentálně úplně neznám.“

Kysela o Litvínovu: Orlen pomůže, aby se extraliga zaplatila

Robert Kysela s podpisem Davida Pastrňáka pro syna, který si odnesl ze Zápasu...

Druhou cestu vidí v podobě, jakou nabízí uzavřená NHL. „Myslím si, že by to pro náš hokej přineslo klid i v budování týmů. A stejný systém by se hodil i v juniorské extralize,“ míní bývalý útočník. „Jeden ročník se vám nepovede, hned vám hrozí padák, pak to radši hrajete s kluky, s kterými byste to normálně nehrál, protože jsou staří.“

Hokej nechce srovnávat s fotbalem, který podle něj může být výdělečný. „U nás je hokej kolotoč peněz, někdo ho musí dotovat, platit, majitelé vkládají své peníze, které se nevracejí,“ chápe Kysela.

I proto se mu líbí, aby se extraliga vhodně rozšiřovala. „Do Jihlavy vstoupil pan Pavlíček, který asi peníze má, hokej ho zajímá, dostali novou arénu. Je to klub, který by splnil licenční podmínky pro extraligu, tak oukej, nechť je mu umožněno ji hrát.“

Zrušte baráž, už v této sezoně! APK výzvu spolku a klubů odmítá, chce vést dialog

Jako příklad dává kanadsko-americkou NHL, top soutěž planety. „Když jsem byl kluk, měla 24 týmů, teď už jich je 32. Rozšiřuje se. Je to otázka systému a všech ekonomických záležitostí okolo.“

Což je za oceánem ošetřeno. „NHL se snaží, aby všechny týmy byly konkurenceschopné, což zabezpečují platové stropy,“ připomíná Kysela. „Pokud by se u nás zavedly platová minima nebo stropy, může být extraliga svým způsobem zavřená a rozšiřovat se. Umím si představit, že regiony Jihlava nebo Zlín by si nejvyšší soutěž zasloužily.“

Podobný model navrhuje třeba chomutovský trenér Martin Pešout, neboť zrušení baráže považuje za neprůchozí. Kysela tvrdí: „Severoamerický způsob se mi líbí. Když někdo garantuje, že dá 100 milionů na stůl, má halu a splní podmínky, proč by to neměl hrát?“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 30 15 2 4 9 96:72 53
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 5 1 11 86:72 53
4. HC Oceláři TřinecTřinec 31 15 3 1 12 95:80 52
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 30 13 3 4 10 78:60 49
7. HC OlomoucOlomouc 32 14 2 2 14 74:84 48
8. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 32 13 3 2 14 81:93 47
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
Nejčtenější

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

18. prosince 2025  9:50

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

18. prosince 2025  8:53

Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Méně střel na branku, méně hitů i méně zblokovaných střel než soupeř předvedli hokejisté Vítkovic ve středeční dohrávce 13. kola extraligy. K tomu nevyužili ani jedinou přesilovku. I proto doma...

18. prosince 2025  8:48

Vejmelka kraluje NHL v počtu výher, na ledě Detroitu byl třetí hvězdou

Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s Detroit Red Wings.

Ve skvělých výkonech v hokejové NHL pokračuje gólman Karel Vejmelka. Naposledy ve středu 27 zákroky podpořil vítězství Utahu 4:1 na ledě Detroitu, za což byl zvolen mezi hvězdy duelu. Svou 15....

18. prosince 2025  6:12,  aktualizováno  7:45

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Macuh po zákroku Mandáta opustil led na nosítkách, rozhodčí vylučovali až po videu

Útočník Olomouc Macuh opouští led na nosítkách.

Olomoucký útočník Rok Macuh opustil ve středeční předehrávce 31. kola hokejové extraligy v Pardubicích po faulu Jana Mandáta led na nosítkách. Osmadvacetiletý Slovinec ve 24. minutě snížil...

17. prosince 2025  21:31

Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Momentka z utkání první hokejové Maxa ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva...

17. prosince 2025  21:02

Ještě teď mám husinu. Marha v extraligové premiére začal na trestné, pak slavil gól

Útočník Šimon Marha (durhý zprava) se raduje z prvního gólu, který vstřelil za...

V první třetině byl hned dvakrát na trestné lavici. Za hákování a za to, že královehradečtí hokejisté měli příliš mnoho hráčů na ledě. A ve druhé třetině vstřelil vítězný gól. Útočníkovi Šimonu...

17. prosince 2025  20:51

Prokouřil si cestu k milníku. Draisaitl slavil ve vtipném triku, které oblékl i McDavid

Hráči Edmontonu gratulují Leonu Draisaitlovi (uprostřed) k 1000. bodu v NHL.

Věděl, že má zápis na dosah. Stačil mu jediný bod, aby jich v NHL celkově nastřádal 1000. A i když měl edmontonský Leon Draisaitl v utkání s hokejisty Pittsburghu brzy splněno, nepolevil. Výhru 6:4...

17. prosince 2025  14:58

Vlach po zlomenině krčního obratle pomáhá Kolínu. Co návrat do Liberce?

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Hned v prvním zápase dal gól, ve druhém přidal asistenci. Jaroslav Vlach už v úvodu ukázal v Kolíně, co umí. Hlavní však pro něj je, že vůbec může hrát hokej. Při nárazu do mantinelu v letošním...

17. prosince 2025  10:18,  aktualizováno  11:08

Sedm asistencí. Češi v NHL připravovali góly, blýskli se hlavně Pastrňák a Nečas

Martin Nečas se raduje z branky Colorada.

Hokejoví útočníci David Pastrňák (0+2) a Pavel Zacha (0+1) produktivitou podpořili výhru Bostonu 4:1 nad Utahem s Vítkem Vaněčkem v bráně. V dalších úterních zápasech NHL se prosadili ještě Martin...

17. prosince 2025  6:39,  aktualizováno  8:27

Smrt po potyčce. Protiva Sawchuk chytal jako bůh, ukrutně trpěl a kdekoho štval

Premium
Terry Sawchuk v brance Los Angeles Kings se svou ikonickou maskou.

Málokterá sportovní kariéra je tak úžasně magická i ukrutně tragická jako ta, kterou prožil Terry Sawchuk. Trpký konec ji jen korunoval. Famózní hokejový gólman zemřel 31. května 1970 v New Yorku na...

17. prosince 2025

