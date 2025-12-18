Snahu o léčbu barážového kazu, v němž se v nerovném souboji utkávají extraligový odpadlík a prvoligový triumfátor, rozvířila iniciativa Stop baráži. Žádá zrušení prolínací soutěže a dokonce dala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Má prošetřit možné porušení antimonopolních pravidel u systému propustnosti mezi extraligou a první ligou.
|
Eliášův vliv, plnější tribuny a vize nového stadionu. Posouvá se Slavia k extralize?
„Majitelé cpou do extraligových klubů nemalé peníze, klidně i sto milionů korun ročně, takže si chtějí chránit investice a soutěž budovat. Jsou dvě cesty, co s tím. Jedna je otevřít ji, ale je otázka, zda máme v první lize tolik finančně zabezpečených klubů, které by to chtěly a mohly hrát,“ namítá Kysela. „Těžce se mi to posuzuje, prostředí momentálně úplně neznám.“
Kysela o Litvínovu: Orlen pomůže, aby se extraliga zaplatila
Druhou cestu vidí v podobě, jakou nabízí uzavřená NHL. „Myslím si, že by to pro náš hokej přineslo klid i v budování týmů. A stejný systém by se hodil i v juniorské extralize,“ míní bývalý útočník. „Jeden ročník se vám nepovede, hned vám hrozí padák, pak to radši hrajete s kluky, s kterými byste to normálně nehrál, protože jsou staří.“
Hokej nechce srovnávat s fotbalem, který podle něj může být výdělečný. „U nás je hokej kolotoč peněz, někdo ho musí dotovat, platit, majitelé vkládají své peníze, které se nevracejí,“ chápe Kysela.
I proto se mu líbí, aby se extraliga vhodně rozšiřovala. „Do Jihlavy vstoupil pan Pavlíček, který asi peníze má, hokej ho zajímá, dostali novou arénu. Je to klub, který by splnil licenční podmínky pro extraligu, tak oukej, nechť je mu umožněno ji hrát.“
|
Zrušte baráž, už v této sezoně! APK výzvu spolku a klubů odmítá, chce vést dialog
Jako příklad dává kanadsko-americkou NHL, top soutěž planety. „Když jsem byl kluk, měla 24 týmů, teď už jich je 32. Rozšiřuje se. Je to otázka systému a všech ekonomických záležitostí okolo.“
Což je za oceánem ošetřeno. „NHL se snaží, aby všechny týmy byly konkurenceschopné, což zabezpečují platové stropy,“ připomíná Kysela. „Pokud by se u nás zavedly platová minima nebo stropy, může být extraliga svým způsobem zavřená a rozšiřovat se. Umím si představit, že regiony Jihlava nebo Zlín by si nejvyšší soutěž zasloužily.“
Podobný model navrhuje třeba chomutovský trenér Martin Pešout, neboť zrušení baráže považuje za neprůchozí. Kysela tvrdí: „Severoamerický způsob se mi líbí. Když někdo garantuje, že dá 100 milionů na stůl, má halu a splní podmínky, proč by to neměl hrát?“